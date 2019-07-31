جريمة

3 قتلى في حادث بـ«السويس الصحراوي».. وتوقف الحركة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه القاهرة، وتم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى، بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق السويس الصحراوي بوقوع حادث تصادم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش مرور لرفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية ورفع أى معوقات أمام السيارات بالطريق.
وفي سياق آخر لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص ونصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، أمام دخلة الـ 45 بدائرة مركز كفر الدوار، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على السيارة الميكروباص أثناء مرورها، مما أدى إلى اصطدام السيارتين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
جثة (3)

وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
جثة (5)

ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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تصادم

6 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث طرق بالبحيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في 3 حوادث طرق بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق قرية "مليحة - كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وتمناية وملاكى بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم "مصطفى. ع. ا، 55 عامًا"، و"سلوى. م. ج، 50 عامًا"، و"محمد. م، 26 عامًا"، و"ماهر. م، 46 عامًا"، وإصابة "أحمد. م. ع، 21 عامًا".
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (2)

إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.
تصادم

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
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