السيسي عن «سيرفرات العاصمة الجديدة»: مؤمنة تحت الأرض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قواعد البيانات الدقيقة تمكن الدولة من مساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم إلى جانب مكافحة الفساد، وتعد أمنا قوميا ومشروعا كبيرا

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن "كل بيانات المواطنين بيانات خاصة ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة"، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء مشروع الرقمنة ووجود قاعدة بيانات موحدة، يأتي في إطار مساعدة المواطنين، مضيفا أن قواعد البيانات هتخلينا نشوف كل حاجة في مصر لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم. وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مبادرة التحول الرقمي في "المؤتمر الوطنى السابع للشباب" إن قواعد البيانات هتخلينا نشوف حال الناس صحيا واجتماعيا ومن خلال الذكاء الاصطناعي وقبل كده كنا بنعمل مسح علشان نعرف الحالة وده هيوفر علينا كتير.

وقال: "ليه كنا حريصين على موضوع الرقمنة نحقق فيه تقدما كبيرا؟، الأمثلة اللى ممكن أقولها بسيطة جدا ولكن هتخلينى أقدر أشوف من غير ماحد يتقدم ويطلب خدمة، وبقواعد البيانات هابقى مش محتاج لحد يقدملى طلب وهقدر أشوف بحجم الذكاء الاصطناعى حال المواطنين صحيا وماديا.. قبل كده علشان نعمل كده كنا بنعمل مسح شامل