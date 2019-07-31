إزالة تعديات على نهر النيل وأراضي الدولة بـ13 محافظة
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
حملة لإزالة تعديات
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الجهد لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
أسفرت جهود الحملات عن تأمين
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
أسفرت جهود الحملات عن تأمين تنفيذ 446 قرار إزالة لحالات تعدّ متنوعة بمحافظات "الأقصر، سوهاج، القليوبية، الغربية، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، المنوفية، بني سويف، جنوب سيناء، الشرقية" إضافة إلى تأمين تنفيذ 241 قرار إزالة لحالات تعدّ متنوعة في البحيرة، و306 حالات بالمنيا.
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