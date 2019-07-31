الرقابة المالية تصدر دليل تداول الصكوك بالبورصة

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

البورصة المصرية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الدليل الاسترشادى المعد من قبل الهيئة عن إصدار الصكوك، وهى الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة موضحا مفهوم آلية الصكوك وعملية التصكيك وأطرافها وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها. وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن إصدار هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال للتعريف بالأداة المالية الجديدة بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018.

وجاء إصدار هذا الدليل بعد الانتهاء من وضع الإطار التنظيمى والإجرائي المتعلق بمنظومة إصدار الصكوك، وصدور كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية، وفي ضوء ممارسة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية، دوره في المساهمة في