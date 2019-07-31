جريمة

إزالة تعديات على نهر النيل وأراضي الدولة بـ13 محافظة

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
حملة لإزالة تعديات
حملة لإزالة تعديات
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الجهد لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات. أسفرت جهود الحملات عن تأمين
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
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رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
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وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
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ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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بحيرة-المنزله-في-الدقهليه

رحلة الشرطة لإزالة تعديات بحيرة المنزلة في 3 محافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "بورسعيد، الدقهلية، دمياط في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية، والبحث عن فرض السيطرة الأمنية الكاملة، وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام.
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إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.
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البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.
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58 حملة إزالة للتعديات في المحافظات خلال 24 ساعة

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
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