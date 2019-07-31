«100 مليون صحة» تدشن 30 عيادة للإقلاع عن التدخين

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

التدخين

أعلنت مبادرة 100 مليون صحة عن افتتاح 30 عيادة بمختلف المحافظات للإقلاع عن التدخين على أن يتم تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان ودون أى تكاليف. وقالت الدكتورة ريهام غلاب، مستشارة وزيرة الصحة لشئون مبادرات تعزيز الرعاية الصحية، إن العيادات تعمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وتقدم جميع الخدمات بالمجان للمواطنين. وأضافت ريهام غلاب أن الدولة تواجة ظاهرة انتشار التدخين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة أن التدخين يسبب أمراضا خطرة تؤتر على الصحة العامة.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة لشئون مبادرات تعزيز الرعاية الصحية، أن العيادات متاحة فى القاهرة والإسكندرية بمستشفيات الصحة النفسية وكذلك فى مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية. كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن أن إجمالي عدد المفحوصات في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة المصرية، والمنعقدة