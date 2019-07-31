الأسعار تغيّرت.. أرخص 15 سيارة ملاكي في مصر

خرجت سيارات من السوق المصرية خلال الأيام الماضية، ودخلت أخرى جديدة، وانخفضت أسعار سيارات غيرها، لذا رصدنا أسعار أرخص 15 سيارة، سيدان - ملاكي

تحرير:كريم ربيع ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان، تجميع محلي ومستورد من الخارج، ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، ومنها «لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي إيمجراند 7، شيفروليه أفيو، ونيسان صني».

1- لادا جرانتا أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه

1- لادا جرانتا

أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه في بداية العام الحالي، لتحافظ على لقبها كأرخص سيارة سيدان في مصر.

2- شيري أريزو 5

صعدت سيارة الشركة الصينية «شيري» للمركز الثاني في قائمة السيارات السيدان الأرخص في مصر، وهي ضمن فئة السيارات سيدان مدمجة الحجم، وتعتمد على محرك 1500 سي سي، يرتبط بنوعين من نواقل الحركة «يدوي، وأوتوماتيكي» وتتاح بثلاث فئات كموديل 2020، بسعر يبدأ من 168.900 جنيه حتى 202.900 جنيه.

3- زوتي Z300

تعد السيارة السيدان مدمجة الحجم واحدة من أرخص سيارات هذه الفئة، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، مرتبط بناقل يدوي أو أوتوماتيكي، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2020 بسعر 174.990 جنيها، مع الناقل اليدوي، وموديل 2019 بسعر 214.990 جنيها مع الناقل الأوتوماتيكي.

4- شيري Envy





سيارة سيدان مدمجة الحجم يتم تجميعها في مصر، بسعة محرك 1497 سي سي، وناقل حركة يدوي، بخمس نقلات، و4 سلندرات، و16 صبابة، وتعتمد على الحقن الإلكتروني للوقود، ويبلغ العزم الأقصى 140/4500 نيوتن. متر/ لفة. دقيقة، وقوة المحرك 109 أحصنة، ويمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية، وتتوفر بسعر 175.000 جنيه بجميع الكماليات.

5- بي واي دي F3

حازت السيارة الصينية ثقة كثير من المصريين، وأعلنت الشركة الصينية عن إضافات جديدة في سيارتها المجمعة محليا، منها تغيير التصميم الداخلي، وعجلة القيادة، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 177 ألف جنيه، وتعتمد على محرك 1500 سي سي بقوة 109 أحصنة، وناقل يدوي من 5 سرعات وتضم جميع الكماليات الأساسية.

6- بروتون ساجا





واحدة من السيارات السيدان مدمجة الحجم، يتم تصنيعها في ماليزيا، وتأتي بمحرك سعته 1332 سي سي، بقوة 94 حصانا، ونوعين من نواقل الحركة (مانيوال وأوتوماتيكي)، و4 سلندرات، و16 صبابة، وتعتمد على حقن الوقود إلكترونيا، ويبلغ العزم الأقصى 120/4000 نيوتن. متر/ لفة. دقيقة، وتحتاج إلى 14.5 ثانية للتسارع من 0- 100 كيلومتر.

تتوفر في السوق في فئتين، الأولى مانيوال بسعر 185 ألف جنيه، والأوتوماتيك بسعر 200 ألف جنيه.

7- رينو لوجان





حافظت «لوجان» التابعة لشركة رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق المحلية، وباتت واحدة من السيارات الشعبية في مصر، التي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية.



وخفضت الشركة الفرنسية سعر طراز لوجان فيجن 1.6 بناقل يدوي من 195 ألف جنيه إلى 185 ألف جنيه، بينما انخفض سعر طراز ديناميك 1.6 المزود بناقل يدوي من 207 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه.



وفي ما يخص المواصفات، فهي: «سعة المحرك 1600 سي سي، بقوة 90 حصانا، وتبلغ السرعة القصوى 175 كم، والتسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية.

8- جيلي إيمجراند 7





هي سيارة صينية سيدان مدمجة الحجم، مجمعة محليا في مصر، نجحت في الحصول على حصة كبيرة من السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وتعد من السيارات الصينية الأكثر مبيعًا، وتتاح بفئة واحدة لموديل 2019 بسعر 189 ألف جنيه.



