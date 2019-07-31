رياضة

رئيس الزمالك: نفذت وعدي مع شيكا وهذا الثلاثي لن يرحل

تحرير:أحمد سيد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
شيكابالا
شيكابالا
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جميع لاعبي القلعة البيضاء أبطال، فيما عدا لاعبين أو ثلاثة متخاذلين، موضحًا خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «جميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها تم سداد أموالها نقدًا، ولا يتبقى أي مليم على النادي»، وأشار رئيس الزمالك: «محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي لن يرحلوا عن النادي ولن يتم التفريط في القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء».
وتابع رئيس الزمالك: «غير صحيح ما تردد بأنني عرضت على شيكابالا منصب مدير الكرة، اسألوه، لم أعقد جلسة معه في الفترة الماضية، ولكن وعدت شيكابالا بأن يختم حياته في نادي الزمالك، والآن أنفذ وعدي.. شيكا مستمر مع الفريق». وأوضح رئيس الزمالك: «جنش مستمر مع النادي على الرغم من إصابته، ولن
اقرأ المزيد
مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
اقرأ المزيد من الأخبار
كهربا

رئيس الزمالك: كهربا عاق.. وكنت قادرا على خطف رمضان

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما عنيفا على أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وقال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «أحمد ناجي تسبب في إصابة محمود عبد الرحيم (جنش)، وفي نفس الوقت كان بيأكل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في (بوقه)»، وكان محمود جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس، في أثناء مشاركته مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.
محمود-متولى (1)

رئيس الزمالك للأهلي: افرحوا بمتولي أبو ثلاثة صليبي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من صفقة انتقال محمود متولي، مدافع النادي الإسماعيلي، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، وقال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء: «خلي سيد عبد الحفيظ يفرح أوي بصفقة محمود متولي أبو ثلاثة رباط صليبي. الصفقات اللي إحنا عملناها هي دي الصفقات بجد»، وقال إنه سيعرض خلال المؤتمر الصحفي تسجيلات لبعض الحالات التحكيمية المحتسبة لصالح الأهلي في الدوري المصري.
نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يبدأ مؤتمره بقراءة الفلق خوفا من الحسد

بدأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمره الصحفي بقراءة سورة الفلق خوفًا من الحسد على صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والتي جاءت حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
الزمالك وحسنية اغادير (3)

الزمالك يعلن عن صفقاته للموسم الجديد

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن صفقات القلعة البيضاء للموسم الجديد (2019- 2020)، ووصل عدد الصفقات إلى 8 لاعبين، حيث جاءت الصفقات حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org