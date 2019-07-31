«الفيل الأزرق 2» يتخطى 22 مليون جنيه في 6 أيام

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

الفيل الأزرق

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، إذ حقق أمس الثلاثاء إيرادات قدرها 3 ملايين و233 ألفا و567 جنيها، وبذلك بلغ الإيراد الإجمالي للفيلم في 6 أيام 22 مليونا و56 ألفا و897 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" الذي يجسده كريم عبد العزيز، لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته. "الفيل الأزرق 2"