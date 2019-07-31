سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«100 مليون صحة» تدشن 30 عيادة للإقلاع عن التدخين

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
التدخين
التدخين
أعلنت مبادرة 100 مليون صحة عن افتتاح 30 عيادة بمختلف المحافظات للإقلاع عن التدخين على أن يتم تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان ودون أى تكاليف. وقالت الدكتورة ريهام غلاب، مستشارة وزيرة الصحة لشئون مبادرات تعزيز الرعاية الصحية، إن العيادات تعمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وتقدم جميع الخدمات بالمجان للمواطنين. وأضافت ريهام غلاب أن الدولة تواجة ظاهرة انتشار التدخين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة أن التدخين يسبب أمراضا خطرة تؤتر على الصحة العامة.
وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة لشئون مبادرات تعزيز الرعاية الصحية، أن العيادات متاحة فى القاهرة والإسكندرية بمستشفيات الصحة النفسية وكذلك فى مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية. كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن أن إجمالي عدد المفحوصات في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة المصرية، والمنعقدة
اقرأ المزيد
الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
اقرأ المزيد من الأخبار
تكريم-المرأة-المصرية-والأم-المثالية (3)

دعم اجتماعي وصحي.. «صندوق دعم المرأة» ينتظر آخر تصويت

دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين المرأة وانحيازه ومساندته لكافة حقوقها، ومن هذا المنطلق ناقشت لجنة التضامن بالبرلمان مشروع قانون دعم المرأة المصرية، وانتهت من وضع لمساته الأخيرة، إلا أنه تم تأجيل إقراره لدور الانعقاد الأخير.. ويستهدف القانون المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
مجلس-النواب

مشادة في البرلمان بين شيرين فراج ورئيس لجنة الصحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة حادة بين النائبة شيرين فراج ومحمد العماري رئيس لجنة الصحة، إذ أثارت فراج، أزمة بعدما اتهمت الأخير بأنه لم يمنحها الفرصة للحديث في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ما دفع العماري، لطلب الكلمة، للرد على النائبة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، وتم النداء على النائبة أكثر من 3 مرات ولكنها لم تكن موجودة"، متابعا: "النائبة دائما تفتعل مشكلات في أثناء مناقشة مشروعات القوانين".
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

الأعلى للإعلام يطالب بالتحقيق في شكوى ضد متحدث الصحة

خاطب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الصحة والسكان، للتحقيق فى شكوى الصحفيين المختصين بتغطية أخبار وفعاليات وزارة الصحة في مختلف الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية. وجاء في الخطاب: "شكوى الصحفيين جاءت بشأن عدد من المشكلات التي تعيقهم من القيام بدورهم، فى نقل الأخبار والمعلومات، تتمثل في عدم تواصل المتحدث الاعلامى لوزارة الصحة معهم وعدم الرد على اتصالاتهم وعدم استقبالهم في مكتبه، والمجلس الأعلى لديه ما يؤكد صدق الشكوى".
دواء-ليرولين (2)

«ليرولين» بديل الترامادول الأكثر مبيعا في مصر

الأدوية هي تلك المواد التى يصفها الأطباء لعلاج مرض ما أو للتخفيف من حدة الآلام أو الوقاية من أمراض بعينها، لكن لهذا الدواء إذا ما استخدم في غير الغرض المخصص له، أو كان هناك إفراط في استخدامه مخاطر عدة على صحة الإنسان وحتى الحيوان. ومع خروج قرار من وزارة الصحة لإخضاع أي صنف دوائي لجدول المخدرات، سرعان ما تجد الإقبال على صنف آخر يحتوي على مواد قريبة من التى فرضت عليها الرقابة، حتى يتحول الأمر لظاهرة، وسط اتهامات لأطباء وصيادلة بالكشف عن هذه المواد للمتعاطين والمدمنين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org