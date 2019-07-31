رئيس الزمالك: كهربا عاق.. وكنت قادرا على خطف رمضان

تحرير:أحمد سيد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

كهربا

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما عنيفا على أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وقال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «أحمد ناجي تسبب في إصابة محمود عبد الرحيم (جنش)، وفي نفس الوقت كان بيأكل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في (بوقه)»، وكان محمود جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس، في أثناء مشاركته مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

كما وجه رئيس الزمالك انتقادات ضد التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، بسبب «غله» ضد زميله التونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض بسبب انضمام الأخير للمنتخب التونسي. وقال رئيس الزمالك: «أضاعنا مباراتي الجونة والأهلي بالأخطاء، عمر صلاح أخطأ في مباراة الجونة، وعماد السيد أخطأ في لقاء

كما وجه رئيس الزمالك انتقادات ضد التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، بسبب «غله» ضد زميله التونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض بسبب انضمام الأخير للمنتخب التونسي.



وقال رئيس الزمالك: «أضاعنا مباراتي الجونة والأهلي بالأخطاء، عمر صلاح أخطأ في مباراة الجونة، وعماد السيد أخطأ في لقاء الأهلي على الرغم من أنهما من الحراس المتميزين»، مضيفا: «كنت قادرًا على خطف رمضان صبحي من الأهلي ورفضت، وكهربا لاعب عاق وهرب من الزمالك على الرغم من أنني توليت الدفاع عن شقيقه المتهم في قضية قتل».



وتابع: «جروس ضيع الدوري بسبب السكْر»، وأضاف أن محمد إبراهيم أضاع هدفين أمام الجونة وهدفا أمام الأهلي وتم عرضه للبيع، قائلا: «لست مسؤولا عن ضياع الأهداف».