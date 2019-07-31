رسميا.. الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

الترجي الرياضي التونسي

أعلنت المحكمة الدولية الرياضية (كاس)، اليوم الأربعاء، إبطال قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وإعلان الترجي الرياضي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا (2018-2019). وكان الترجي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا لموسم (2018-2019) بعد الفوز على الوداد المغربي بهدف نظيف، أحرزه يوسف بلايلي في لقاء الإياب، بعد التعادل بهدف لكل منهما في الذهاب، بعدما رفض الأخير استكمال المباراة، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة هدف أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.

ولم يتم احتساب هدف الكرتي بداعي التسلل، وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ورفض فريق الوداد العودة للملعب لعدم تفعيل تقنية الفار وأعلن الحكم فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية. يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس