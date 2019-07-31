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رغم الإصلاحات.. لماذا ارتفع معدل الفقر في مصر؟

ارتفع معدل الفقر في مصر ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، مقابل 27.8% خلال عام 2015، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي
تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
الفقر
الفقر
بدأت الحكومة المصرية خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ نحو 3 سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الصعبة، والتي ساهمت في رفع معدل النمو وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، فإن معدل الفقر ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، بالمقارنة بنحو 27.8% خلال عام 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفع معدل الفقر في جميع مناطق الجمهورية عدا ريف الوجه القبلي، كما عاود الفقر المدقع ارتفاعه ليصل إلى 6.2% من السكان، بحسب بحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018.
معدلات النمو لا تعكس فروق طبقات المجتمع أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تقرير له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلا أن مجرد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ليس ضمانة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. وأضاف المركز أن معدلات النمو لا تعكس بالمتوسط
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صني

الأسعار تغيّرت.. أرخص 15 سيارة ملاكي في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان، تجميع محلي ومستورد من الخارج، ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، ومنها «لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي إيمجراند 7، شيفروليه أفيو، ونيسان صني».
الرئيس-السيسى

السيسي عن «سيرفرات العاصمة الجديدة»: مؤمنة تحت الأرض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن "كل بيانات المواطنين بيانات خاصة ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة"، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء مشروع الرقمنة ووجود قاعدة بيانات موحدة، يأتي في إطار مساعدة المواطنين، مضيفا أن قواعد البيانات هتخلينا نشوف كل حاجة في مصر لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم. وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مبادرة التحول الرقمي في "المؤتمر الوطنى السابع للشباب" إن قواعد البيانات هتخلينا نشوف حال الناس صحيا واجتماعيا ومن خلال الذكاء الاصطناعي وقبل كده كنا بنعمل مسح علشان نعرف الحالة وده هيوفر علينا كتير.
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أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
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الرقابة المالية تصدر دليل تداول الصكوك بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الدليل الاسترشادى المعد من قبل الهيئة عن إصدار الصكوك، وهى الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة موضحا مفهوم آلية الصكوك وعملية التصكيك وأطرافها وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها. وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن إصدار هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال للتعريف بالأداة المالية الجديدة بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
فلوس-الجمعية

19 ألف جنيه سنويا على الأكل.. أين يذهب دخل المصريين؟

أظهرت بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين ينفقون 37.1% من دخلهم السنوي على الطعام والشراب، بمتوسط يبلغ نحو 19.05 ألف جنيه، فيما يبلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة حوالي 51.4 ألف جنيه. وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيه في 2015.
فقر

ارتفع لـ735 جنيها|تطور خط الفقر في مصر خلال 10 سنوات

ارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيها في 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الفقر بأنه حالة من الحرمان من الحياة اللائقة التي يتطلع الفرد أو المجتمع إلى التمتع بها، وهو لا يعني فقد الافتقار إلى ما هو ضروري لتحقيق الرفاهية المادية للفرد، ولكنه يعني أيضا الحرمان من الفرص والاختيارات الأساسية مثل: خوض حياة جديدة وسليمة صحيا وخلاقة، والحصول على دخل لائق.
فقر

قبل إعلانها غدا.. ما خريطة الفقر في مصر؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، حيث يعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها جهاز الإحصاء كل عامين، وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين. ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار فى اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.
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