ياسمين عبد العزيز تتحدث لأول مرة عن انفصالها (فيديو)

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

ياسمين عبد العزيز

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها لحلقتها المنتظرة مع الإعلامية منى الشاذلي، في الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، على فضائية "CBC". ونشرت "ياسمين"، اليوم الأربعاء، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو الحلقة، وعلقت بكلمة "قريبا"، وخلال الحلقة تظهر ياسمين عبد العزيز بشكل مرح للغاية، كما تكشف عن أسرار جديدة عن حياتها الخاصة، وتتحدث لأول مرة عن تفاصيل انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وقالت: "قررت أواجه الناس بخبر انفصالي لأني واخدة على الخبطات في حياتي.. ولساني هيوديني في داهية".

وقدمتها منى الشاذلي بقولها: "بنستضيف مجرمة مفترية النهارده، ياسمين عبد العزيز خارج السيطرة وهربانة منها". ولأول مرة منذ 17 عاما، تطل ياسمين عبد العزيز على جمهورها، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاءات الأولى للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي". وكان آخر ظهور تليفزيونى