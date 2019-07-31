بعلم ورضا الأب.. مفاجأة في تحقيقات حمل طفلة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل شاب؛ بعد براءته من اتهامه بمعاشرة شقيقته الطفلة بنت الـ 16 ربيعًا، والتسبب في حملها جنينًا؛ بعدما تبين أن وراء الواقعة رجلا تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، تزوج الفتاة برضا وعلم والدها، حيث تقدم الزوج بما يفيد ذلك، وأمرت النيابة بحبسه هو ووالد الطفلة، ووجهت له تهمة هتك عرض طفلة بالرضا، واشتراك والدها في تسهيل زواج طفلته قبل بلوغها السن القانونية للزواج، وعرض الصغيرة على لجنة من الطب الشرعي.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، مفادها قيام المدعو «كريم.م.ال» 19 عامًا، بالتعدي جنسيا على شقيقته «ن» 16 عامًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج