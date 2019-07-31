رئيس الزمالك: المدرب القادم سيكون مفاجأة سعيدة

تحرير:أحمد سيد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

جماهير الزمالك

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدير الفني الأجنبي الجديد الذي من المقرر أن يتولى مهمة تدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد سيكون مفاجأة للجماهير، حيث قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك، والذي عُقد اليوم الأربعاء داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «ملف المدرب الجديد سيتم حسمه في أقرب وقت، وسيكون مفاجأة سعيدة للجماهير مثل الصفقات. سنتعاقد مع صفقتين أو ثلاث صفقات جديدة في الساعات المقبلة، وسأحقق كل أحلام جماهير الزمالك».

وأقال رئيس الزمالك خالد جلال من مهمة تدريب الزمالك بعد أن قاد الفريق فى 4 مباريات أمام الإنتاج الحربي والجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب، حقق خلالها التعادل في مباراتين وفاز في أخرى وهُزم أمام الأحمر في القمة 118 من الدوري، الذى احتل الأبيض خلاله المركز الثاني في جدول الترتيب. وأوضح رئيس الزمالك

وأقال رئيس الزمالك خالد جلال من مهمة تدريب الزمالك بعد أن قاد الفريق فى 4 مباريات أمام الإنتاج الحربي والجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب، حقق خلالها التعادل في مباراتين وفاز في أخرى وهُزم أمام الأحمر في القمة 118 من الدوري، الذى احتل الأبيض خلاله المركز الثاني في جدول الترتيب.



وأوضح رئيس الزمالك أن جميع لاعبي القلعة البيضاء أبطال، في ما عدا لاعبين أو ثلاثة متخاذلين، قائلا: "جميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها تم سداد أموالها نقدا، ولا يتبقى أي مليم على النادي"، وأضاف رئيس الزمالك: «محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي لن يرحلوا عن النادي ولن يتم التفريط في القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء».

