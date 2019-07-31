«الداخلية» تتصدى لمروجي المخدرات في 6 محافظات

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

مخدرات

24 ساعة فقط احتاجها رجال الشرطة بوزارة الداخلية لتوجيه ضربة ثانية موجعة لتجار المواد المخدرة بعدما تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط خمسة أشخاص حال استقلالهم سيارة وبحيازتهم 317 طربة من مخدر الحشيش، لينجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بـ6 مديريات أمن في الإيقاع بعدد من المتهمين بالاتجار في المخدرات، وذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتاجرى المواد المخدرة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية – البحيرة – الشرقية- القليوبية- الدقهلية- أسيوط) عن ضبط 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم في 21 قضية متنوعة من بينها قضايا مواد مخدرة، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية – البحيرة – الشرقية- القليوبية- الدقهلية- أسيوط) عن ضبط 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم في 21 قضية متنوعة من بينها قضايا مواد مخدرة، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، و180 جرام هيروين و4 هواتف محمولة.



وضبط 3 من العناصر الإجرامية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة وبحوزتهم 150 جرام هيروين، 900 قرص مخدر، 3 هواتف محمولة، إضافة إلى ضبط متهم سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، لاتجاره فى مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزته 350 جراما.



كما تم ضبط أربعة عناصر إجرامية بنطاق مدينة المنصورة وبحوزتهم 10 كيلو جرامات بانجو و300 جرام لمخدر الحشيش.



