إرهاب

أطفال داعش الأجانب.. إرث أوروبا من الإرهاب

منذ عام 2013 غادر أكثر من 1000 شخص ألمانيا إلى مناطق القتال، عاد ثلثهم إلى ألمانيا، وفي يونيو استلمت بلجيكا 6 أطفال من أبناء داعش من مخيمات شمال شرق سوريا فقدوا عوائلهم
تحرير:منة عبد الرازق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
أطفال داعش - أرشيفية
أطفال داعش - أرشيفية
لا تزال دول الغرب مختلفة حول عودة ودمج مقاتلي داعش من الأجانب، بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق واختلال توازنه وقوته، وما زالت تختلف الآراء حول معاقبتهم أو سجنهم أو عودتهم إلى بلادهم، ولكن ثمة مشكلة كبرى تواجه أوروبا وهي أطفال هؤلاء المقاتلين وكيفية التعامل معهم، إذ إنهم إرث أوروبا من إرهاب داعش. ومع تصاعد الحملات ضد تنظيم الدولة، تزايدت أعداد النساء والأطفال المحتجزين المنتمين لداعش وتزايدت أعدادهم في المخيمات، حيث طالبت الأمم المتحدة بإعادة أطفال داعش.
وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود 29 ألفا من أبناء المقاتلين الأجانب لا يزالون معتقلين، معظمهم دون سن الـ12 ومحتجزون بجانب عائلاتهم دون محاكمات، وأضافت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة، أن آلاف الأطفال ولدوا لعائلات أجنبية خلال سنوات النزاع، وعلى الدول أن تمنح الأطفال المولودين لمواطنيها في مناطق النزاع
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«ما بعد الخلافة».. سيناريوهات المستقبل والنهاية لداعش

"في عام 2014، أعلن داعش إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وسط إشادة من قبل الحركات الجهادية العلمية، باعتبارها انتصارا كبيرا، لكنها سرعان ما انتهت دولتهم، فبعد 3 سنوات، دمرت الخلافة، وترك التنظيم الإرهابي مقاتليه الباقين على قيد الحياة وكثير منهم من المجندين الأجانب، للتراجع والتشتت في جميع أنحاء العالم".. يقول كولن كلارك باحث بمركز صوفان وأستاذ مساعد بمعهد السياسة (IPS) بجامعة كارنيجي، في كتابه "ما بعد الخلافة تنظيم الدولة الإسلامية ومستقبل الشتات الإرهابي".
اعدام

إعدام 3 مدانيين بـ«الإرهاب والقتل» في البحرين

قال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بإنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، الأولى الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والثانية العثور على أشلاء جثة إمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته.
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«داعش» يُعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، أمس الخميس، في العاصمة الأفغانية "كابول". وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية بما في ذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين من وزارة التعدين والبترول في الحي السادس عشر من العاصمة. وأعلنت حركة طالبان أنها المسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ديسبشاري في كابول، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أجانب.
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لأول مرة منذ 2014.. داعش لم ينفذ هجمات لمدة أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الفترة من 13 وحتى 19 يوليو لعام 2019، إذ رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 6 عمليات إرهابية ضربت 3 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 100 ما بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن تنظيمين إرهابيين نفذا هذه العمليات، وحلت حركة طالبان الأفغانية في المركز الأول بواقع 3 عمليات أودت بحياة 15 شخصا وجرح 44 آخرين.
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داعش (2)

«ما بعد الخلافة».. سيناريوهات المستقبل والنهاية لداعش

"في عام 2014، أعلن داعش إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وسط إشادة من قبل الحركات الجهادية العلمية، باعتبارها انتصارا كبيرا، لكنها سرعان ما انتهت دولتهم، فبعد 3 سنوات، دمرت الخلافة، وترك التنظيم الإرهابي مقاتليه الباقين على قيد الحياة وكثير منهم من المجندين الأجانب، للتراجع والتشتت في جميع أنحاء العالم".. يقول كولن كلارك باحث بمركز صوفان وأستاذ مساعد بمعهد السياسة (IPS) بجامعة كارنيجي، في كتابه "ما بعد الخلافة تنظيم الدولة الإسلامية ومستقبل الشتات الإرهابي".
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«ألغام الحوثيين» وسيلة الهجوم الأساسية في حرب اليمن

4 سنوات وأكثر مرت على الحرب الأهلية بين جماعة الحوثيين الإرهابية والموالين للرئيس علي عبدالله صالح والمدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور المدعومة من التحالف العربي، 4 سنوات كان عنوانها الدم ووسيلتها السلاح وضحيتها شعبا بأسره، حرب كان وقودها ألغام الحوثيين، إذ يشير المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام، في أحد تقاريره، إلى أن الجيش اليمني أزال بين عامي 2016 و2018، ما يقدر بنحو 300 ألف لغم زرعها الحوثيون في مختلف أنحاء اليمن.
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«العمليات العراقية» تصل مناطق استغلها داعش قبل 2014

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم داعش الإرهابي قبل عام 2014، إذ قطعت القوات أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية (إرادة النصر). وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول: "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط 3 محافظات هي: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار، وصولا إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا، وجميع القوات العسكرية في العراق اشتركت في هذه العملية لتعقب داعش". وذلك بحسب تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية.
داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
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