رياضة

نجوم الرياضة في جنازة شقيق فاروق جعفر (صور)

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
شارك عدد من نجوم الكرة المصرية فى تشييع جثمان محمد جعفر، شقيق فاروق جعفر نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد أحمد إبراهيم بمنطقة المنيرة ناحية قصر العينى، على أن يقام العزاء مساء الخميس المقبل بشارع المنيرة الرئيسى، علما بأن محمد جعفر توفى أمس الثلاثاء. وحرص علاء نبيل مدرب المنتخب الوطني السابق، وثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، وأسامة عرابي وأمين عرابي نجما الأهلي السابقان، وطارق يحيى نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ووليد مهدي منسق إعلامي الفراعنة السابق ونادي بيراميدز الحالي، على حضور الجنازة.
يشار إلى أن فاروق جعفر من مواليد 1952، وعندما وصل إلى سن الدراسة التحق بمدرسة قصر النيل الابتدائية وكان بنفس المدرسة مع ميمى درويش، وسيد الطباخ، وهما أول من شاهد موهبة فاروق جعفر في دورى الفصول وكان عمره 7 أعوام. وفي شوارع المنيرة شاهده إبراهيم عبد الرحمن أحد كشافى الزمالك وألحقه بفريق الناشئين تحت
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رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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نجم الزمالك: تعكير فرحة الأهلي من أهم دوافع القمة

أكد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة «القمة 118» المرتقبة هامة للفريقين، خاصة الفريق الأبيض الذي يسعى إلى تعويض خسارته لقب الدوري المصري هذا الموسم. وقال طارق خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «مباراة القمة مهمة للغاية حتى وإن حُسم الدوري، هي دوافع كثيرة عند الفريقين، والزمالك يهمه الفوز لكي يعوض خسارة الدوري هذا العام، وفي الوقت ذاته يرغب في تعكير فرحة الأهلي باللقب».
محمد-صلاح

حارس الزمالك لمحمد صلاح: «فخر العرب»

دعم محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمنتخب الوطني، زميله في المنتخب، الدولي محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث نشر جنش صورا تجمعه مع محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «فخر العرب»، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا. وكان جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة أوغندا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
محمد-عواد (1)

محمد عواد يفتح النار على مسؤولي الإسماعيلي

طالب محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني، إدارة الدراويش بالموافقة على العرض المقدم لإدارة النادي، والسماح له بخوض تجربة جديدة، وأشار إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يعاندونه علاوة على أنهم لا يعاملونه باحترافية. وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حرصًا مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع وأن تكون رائعة.. أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة، كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".
عامر-حسين

هل تقام مباراة القمة بحضور جماهيري؟ عامر حسين يرد

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن لاعبي الأهلي والزمالك الجدد أصبح من حقهم المشاركة في مباريات الدور الأول من البطولات الإفريقية المقبلة، بعدما تم الاتفاق على المواعيد الجديدة لقيد اللاعبين في القائمة المحلية باتحاد الكرة. وتلقى اتحاد الكرة المصرى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس، وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو.
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