رياضة

رسميا.. الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
الترجي الرياضي التونسي
الترجي الرياضي التونسي
أعلنت المحكمة الدولية الرياضية (كاس)، اليوم الأربعاء، إبطال قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وإعلان الترجي الرياضي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا (2018-2019). وكان الترجي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا لموسم (2018-2019) بعد الفوز على الوداد المغربي بهدف نظيف، أحرزه يوسف بلايلي في لقاء الإياب، بعد التعادل بهدف لكل منهما في الذهاب، بعدما رفض الأخير استكمال المباراة، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة هدف أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.
ولم يتم احتساب هدف الكرتي بداعي التسلل، وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ورفض فريق الوداد العودة للملعب لعدم تفعيل تقنية الفار وأعلن الحكم فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية. يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس
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رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
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ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
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أليو ديانج

الأهلي يستقر على قيد الصفقات الجديدة إفريقيا

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أحمد أحمد يصرف بدل سفر مرتين لنفس الفترة ببلدين مختلفين

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن حصول رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، على بدل سفر مرتين عن فترة 9 أيام في بلدين مختلفين في الوقت نفسه، وذلك أثناء فعاليات كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا. وأوضحت المستندات أن أحمد أحمد، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الفيفا، حصل مرتين على بدلات مالية من الكاف نظير عمله خلال الفترة بين 23 يونيو وحتى الأول من يوليو العام الماضي، كما أظهرت المستندات أنه وقّع على مخصصات مالية يومية ذكرت أنه كان في مصر في هذه الفترة، قبل توقيعه لاحقا على مستند يزعم أنه كان في روسيا في الوقت نفسه.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

كاس تصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسمت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موقفها من الطعون المقدمة من قبل نادي الترجي التونسي، ونظيره الوداد الرياضي المغربي، فيما يخص الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم المنصرم (2018/2019). وذكرت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي، أن القرار النهائي المتعلق بنهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019) سيصدر في 31 من شهر يوليو الجاري. وكشف بيان محكمة التحكيم الرياضية عن أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.
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