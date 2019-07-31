قائمة «THE BEST» لأفضل مدرب.. وجود عربي مميز

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

جمال بلماضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجودا عربيا مميزا للجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، عقب التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف. كما شهدت القائمة هيمنة أرجنتينية بوجود ثلاثة مدربين من الأرجنتين هم مارسيلو جاياردو، وريكاردو جاريكا، وماوريسيو بوتشيتينو.

وفي ما يلي المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال: - الفرنسي ديدييه ديشامب (فرنسا) - الأرجنتيني مارسيلو جاياردو (ريفير بليت) - الأرجنتيني ريكاردو جاريكا (بيرو) - الإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) - الألماني يورجن كلوب (ليفربول) - الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) - البرتغالي فرناندو سانتوس (البرتغال) -