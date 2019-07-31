نجوم الرياضة في جنازة شقيق فاروق جعفر (صور)

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

فاروق جعفر

شارك عدد من نجوم الكرة المصرية فى تشييع جثمان محمد جعفر، شقيق فاروق جعفر نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد أحمد إبراهيم بمنطقة المنيرة ناحية قصر العينى، على أن يقام العزاء مساء الخميس المقبل بشارع المنيرة الرئيسى، علما بأن محمد جعفر توفى أمس الثلاثاء. وحرص علاء نبيل مدرب المنتخب الوطني السابق، وثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، وأسامة عرابي وأمين عرابي نجما الأهلي السابقان، وطارق يحيى نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ووليد مهدي منسق إعلامي الفراعنة السابق ونادي بيراميدز الحالي، على حضور الجنازة.

يشار إلى أن فاروق جعفر من مواليد 1952، وعندما وصل إلى سن الدراسة التحق بمدرسة قصر النيل الابتدائية وكان بنفس المدرسة مع ميمى درويش، وسيد الطباخ، وهما أول من شاهد موهبة فاروق جعفر في دورى الفصول وكان عمره 7 أعوام. وفي شوارع المنيرة شاهده إبراهيم عبد الرحمن أحد كشافى الزمالك وألحقه بفريق الناشئين تحت