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ياسمين عبد العزيز تتحدث لأول مرة عن انفصالها (فيديو)

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها لحلقتها المنتظرة مع الإعلامية منى الشاذلي، في الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، على فضائية "CBC". ونشرت "ياسمين"، اليوم الأربعاء، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو الحلقة، وعلقت بكلمة "قريبا"، وخلال الحلقة تظهر ياسمين عبد العزيز بشكل مرح للغاية، كما تكشف عن أسرار جديدة عن حياتها الخاصة، وتتحدث لأول مرة عن تفاصيل انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وقالت: "قررت أواجه الناس بخبر انفصالي لأني واخدة على الخبطات في حياتي.. ولساني هيوديني في داهية".
وقدمتها منى الشاذلي بقولها: "بنستضيف مجرمة مفترية النهارده، ياسمين عبد العزيز خارج السيطرة وهربانة منها". ولأول مرة منذ 17 عاما، تطل ياسمين عبد العزيز على جمهورها، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاءات الأولى للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي". وكان آخر ظهور تليفزيونى
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أحمد-عبد-العزيز (1)

عبدالعزيز: دفعنا من جيوبنا لتنظيم «القومي للمسرح»

عقد مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشرة، والتي يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، وتضم الدورة الجديدة من المهرجان أسماء قديرة في المسرح المصري. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، الذي أبدى سعادته باستضافة المؤتمر، منوها بما يملكه المسرح المصري من ثقل وتأثير على المجتمع المصري، وأشار إلى أن مصر قدمت أعمالا مسرحية عظيمة في ستينيات القرن الماضي، مازالت تعرض إلى الآن، مؤكدا أن المسرح الحالي لا ينقصه مبدعون ولا نصوص لكن ينقصه الإرادة الحقيقية التي تنتج بدورها عملا جيدا.
فاروق-الفيشاوى

أحمد عبدالعزيز: أبلغت الفيشاوي بتكريمه قبل وفاته

أكد رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري، الفنان أحمد عبدالعزيز، أن الإدارة بذلت جهدا كبيرًا كي يخرج المهرجان بشكل يليق بمستوى وزارة الثقافة. وكشف عبدالعزيز، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه أبلغ الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بتكريمه قبل وفاته بشهرين ونصف، لكن القدر حال دون ذلك، منوهًا بأنه سيتم تكريم اسمه بشكل مميز "وكأنه عايش". وبالنسبة للمكرم الآخر في المهرجان، المطرب علي الحجار، وتساؤل البعض حول اختياره للتكريم، أكد عبدالعزيز أن الحجار قدم أعمالا مسرحية أكثر من كبار المسرحيين في مصر، حيث شارك في 30 عرضًا.
محمود-العسيلى

محمود العسيلي يعلن خطبته على هذه الفتاة

أعلن الفنان محمود العسيلي، خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، ونشر صورة لخاتم الخطوبة على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، لتنهال التهاني عليه. ويأتي هذا الإعلان بعد هجوم واسع تعرض له الفترة الماضية، بعد نشر عدد من الصور مع الفتاة نفسها، وسألته إحدى المتابعات عن طبيعة علاقته بها، لكنه قام بإحراجها ورد عليها بطريقة عنيفة. فى الوقت نفسه نشرت أمنية عبد المنعم، مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستجرام» من مراسم الاحتفال بخطبتها على محمود العسيلي.
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ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى (1)

ياسمين عبد العزيز ضيفة منى الشاذلي بعد غياب 17 عاما

لأول مرة منذ 17 عاما تطل النجمة ياسمين عبد العزيز على جمهورها، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاءات الأولى للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي. وكان آخر ظهور تليفزيونى لياسمين عبد العزيز عام 2002، من خلال برنامج "فرصة سعيدة"، الذي حلت ضيفة عليه مع الفنانة منى زكي وكان يقدمه الفنان شريف منير عبر فضائية "دريم"، ومن بعدها انقطعت عن المشاركة في أي برنامج تليفزيوني إلى أن نجحت منى الشاذلي في إقناعها بالظهور من جديد.
نجيب-محفوظ

ابنة نجيب محفوظ تكشف حقيقة فقدان مقتنيات والدها

نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن تكون أدلت بأي تصريحات تشير إلى فُقدان عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة أديب نوبل إلى وزارة الثقافة من أجل إنشاء متحف الأديب العالمي أو أن تكون مستاءة من المتحف الذي تم افتتاحه مؤخرا، موضحة أنها لم تتحدث عن ضياع المقتنيات الخاصة بوالدها، مضيفة أن ما تردد حول غضبها بسبب ضياع عدد من المقتنيات الخاصة بوالدها غير صحيح، وشددت على أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، وقالت: "أنا أهديت الوزارة مقتنيات كثيرة جدًا تخُص والدي".
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