طوارئ في مطار القاهرة استعدادا لهبوط طائرة اضطراريا

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

مطار القاهرة

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ لهبوط طائرة مصر للطيران، المتجهة إلى العاصمة النيجيرية "أبوجا" اضطراريًا، بسبب عطل فني في مجموعة العجل بعد إقلاعها. ووفقا لمصدر ملاحي في مطار القاهرة، فإن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة مصر للطيران المتجه إلى أبوجا يطلب السماح له بالعودة للمطار للهبوط اضطراريا بعد حدوث عطل فنى فى مجموعة العجل.

وتم تشكيل فريق من إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بالمطار، وتخصيص 5 سيارات اسعاف داخل المطار، بالإضافة إلى 10 سيارات أخرى خارج المطار وبتعليمات من الدكتور أحمد العزب مدير إسعاف القاهرة.وفي سياق آخر، أعلنت مصادر بشركة مصر للطيران، أنه من المقرر أن تتسلم الشركة، طائرة الأحلام السادسة والأخيرة