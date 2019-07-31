3 قتلى في حادث بـ«السويس الصحراوي».. وتوقف الحركة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

صورة أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه القاهرة، وتم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى، بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق السويس الصحراوي بوقوع حادث تصادم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش مرور لرفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية ورفع أى معوقات أمام السيارات بالطريق.

وفي سياق آخر لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص ونصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، أمام دخلة الـ 45 بدائرة مركز كفر الدوار، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على السيارة الميكروباص أثناء مرورها، مما أدى إلى اصطدام السيارتين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى