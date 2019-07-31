جريمة

حكاية صعيدي حاول الثأر لدماء ابن شقيقه داخل المحكمة

تحرير:تهامى البندارى ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
سكين- صورة أرشيفية
سكين- صورة أرشيفية
أخفى سكينا بين طيات ملابسه، وتوجه بها إلى داخل محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أملا في الثأر لدماء ابن شقيقه، الذي فارق الحياة على يد عامل بمنطقة السلام، قبل عدة أيام، حتى أحبطت قوات تأمين المحكمة القاهرة الجديدة، مساعي المتهم وألقت القبض عليه بعدما اشتبهت فيه، وعثرت معه على سلاح أبيض عبارة عن سكين، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وأشار المتهم إلى أنه كان متربصا بهدف الثأر من قاتل ابن شقيقه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
خلال التحقيقات أشار المتهم، من أصل صعيدي، إلى أن سبب وجوده بمحل الضبط محرزا السلاح الأبيض، أنه عقب علمه بمقتل نجل شقيقه، عامل بمجزر دواجن بمنطقة السلام، أثناء وجوده بمحل عمله، وأنه علم بضبط مرتكب الواقعة، فتربص له داخل المحكمة تزامنا مع جلسة محاكمته، وبحوزته السلاح المضبوط بقصد قتله انتقاما منه وأخذا
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«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

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رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
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وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

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ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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فروق جوهرية بين الغرامة والكفالة.. تعرف عليها

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فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.
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«دموع وندم».. مشاهد من اعترافات قاتل زوجين بالزيتون

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجين مسنين بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأدلى المتهم خلال جلسة اليوم باعترافات تفصيلية للحادث المأساوي، مشيرا إلى أن دافع سرقة أموال المجني عليهما كان هدفه ولم يخطط لقتلهما، مشيرا في أقواله «ياريت اللي عنده فلوس فى بيته ميقولش لحد»، قبل أن تستعجل النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وتحريات المباحث النهائية حول الحادث.
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«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

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