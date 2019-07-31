لوكا مودريتش يدعم محمد صلاح أمام لوفرين

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

محمد صلاح

تجمع ديان لوفرين، مدافع ليفربول، علاقة صداقة قوية بزميله محمد صلاح، فقد نشر الدولي الكرواتي في أكثر من مرة بعض الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر صلابة العلاقة بينهما. ولا يتردد صلاح في التفاعل مع رسائل لوفرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن قاعدة كبيرة من متابعي صلاح ترغب دائمًا في مشاهدة الجانب الآخر من حياة اللاعب الذي ينشر سحره فوق الملاعب. ونشر لوفرين مؤخرًا، على حسابه بإنستجرام، صورة له برفقة صلاح، وهما يلعبان تنس الطاولة. وعلق الدولي الكرواتي على الصورة قائلا: "حسنا، لقد انهزمت بـ 1-0 لفائدة صلاح، لكن اليوم، هو يوم الانتقام".

وأشار موقع صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، دخل على الخط من أجل الدفاع عن محمد صلاح، ووجَّه أحسن لاعب في العالم كلامه إلى لوفرين قائلا: "لا يمكنك الفوز ضد أي شخص. توقف عن تضييع وقتك". وبعد لحظات قليلة، رد لوفرين، 30 عامًا، على كلام مودريتش بالقول: "صلاح يلعب بنفس طريقتك، ربما

وأشار موقع صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، دخل على الخط من أجل الدفاع عن محمد صلاح، ووجَّه أحسن لاعب في العالم كلامه إلى لوفرين قائلا: "لا يمكنك الفوز ضد أي شخص. توقف عن تضييع وقتك".



وبعد لحظات قليلة، رد لوفرين، 30 عامًا، على كلام مودريتش بالقول: "صلاح يلعب بنفس طريقتك، ربما بطريقة أكثر دفاعية"، أما محمد صلاح فقد اكتفى فقط بتعليق مقتضب على الصورة: (7-0)، في إشارة إلى أنه هزم زميله لوفرين بنتيجة كبيرة في تنس الطاولة.



يذكر أن ليفربول سيصطدم خلال أيام بمانشستر سيتي في بطولة مسابقة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، وتأمل جماهير "الريدز" فى أن يواصل الفريق نسقه التصاعدي، ويحقق كل الألقاب الممكنة في الموسم المقبل.

