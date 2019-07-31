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الإفتاء: رصد 1200 فتوى لأكثر من 10 تنظيمات إرهابية

المؤشر العالمي للفتوى: تليجرام وسيلة الإرهابيين الآمنة للتواصل وتنفيذ العمليات القتالية.. رصدنا 1200 فتوى و1000 إصدار لأكثر من 10 تنظيمات إرهابية
تحرير:باهر القاضى ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
استعرض، اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء، تقريره نصف السنوي لعام 2019، الذي سعى من خلال عمليتي رصد الفتاوى وتحليلها بأحدث وسائل التحليل الإستراتيجي إلى تفكيك الخطاب الإفتائي للوقوف على نقاط القوة والضعف؛ وذلك بهدف المساهمة في تجديد الفتوى، ومن ثم تجديد الخطاب الديني الذي دعت إليه القيادة السياسية مرارًا. من جهته، أوضح طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي، أن المؤشر قدم روشتة علاج لكل القضايا المرتبطة بالشأن الديني بشكل عام والإفتائي على وجه الخصوص.
فتاوى التنظيمات الإرهابية.. لا يزال التطرف مستمرا قدم أبو هشيمة صورة تفصيلية لما يتضمنه الخطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية، حيث رصد المؤشر ما يقارب 1000 إصدار لأبرز التنظيمات الإرهابية الفاعلة على الساحة الدولية، وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي في كل أماكن وجوده، التي يطلق عليها التنظيم اسم "الولايات"
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الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: الإخوان على استعداد للتحالف مع الشيطان

حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، إذ أن شعارها الوحيد (نحكم أو نقتل ونخرب وندمر، ونهلك الحرث والنسل ونحرق الأخضر واليابس)، فالدنيا إما أن تكون لهم أو لا تكون لغيرهم، قائلا: "إن الإخوان يزعمون أنهم جماعة الله المختارة، وإن ما سواهم طبقة أخرى دون طبقتهم، حيث أن هذه الجماعة الإرهابية لم تكف منذ نشأتها ولن تكف عن إلحاق الأذى بأوطانها، لأمرين: الأول عمالتها وخيانتها وكونها أداة طيعة في يد أعداء أمتنا العربية، والثاني: إيمانها بأن سلطانها لا يبنى إلا على أنقاض دولها".
السائحتين

الحكم بإعدام 3 مدانين بقتل سائحتين في المغرب

أصدرت محكمة مغربية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل سائحتين بالمغرب نهاية العام الماضي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وكانت وجهت النيابة المغربية، تهما عقوبتها الإعدام بحق 15 معتقلا لتورطهم في قضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين، واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند 28 عامًا، في 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة، وكانت هناك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لإعدام الجناة.
طارق-ابو-هشيمة-دار-الافتاء

الإفتاء تكشف خطورة تطبيق «يورو فتوى» المتطرف

كشف المؤشر العالمى للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء، في تقرير نشره في شهر مايو الماضي، عن خطورة تطبيق أو أبليكيشن "يورو فتوى" التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، التابع بدوره لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقره كلونسكي في العاصمة الإيرلندية دبلن، مُحذرا ممّا يبثه من أفكار وفتاوى وآراء متطرفة تنمّي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وقد ظهرت مؤخرًا مطالبات رسمية في كل من ألمانيا وفرنسا، تدعو إلى حظر هذا التطبيق بين الشباب المسلمين في البلدين لما يحض عليه من تطرف وعنف.
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