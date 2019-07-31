حكاية صعيدي حاول الثأر لدماء ابن شقيقه داخل المحكمة

تحرير:تهامى البندارى ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

سكين- صورة أرشيفية

أخفى سكينا بين طيات ملابسه، وتوجه بها إلى داخل محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أملا في الثأر لدماء ابن شقيقه، الذي فارق الحياة على يد عامل بمنطقة السلام، قبل عدة أيام، حتى أحبطت قوات تأمين المحكمة القاهرة الجديدة، مساعي المتهم وألقت القبض عليه بعدما اشتبهت فيه، وعثرت معه على سلاح أبيض عبارة عن سكين، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وأشار المتهم إلى أنه كان متربصا بهدف الثأر من قاتل ابن شقيقه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

خلال التحقيقات أشار المتهم، من أصل صعيدي، إلى أن سبب وجوده بمحل الضبط محرزا السلاح الأبيض، أنه عقب علمه بمقتل نجل شقيقه، عامل بمجزر دواجن بمنطقة السلام، أثناء وجوده بمحل عمله، وأنه علم بضبط مرتكب الواقعة، فتربص له داخل المحكمة تزامنا مع جلسة محاكمته، وبحوزته السلاح المضبوط بقصد قتله انتقاما منه وأخذا