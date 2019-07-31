رياضة

قائمة «THE BEST» لأفضل مدرب.. وجود عربي مميز

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
جمال بلماضي
جمال بلماضي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجودا عربيا مميزا للجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، عقب التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف. كما شهدت القائمة هيمنة أرجنتينية بوجود ثلاثة مدربين من الأرجنتين هم مارسيلو جاياردو، وريكاردو جاريكا، وماوريسيو بوتشيتينو.
وفي ما يلي المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال: - الفرنسي ديدييه ديشامب (فرنسا) - الأرجنتيني مارسيلو جاياردو (ريفير بليت) - الأرجنتيني ريكاردو جاريكا (بيرو) - الإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) - الألماني يورجن كلوب (ليفربول) - الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) - البرتغالي فرناندو سانتوس (البرتغال) -
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السيسي يجيب.. هل يتعاقد المنتخب الوطني مع مدرب أجنبي؟

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. وخرج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري، من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.
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رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

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ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

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محمد-صلاح-يؤدى-ماسك-العمرة (2)

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
كلوب (2)

كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام مثل السيتي

قال المدرب الألماني يورجين كلوب، إن فريقه ليفربول لا يعيش على أرض الأحلام مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات كل صيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالغيرة من القوة الاقتصادية الكبيرة لفريق السيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "لا يمكن التحدث عما يقوم به باقي الفرق، لا أعرف كيف يفعلون ذلك، علينا دفع الكثير من الفواتير، استثمرنا أموالا في هذا الفريق، ولم نستثمر هذا الصيف، ولكننا لا نعيش في أرض الأحلام حيث يمكننا فعل كل شيء نريده.
دي-بروين

دي بروين: 85 نقطة ستكون كافية للتتويج بالبريميرليج

يرى متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، أن فريقه مانشستر سيتي ربما لا يحتاج إلى حصد عدد كبير من النقاط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وجمع السيتي 198 نقطة في آخر موسمين، وتحيط بالفريق توقعات هائلة مرة أخرى قبل بداية الموسم الجديد، ومع ذلك يرى دي بروين بأن 85 نقطة قد تكون كافية للفوز بلقب الدوري الموسم المقبل، وقال دي بروين في هذا الشأن: "لا نحتاج إلى تحطيم أرقام آخر موسمين، 85 نقطة ستكون كافية للفوز باللقب"، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
جوارديولا - كلوب (3)

جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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