وفي ما يخص المواصفات، فهي: «سعة المحرك 1498 سي سي، بقوة 107/6000-6200 حصان/ لفة في الدقيقة، بمتوسط استهلاك الوقود 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر، تبلغ السرعة القصوى 185 كيلومترا في الساعة، 5 نقلات يدوية للحركة، و4 سلندرات، و16 صبابة، تعتمد على حقن إلكتروني للوقود، وتستطيع التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية».

9- شيفروليه أفيو







تتوفر السيارة السيدان تحت مدمجة الحجم بفئة واحدة، وتعتمد على محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 86 حصانا، وتستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر بـ7.2 لتر بنزين، وقوة المحرك 115 حصانا، وعزم الدوران 155 نيوتن/ متر، والسرعة القصوى 186 كيلومترا في الساعة، والتسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.7 ثانية.

وتبدأ الأسعار الرسمية لشيفروليه أفيو موديل 2020 التي تتاح بفئتين، من 207.000 جنيه، حتى 212.400 جنيه.

10- شيفروليه أوبترا

هي سيدان مدمجة الحجم. وتقدم بمحرك 1,5 لتر مع ناقل أوتوماتيكي. وتتاح بأربع فئات كموديل 2020 بسعر يبدأ من 208,400 ج. م. حتى 225,100 جنيه.

11- نيسان صني





تراجعت أسعار السيارة اليابانية نيسان «صني» السيدان بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة الأولى يبدأ من 209 آلاف جنيه بدلا من 220 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ220.000 جنيه بدلا من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبـ231.000 جنيه بدلا من 242.000 جنيه.

ونجحت «نيسان صني» -المجمعة محليا- في تصدر قائمة مبيعات سيارات الملاكي خلال عام 2018، بإجمالي مبيعات 13.545 سيارة بفارق 5.497 وحدة عن أقرب منافسيها (هيونداي توسان).

ويتميز الموديل الجديد من صني 2019 1.5 A/T، بعدة مواصفات أهمها: «سعة الموتور 1498 سي سي، قوة المحرك 108 أحصنة على 6000 لفة في الدقيقة، يبلغ عزم السيارة 134 نيوتن على كل 4000 لفة في الدقيقة، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، تبلغ السرعة القصوى 178 كيلومترا في الساعة، متوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر».

12- فيات تيبو





يطرح وكيل السيارة الإيطالية فيات سيارتها «تيبو» المدمجة الحجم في 4 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، بتصميم أنيق تميزه شبكة أمامية مطعمة بقطع من الكروم التي تبدو كماسات متناثرة على خلفية سوداء.



وزودت الفئة الأولى -الأرخص سعرًا- بمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصانا مرتبط بناقل حركة يدوي من 6 نقلات. وبعد التخفيضات المتتالية أصبحت أسعار «تيبو» تبدأ من 214.900 جنيه.

13- ستروين سي إليزيه





تقدم الشركة الفرنسية ستروين سيارتها «سي إليزيه» السيدان في مصر بأسعار رسمية تبدأ من بسعر يبدأ من 225,000 جنيه حتى 255.000 جنيه، وتأتي بمواصفات: «سعة المحرك 1587 سي سي، قوة المحرك 115/6050 حصانا/لفة.دقيقة، العزم الأقصى 150/4000 نيوتن.متر/لفة.دقيقة، التسارع من 0-100 كيلو متر خلال 10.8 ثانية، السرعة القصوى 188 كيلو مترا، متوسط استهلاك الوقود 7.1 لتر لكل 100 كيلو متر، 6 ناقلات أوتوماتيكية للحركة، 4 سلندرات و16 صبابا، حقن إلكتروني للوقود، وسعة خزان الوقود 50 لترا.

14- بيجو 301





تطرح الشركة الفرنسية في مصر سيارتها التي حازت على ثقة كثير من المصريين وهي «بيجو 301» في السوق المحلية بفئتين، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي ذات 4 أسطوانات، ينتج قوة 115 حصانا.

وخفّض وكيل بيجو جميع موديلات الشركة الفرنسية لبيجو 301 موديل 2019، وبذلك يصبح سعر الفئة القياسية 239.990 جنيها بدلًا من 269.990 جنيها، بينما أصبح سعر الفئة الأعلى 279.990 بدلًا من 299.990 جنيها.

15- سوزوكي دزاير

هي سيدان صغيرة الحجم. وتقدم بمحرك 1,2 لتر مع ناقل شبه أوتوماتيكي. وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 230,000