رغم الإصلاحات.. لماذا ارتفع معدل الفقر في مصر؟

ارتفع معدل الفقر في مصر ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، مقابل 27.8% خلال عام 2015، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي
بدأت الحكومة المصرية خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ نحو 3 سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الصعبة، والتي ساهمت في رفع معدل النمو وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، فإن معدل الفقر ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، بالمقارنة بنحو 27.8% خلال عام 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفع معدل الفقر في جميع مناطق الجمهورية عدا ريف الوجه القبلي، كما عاود الفقر المدقع ارتفاعه ليصل إلى 6.2% من السكان، بحسب بحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018.
معدلات النمو لا تعكس فروق طبقات المجتمع
أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تقرير له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلا أن مجرد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ليس ضمانة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
وأضاف المركز أن معدلات النمو لا تعكس بالمتوسط
معدلات النمو لا تعكس فروق طبقات المجتمع
أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تقرير له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلا أن مجرد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ليس ضمانة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
وأضاف المركز أن معدلات النمو لا تعكس بالمتوسط الفروق بين طبقات المجتمع المختلفة، فعلى الرغم من ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي في مصر من 1300 دولار عام 2000 إلى 3400 دولار في 2015 فإن معدل الفقر ارتفع من 16.7% إلى 27.8% خلال نفس الفترة، ومن ثم لا بد أن يكون معدل النمو مدفوعا بقطاعات إنتاجية وتصديرية خالقة لفرص العمل وأن يكون مصحوبا بسياسات ضريبية وتوزيعية عادلة.
وأوضح المركز أن الطبقات محدودة الدخل تواجه معدلات تضخم أعلى من تلك التي تواجهها الفئات متوسطة ومرتفعة الدخل، إذ إن الفئات الأخيرة أكثر قدرة على الادخار ووضع مدخراتها في البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، ما يقلل من أثر التضخم فيها على عكس الفئات محدودة الدخل.
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اقتصاديون: برامج الحماية الاجتماعية لا تكفي وحدها للقضاء على الفقر
أطلقت الحكومة مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، في ظل تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الإصلاح على الفقراء، وشملت هذه البرامج كلا من "تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة"، إلى جانب زيادة دعم السلع التموينية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لولا برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية، في الفترة الماضية، لكانت نسبة الفقر ارتفعت إلى معدلات أكبر بكثير.
وأضافت السعيد أن مصر مرت بفترة استثنائية وأن برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في الحد من ارتفاع نسبة الفقر.
وأشارت الوزيرة إلى اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة.
بينما أكد إلهامي الميرغني الخبير الاقتصادي، ضرورة القيام أولا بتحقيق المساواة فى توزيع الدخول بين جميع الأفراد، من أجل محاربة الفقر والقضاء عليه نهائيا خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الميرغني أن الحكومة قامت بإجراءات حمائية عديدة لحماية محدودى الدخل من الموجة التضخمية التى شهدتها البلاد عقب قرار التعويم، ومنها زيادة الدعم، والتوسع فى برامج الدعم النقدى مثل تكافل وكرامة، وغيره.
وترى الدكتورة أمنية حلمي نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن عدم ضمان وصول المساعدات النقدية التي تمنحها الدولة للفقراء المستحقين في شكل برامج حماية اجتماعية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل الفقر.
وأكد الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن الإصلاح الاقتصادي في أى دولة يتطلب المزيد من الوقت حتى يحقق عائدا إيجابيا على معيشة المواطن، ويشعر بالتحسن، فارتفاع نسبة الفقر أمر طبيعي خاصة عقب تنفيذ إجراءات صعبة أدت إلى ارتفاع الأسعار؛ مثل التعويم، ورفع الدعم عن الوقود، وغيرهما.
ويقدر تعداد المصريين المقيمين داخل البلاد بنحو 95 مليون مواطن، بحسب ما أعلنه "الإحصاء" في نتائج التعداد السكاني في 2017.
ووفق تلك التقديرات فإن نحو 30.8 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر ويحصل الفرد منهم على دخل شهري لا يزيد على 491 جنيها شهريا.
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