ضبط 20 طربة حشيش بحوزة 4 عاطلين في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أربعة عناصر إجرامية خطرة، وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات بدائرة قسم شرطة العامرية غرب المحافظة، حيث تبين وجود نشاط ملحوظ لبعض مروجي المواد المخدرة فى محافظة الإسكندرية للقيام به من أجل ترويج مخدر الحشيش على عملائهم، مستهدفين الشباب فى المراحل العمرية من 16 سنة من طلاب المدارس والجامعات والمترددين على المقاهي ومراكز الشباب والأندية.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بورود معلومات تفيد قيام مجموعة من مروجي المواد المخدرة بالقيام بنشاط ملحوظ خلال الآونة الأخيرة. تم إعداد حملة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديرية وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب