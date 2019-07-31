رحلة الشرطة لإزالة تعديات بحيرة المنزلة في 3 محافظات

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

إزالة تعديات في بحيرة المنزلة - أرشيفية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "بورسعيد، الدقهلية، دمياط في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية، والبحث عن فرض السيطرة الأمنية الكاملة، وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام.

وعززت قوات الشرطة وجودها الأمنى بنطاق (بحيرة المنزلة) بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كل المخالفات وحالات الصيد الجائر



وعززت قوات الشرطة وجودها الأمنى بنطاق (بحيرة المنزلة) بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كل المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف الوجود الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.



أسفرت الجهود عن إزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 3 آلاف متر، و18 متر غزل شرك طير مخالف، و16 جوبية صيد مخالفة و25 وحدة غرائز خشبية وإزالة غزل تحاويط مخالف بطول 30 مترا.



وفي نطاق مديرية أمن بورسعيد أشرفت القوات على تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 50 ألف متر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







