جريمة

مقتل شخص في مطاردة لصوص كابلات الكهرباء بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي مواطن مصرعه، في أثناء إحباطه محاولة تشكيل عصابي سرقة كابلات كهربائية من قرية القطنة التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، وتمكن الأهالي من مطاردتهم وتلقينهم درسا قاسيا وتسليمهم إلى مركز الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بضبط 3 أشخاص في أثناء محاولتهم سرقة كابلات كهربائية بالقرية، وإشارة من مستشفى بلقاس بمصرع أحد الأشخاص بطلق ناري عقب وصوله إلى المستشفى.
وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع "فيصل. م. م، 40 عامًا"، بطلقات خرطوش في الصدر، في أثناء إطلاق اللصوص النيران على الأهالي لإبعادهم والتمكن من الهرب. وتبين أن التشكيل العصابي هم: "محسن. م. و، 23 عامًا"، و"أحمد. م. و، 24 عامًا"، و"رمضان. ش، 40 عامًا"، مقيمون بدائرة مركز
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
جثة (3)

وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
جثة (5)

ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
تصادم

قتيلان و9 مصابين في حادثي تصادم على طريق جمصة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، في حادثي تصادم مختلفين على طريق جمصة الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، على أثر تصادم ميني باص بعمود كهرباء عند مفارق نبروه، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نبروه لتلقي الإسعافات اللازمة، واحتُجز اثنان منهم في العناية المركزة، وأخطرت شركة الكهرباء لإصلاح العمود الكهربائي.
جثة (3)

مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.
القبض-على-متهم

اتصلوا بمدير مباحث التموين.. عصابة تنتحل صفة سيادية

ألقت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص كوَّنوا تشكيلا عصابيًّا لانتحال صفة بعض الشخصيات العامة المنسوبة لجهة سيادية، وتوسطوا لدى مباحث التموين لإنهاء محضر محرر ضد بقال تمويني، في مدينة الكردي، بلغت قيمة مخالفاته 150 ألف جنيه. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من العقيد عبد الحميد الصرفي، مدير مباحث التموين، بورود اتصالات من أشخاص ينتحلون صفة جهة سيادية لإنهاء السير في إجراءات محضر ضد بقال تمويني.
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