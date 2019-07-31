أطفال داعش الأجانب.. إرث أوروبا من الإرهاب

منذ عام 2013 غادر أكثر من 1000 شخص ألمانيا إلى مناطق القتال، عاد ثلثهم إلى ألمانيا، وفي يونيو استلمت بلجيكا 6 أطفال من أبناء داعش من مخيمات شمال شرق سوريا فقدوا عوائلهم
لا تزال دول الغرب مختلفة حول عودة ودمج مقاتلي داعش من الأجانب، بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق واختلال توازنه وقوته، وما زالت تختلف الآراء حول معاقبتهم أو سجنهم أو عودتهم إلى بلادهم، ولكن ثمة مشكلة كبرى تواجه أوروبا وهي أطفال هؤلاء المقاتلين وكيفية التعامل معهم، إذ إنهم إرث أوروبا من إرهاب داعش.
ومع تصاعد الحملات ضد تنظيم الدولة، تزايدت أعداد النساء والأطفال المحتجزين المنتمين لداعش وتزايدت أعدادهم في المخيمات، حيث طالبت الأمم المتحدة بإعادة أطفال داعش.
وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود 29 ألفا من أبناء المقاتلين الأجانب لا يزالون معتقلين، معظمهم دون سن الـ12
ومحتجزون بجانب عائلاتهم دون محاكمات، وأضافت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة، أن آلاف الأطفال ولدوا لعائلات أجنبية خلال سنوات النزاع، وعلى الدول
أن تمنح الأطفال المولودين لمواطنيها في مناطق النزاع
وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود 29 ألفا من أبناء المقاتلين الأجانب لا يزالون معتقلين، معظمهم دون سن الـ12
ومحتجزون بجانب عائلاتهم دون محاكمات، وأضافت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة، أن آلاف الأطفال ولدوا لعائلات أجنبية خلال سنوات النزاع، وعلى الدول
أن تمنح الأطفال المولودين لمواطنيها في مناطق النزاع إمكانية الحصول على الجنسية.
بينما قدرت
منظمة هيومن رايتس ووتش عدد الأطفال الذين تحتجزهم السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان
بنحو 1500 طفل بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش، بينهم 185 أجنبيا على الأقل، أدينوا
بتهم متصلة بالإرهاب.
ووفقا لإحصائيات
أجرتها مؤسسة الإدارة الذاتية لأعداد أسرى التنظيم في أواخر 2018، بلغ عدد النساء
المحتجزات لديهم 550 امرأة، أما الأطفال فتجاوز عددهم 1200 طفل وهذه الأعداد في
تزايد، ودعت الإدارة الذاتية دول الغرب إلى استلام هؤلاء الأطفال.
مواقف أوروبا المشتتة
اختلف
تعامل الدول الأوروبية مع ملف أطفال ونساء داعش وتشتتت مواقفهم، ففرنسا وألمانيا
لم تختلف مواقفهما كثيرا، حيث رفضت فرنسا إعادة المحتجزين دفعة واحدة وفضلت التأكد
من هويتهم قبل استلامهم ودراسة كل حالة بمفردها، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان
إيف لودريان، إنهم سيعالجون كل حالة على حدة وإن الجهاديين الفرنسيين في العراق سيحاكمون
في العراق "في حين ستدرس حالات أطفالهم كل على حدة، على أن يخضع العائدون منهم
لوصاية قاضي الأطفال"، وأضاف أن الصعوبة تكمن في سوريا، حيث لا يوجد حاكم فعلي هناك.
بينما
تشير الإحصائيات إلى أن منذ عام 2013 غادر أكثر من 1000 شخص ألمانيا إلى مناطق القتال، ثم عاد ثلثهم إلى ألمانيا، وصرح وزير
الخارجية الألماني بأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم
العودة فقط إذا تم التأكد من إمكانية وضعهم تحت التحفظ. وتؤكد وزارة الداخلية الألمانية
وجود نحو 270 امرأة وطفلا ممن يحملون الجنسية الألمانية ما زالوا موجودين في سوريا
والعراق.
وفي يونيو
الماضي استلمت بلجيكا 6 أطفال من أبناء داعش من مخيمات شمال شرق سوريا فقدوا عوائلهم، وسلمت الإدارة الذاتية الكردية 14 طفلا من عائلات مقاتلي
داعش الأجانب، عثرت عليهم القوات الديمقراطية السورية خلال معركة تحرير قرية الباغوز في ريف دير الزور
الشرقي، إلى الحكومتين الفرنسية والهولندية في نفس الشهر، بينما استلمت النرويج
خمسة من أطفال داعش، وما زالت الحكومات ترفض استلام النساء والرجال خوفا من
انتشار الأفكار المتطرفة في أوروبا.
بينما
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في مايو الماضي عن تسليم 188 طفلا تركيا، وصرحت
وزارة الخارجية العراقية في يوليو الجاري بأنها سلمت 473 طفلا أجنبيا منذ عام
2017، ينتمون إلى عشر دول هي روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا وجورجيا وروسيا البيضاء وفنلندا
وأوكرانيا وطاجيكستان وأذربيجان.
وصرح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي قصي
عباس، في تصريحات صحفية، بأن الأطفال المحتجزين لديهم مقسمون على ثلاث فئات وهم أطفال
يتامى فقدوا الأبوين في أثناء الحرب في العراق، وأطفال ما زالوا مع أمهاتهم ممن صدرت بحقهن أحكام أو ما زلن تحت قيد المحاكمات، والفئة الثالثة هم الأحداث الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وتم اتهامهم بانتمائهم لداعش.