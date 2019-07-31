رئيس الزمالك: نفذت وعدي مع شيكا وهذا الثلاثي لن يرحل

تحرير:أحمد سيد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

شيكابالا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جميع لاعبي القلعة البيضاء أبطال، فيما عدا لاعبين أو ثلاثة متخاذلين، موضحًا خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «جميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها تم سداد أموالها نقدًا، ولا يتبقى أي مليم على النادي»، وأشار رئيس الزمالك: «محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي لن يرحلوا عن النادي ولن يتم التفريط في القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء».

وتابع رئيس الزمالك: «غير صحيح ما تردد بأنني عرضت على شيكابالا منصب مدير الكرة، اسألوه، لم أعقد جلسة معه في الفترة الماضية، ولكن وعدت شيكابالا بأن يختم حياته في نادي الزمالك، والآن أنفذ وعدي.. شيكا مستمر مع الفريق». وأوضح رئيس الزمالك: «جنش مستمر مع النادي على الرغم من إصابته، ولن

وتابع رئيس الزمالك: «غير صحيح ما تردد بأنني عرضت على شيكابالا منصب مدير الكرة، اسألوه، لم أعقد جلسة معه في الفترة الماضية، ولكن وعدت شيكابالا بأن يختم حياته في نادي الزمالك، والآن أنفذ وعدي.. شيكا مستمر مع الفريق».



وأوضح رئيس الزمالك: «جنش مستمر مع النادي على الرغم من إصابته، ولن يتم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي.. محمد صبحي حارس المنتخب الأوليمبي الأساسي؛ وأبو جبل ومحمد عواد، ومعنا جنش.. نجحنا في غلق الثغرة الخاصة بمركز حراس المرمى، والاختيارات لم تكن عشوائية».



ونجح الزمالك في الحصول على خدمات محمد عواد من نادي الإسماعيلي في الموسم الجديد، ليكون الحارس الثالث الذي يتعاقد معه القلعة البيضاء، هذا الصيف بعد ضم محمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجت، مع وجود الحارس الأساسي المصاب محمود عبد الرحيم (جنش).