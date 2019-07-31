رغم الإصلاحات.. لماذا ارتفع معدل الفقر في مصر؟

ارتفع معدل الفقر في مصر ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، مقابل 27.8% خلال عام 2015، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

الفقر

بدأت الحكومة المصرية خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ نحو 3 سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الصعبة، والتي ساهمت في رفع معدل النمو وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، فإن معدل الفقر ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، بالمقارنة بنحو 27.8% خلال عام 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفع معدل الفقر في جميع مناطق الجمهورية عدا ريف الوجه القبلي، كما عاود الفقر المدقع ارتفاعه ليصل إلى 6.2% من السكان، بحسب بحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018.

معدلات النمو لا تعكس فروق طبقات المجتمع أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تقرير له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلا أن مجرد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ليس ضمانة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. وأضاف المركز أن معدلات النمو لا تعكس بالمتوسط