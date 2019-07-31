بسبب المصروف.. يضرب زوجته حتى الموت بأوسيم

تحرير:محمد الشاملي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

جثة

مشادة كلامية معتادة بين "هدى" وزوجها "هاني"، انصبت تلك المرة على تراجع مصروف المنزل مع قرار رب الأسرة الزواج بسيدة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة ونار الغيرة لدى الزوجة الأولى فكانت تبحث عن افتعال المشكلات ظنا أنها بذلك ستمثل ورقة ضغط على بعلها الذي لم يعبأ بأفعالها بل راح يغدق المال والمشاعر معًا على "العروس الجديدة"، فاختارت "هدى" أزمة المصروف لتكون شرارة تلك المشاحنة دون أن تدري أن فعلتها ستعجل من موتها على يد زوجها الذي كتب المشهد الأخير من حياتها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، بلاغا من مستشفى أوسيم المركزي بوصول ربة منزل جثة هامدة بها كسور وسحجات متفرقة بالجسد، ووجود شبهة جنائية. حضرت قوة من القسم تحت إشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، وكشفت جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مجدي موسى رئيس



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، بلاغا من مستشفى أوسيم المركزي بوصول ربة منزل جثة هامدة بها كسور وسحجات متفرقة بالجسد، ووجود شبهة جنائية.



حضرت قوة من القسم تحت إشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، وكشفت جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، عن أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليها وزوجها "هاني. ف" مهندس زراعي، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الأخير عليها بالضرب المبرح حتى سقطت مغشيا عليها.



حاول الزوج إنقاذ رفيقته بنقلها إلى المستشفى، وقدم أفراد طاقم قسم الاستقبال الرعاية الطبية اللازمة لها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكنت قوة من القسم من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم للتحقيق.





