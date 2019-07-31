رياضة

لوكا مودريتش يدعم محمد صلاح أمام لوفرين

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
محمد صلاح
محمد صلاح
تجمع ديان لوفرين، مدافع ليفربول، علاقة صداقة قوية بزميله محمد صلاح، فقد نشر الدولي الكرواتي في أكثر من مرة بعض الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر صلابة العلاقة بينهما. ولا يتردد صلاح في التفاعل مع رسائل لوفرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن قاعدة كبيرة من متابعي صلاح ترغب دائمًا في مشاهدة الجانب الآخر من حياة اللاعب الذي ينشر سحره فوق الملاعب. ونشر لوفرين مؤخرًا، على حسابه بإنستجرام، صورة له برفقة صلاح، وهما يلعبان تنس الطاولة. وعلق الدولي الكرواتي على الصورة قائلا: "حسنا، لقد انهزمت بـ 1-0 لفائدة صلاح، لكن اليوم، هو يوم الانتقام".
وأشار موقع صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، دخل على الخط من أجل الدفاع عن محمد صلاح، ووجَّه أحسن لاعب في العالم كلامه إلى لوفرين قائلا: "لا يمكنك الفوز ضد أي شخص. توقف عن تضييع وقتك". وبعد لحظات قليلة، رد لوفرين، 30 عامًا، على كلام مودريتش بالقول: "صلاح يلعب بنفس طريقتك، ربما
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مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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محمد-صلاح-يؤدى-ماسك-العمرة (2)

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
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ليفربول يغري محمد صلاح براتب أسبوعي خيالي

يخطط نادي ليفربول، لتمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، حيث أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، أن ليفربول يخطط لتمديد عقد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023 لموسم إضافي، مع رفع راتبه السنوي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني، ليحصل صلاح في عقده المحتمل على راتب أسبوعي يبلغ نحو 430 ألف إسترليني. صلاح المستهدف من قبل ريال مدريد، وفقًا لتقارير إسبانية، ساعد ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، علمًا بأنه سجل 54 هدفًا في 74 مباراة بالبريميرليج منذ انضمامه في عام 2017.
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أصغر لاعب في البريميرليج يهدد عرش صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع هارفي إيليوت لاعب فريق فولهام الإنجليزي الذي هبط معهم لدوري "الشامبيون شيب" الموسم الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث أوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إيليوت علـى رادار نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه ليصبح لاعبًا في صفوف فريق الريدز الموسم المقبل، حيث يعد لاعب فولهام أصغر لاعب شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي مع فريقه الذي يشارك في مسابقة "الشامبيون شيب" في الموسم الجديد.
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ماركا عن استقبال المصريين لراموس: الوقت يشفي الجروح

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن تواجد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مصر حاليًا، لقضاء بعض الوقت من شهر العسل بالشواطئ المصرية، رفقة زوجته. وقالت صحيفة «ماركا»، إن راموس تم استقباله بترحاب شديد من المصريين، في مدينة الغردقة التي يقيم بها، على الرغم من الكراهية التي كان يحملها الشعب المصري له، لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018. وأضافت، أن راموس كان يعتبر هو العدو الأول للمصريين في الصيف الماضي، بسبب إصابة صلاح، التي تسببت في غيابه لفترة ليست بالقصيرة.
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