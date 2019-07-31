السيسي عن «سيرفرات العاصمة الجديدة»: مؤمنة تحت الأرض
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قواعد البيانات الدقيقة تمكن الدولة من مساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم إلى جانب مكافحة الفساد، وتعد أمنا قوميا ومشروعا كبيرا
تحرير:أحمد البرماوي
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن "كل بيانات المواطنين بيانات خاصة ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة"، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء مشروع الرقمنة ووجود قاعدة بيانات موحدة، يأتي في إطار مساعدة المواطنين، مضيفا أن قواعد البيانات هتخلينا نشوف كل حاجة في مصر لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم.
وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مبادرة التحول الرقمي في "المؤتمر الوطنى السابع للشباب" إن قواعد البيانات هتخلينا نشوف حال الناس صحيا واجتماعيا ومن خلال الذكاء الاصطناعي وقبل كده كنا بنعمل مسح علشان نعرف الحالة وده هيوفر علينا كتير.
وقال: "ليه كنا حريصين على موضوع الرقمنة نحقق فيه تقدما كبيرا؟، الأمثلة اللى ممكن أقولها بسيطة جدا ولكن هتخلينى أقدر أشوف من غير ماحد يتقدم ويطلب خدمة، وبقواعد البيانات هابقى مش محتاج لحد يقدملى طلب وهقدر أشوف بحجم الذكاء الاصطناعى حال المواطنين صحيا وماديا.. قبل كده علشان نعمل كده كنا بنعمل مسح شامل
وقال: "ليه كنا حريصين على موضوع الرقمنة نحقق فيه تقدما كبيرا؟، الأمثلة اللى ممكن أقولها بسيطة جدا ولكن هتخلينى أقدر أشوف من غير ماحد يتقدم ويطلب خدمة، وبقواعد البيانات هابقى مش محتاج لحد يقدملى طلب وهقدر أشوف بحجم الذكاء الاصطناعى حال المواطنين صحيا وماديا.. قبل كده علشان نعمل كده كنا بنعمل مسح شامل وكانت بتاخد وقت وتكاليف".
وأكمل الرئيس حديثه: "لو قدرنا فى نهاية العام المقبل نكون وصلنا لنسبة 95% من تدقيق قاعدة البيانات هنقدر نوصل للناس وناخد القرار من غير أصحابها ما يطالبوه بيها، ولما نوصل لمرحلة الكارت الموحد بمجرد ما يتحط على أماكن الخدمات تظهر كل حاجة، وكمان بمجرد الوفاة أو الطلاق هقدر أشوف الأسرة وأقوم على طول بإجراء".
وأشار الرئيس السيسي إلى طرق الاحتفاظ بالمعلومات خلال الثلاثين عاما الماضية، موضحا أن أدبيات الماضى والاحتفاظ بالمعلومات لا تصلح فى زمننا هذا، متابعا بقوله: "لو كنا استمرينا على أدبيات الفهم ماكانتش اتعملت حاجة، وقلت قبل كده إوعو القديم تبقوا أسرى ليه".
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن "كل بيانات المواطنين بيانات خاصة ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة، والخوادم ستكون مؤمنة بشكل كبير تحت الأرض بعمق 14 مترا، كما أن هناك نسخة احتياطي لها".
وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مبادرة التحول الرقمي في المؤتمر الوطنى السابع للشباب، إن قواعد البيانات هتخلينا نشوف حال الناس صحيا واجتماعيا ومن خلال الذكاء الاصطناعي وقبل كده كنا بنعمل مسح علشان نعرف الحالة وده هيوفر علينا كتير.
وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحوكمة وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمى بمنتدى الشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي، إن الهدف من منظومة التحول الرقمى هو تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل وسهل وميسر، مشيرا إلى أن هذه المنظومة من شأنها تحقيق إحكام ومرونة فى الوقت ذاته.
وأضاف "طلعت" أنه تم البدء فى جمع قواعد البيانات الموجودة لدى الحكومة المصرية فى العام 2013، مشيرا إلى أن هذه القواعد وصلت إلى 57 قاعدة بيانات، متوقعا زيادتها بنهاية العام الجارى إلى 70 قاعدة بيانات.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن دقة قواعد البيانات وصلت إلى 85 %، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 95% بنهاية العام الجارى، فى حين أن المعدلات العالمية تصل إلى 97% وهذا ما نستهدفه خلال العام المقبل.
وحول التعامل مع المنظومة الجديدة، قال وزير الاتصالات، تم عمل تدريب مكثف وجاد للموظفين فى كل الأجهزة الحكومية المنوط بها تقديم الخدمات، وعقد دورات تدريبية للموظفين ليصبح الموظف قادرا على تقديم الخدمة للمواطن، مؤكدا أن المنظومة هدفها منع الممارسات الاحتيالية والتأكد من الخدمات التى تقدم للمواطنين، فضلا عن ترشيد موارد الدولة.
وفيما يتعلق بقانون حماية البيانات أكد وزير الاتصالات أنه: من المقرر إقرار قانون حماية البيانات خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، لافتا إلى أن هذا المشروع ساهم فى إثراء صناعة البرمجيات فى مصر حيث يوجد 40 شركة محلية وعالمية من الشباب المصرى.
وأضاف الوزير أنه تم تدريب الشباب على كل المهارات المتعلقة بالبرمجيات مثل تحليل النظم وتدقيق البيانات، حتى أصبح لدينا قاعدة مهارات ونقل صناعة البرمجيات فى مصر نقلة نوعية، موضحا أن كل الخدمات متاحة لكل المصريين سواء فى الداخل والخارج.