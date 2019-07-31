جريمة

بسبب المصروف.. يضرب زوجته حتى الموت بأوسيم

تحرير:محمد الشاملي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
جثة
جثة
مشادة كلامية معتادة بين "هدى" وزوجها "هاني"، انصبت تلك المرة على تراجع مصروف المنزل مع قرار رب الأسرة الزواج بسيدة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة ونار الغيرة لدى الزوجة الأولى فكانت تبحث عن افتعال المشكلات ظنا أنها بذلك ستمثل ورقة ضغط على بعلها الذي لم يعبأ بأفعالها بل راح يغدق المال والمشاعر معًا على "العروس الجديدة"، فاختارت "هدى" أزمة المصروف لتكون شرارة تلك المشاحنة دون أن تدري أن فعلتها ستعجل من موتها على يد زوجها الذي كتب المشهد الأخير من حياتها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، بلاغا من مستشفى أوسيم المركزي بوصول ربة منزل جثة هامدة بها كسور وسحجات متفرقة بالجسد، ووجود شبهة جنائية. حضرت قوة من القسم تحت إشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، وكشفت جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مجدي موسى رئيس
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اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
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رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
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وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
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ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
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شيرين-سيف-النصر (2)

صديقة خائنة.. كشف لغز سرقة شقة شيرين سيف النصر

صديقة بعيدة كل البعد عن صفات الأصدقاء، استغلت علاقة صداقة تربطها بالفنانة شيرين سيف النصر وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية وألماس في غفلة من الممثلة الشهيرة ظنا أن فعلتها لن تنكشف، لا سيما مع تردد الكثيرين على الشقة ما بين عمال النظافة وأصدقاء وأقارب "شيرين" إلا أن ضباط مباحث الجيزة نجحوا في كشف اللغز وأمكن ضبط المتهمة في أحد الأكمنة وأقرت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات وتمت إعادتها إلى مقدمة البلاغ.
شركات -مزيفة-نصب

كواليس سقوط عصابة «بابا وماما» لتزوير المستندات

زوجان قررا طرق باب عالم الجريمة بحثا عن المال، واستغل الزوج سجله الإجرامي المكتظ بالقضايا والوقائع المخالفة التي ارتكبها غير عابئ بكونه مطلوبا لأجهزة الشرطة على خلفية صدور 6 أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد، فكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في أعمال التزييف والتزوير، وتحديدا تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وجاءت أولى خطوات تنفيذ خطتهما الشيطانية بالبحث عن عناصر تنضم للعصابة لتوزيع الأدوار في ما بينهم ظنا أن الأمر لن تنكشف خباياه.
جثة (5)

جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
حريق-فى-المنصورة

السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج «الخراطيم» بأبو النمرس

نجحت جهود الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في مخزن لصناعة خراطيم الكهرباء بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، دون وقوع إصابات أو وفيات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وحصر التلفيات، في الوقت الذي تم الدفع فيه بنحو 8 سيارات إطفاء، خشية تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمباني المجاورة، كما تم الاستعانة بخزانات المياه ذات السعة الكبيرة وكذا السلالم الهيدروليكية، للسيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم الثلاثاء.
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