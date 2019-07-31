أطفال داعش الأجانب.. إرث أوروبا من الإرهاب

منذ عام 2013 غادر أكثر من 1000 شخص ألمانيا إلى مناطق القتال، عاد ثلثهم إلى ألمانيا، وفي يونيو استلمت بلجيكا 6 أطفال من أبناء داعش من مخيمات شمال شرق سوريا فقدوا عوائلهم

تحرير:منة عبد الرازق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

أطفال داعش - أرشيفية

لا تزال دول الغرب مختلفة حول عودة ودمج مقاتلي داعش من الأجانب، بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق واختلال توازنه وقوته، وما زالت تختلف الآراء حول معاقبتهم أو سجنهم أو عودتهم إلى بلادهم، ولكن ثمة مشكلة كبرى تواجه أوروبا وهي أطفال هؤلاء المقاتلين وكيفية التعامل معهم، إذ إنهم إرث أوروبا من إرهاب داعش. ومع تصاعد الحملات ضد تنظيم الدولة، تزايدت أعداد النساء والأطفال المحتجزين المنتمين لداعش وتزايدت أعدادهم في المخيمات، حيث طالبت الأمم المتحدة بإعادة أطفال داعش.

وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود 29 ألفا من أبناء المقاتلين الأجانب لا يزالون معتقلين، معظمهم دون سن الـ12 ومحتجزون بجانب عائلاتهم دون محاكمات، وأضافت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة، أن آلاف الأطفال ولدوا لعائلات أجنبية خلال سنوات النزاع، وعلى الدول أن تمنح الأطفال المولودين لمواطنيها في مناطق النزاع