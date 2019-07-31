مقتل شخص في مطاردة لصوص كابلات الكهرباء بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

صورة أرشيفية

لقي مواطن مصرعه، في أثناء إحباطه محاولة تشكيل عصابي سرقة كابلات كهربائية من قرية القطنة التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، وتمكن الأهالي من مطاردتهم وتلقينهم درسا قاسيا وتسليمهم إلى مركز الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بضبط 3 أشخاص في أثناء محاولتهم سرقة كابلات كهربائية بالقرية، وإشارة من مستشفى بلقاس بمصرع أحد الأشخاص بطلق ناري عقب وصوله إلى المستشفى.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع "فيصل. م. م، 40 عامًا"، بطلقات خرطوش في الصدر، في أثناء إطلاق اللصوص النيران على الأهالي لإبعادهم والتمكن من الهرب. وتبين أن التشكيل العصابي هم: "محسن. م. و، 23 عامًا"، و"أحمد. م. و، 24 عامًا"، و"رمضان. ش، 40 عامًا"، مقيمون بدائرة مركز