جعفر عبدالكريم.. صوت الاختلاف في رحلة الوصول لاتفاق

القضايا الحساسة والجريئة والمهمة التي تمس المجتمع العربي على موعد مع برنامج جديد يفتح لها الأبواب المغلقة بكل حرية ودون أية محاذير تفرضها الشاشات

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

قبل ثماني سنوات، أطلقت مؤسسة "دوتشيه فيله" الألمانية نسختها العربية، وجاء هذا الانطلاق تزامنا مع بدء تزايد أعداد المهاجرين العرب إلى أوروبا وخصوصا نحو ألمانيا، وكان من بين أبرز الوجوه التي أطلت عبر "دوتشيه فيله العربية"، صحفي طموح يدعى جعفر عبدالكريم قدّم برنامجا اجتماعيا مهما يحمل اسم "شباب توك"، وسرعان ما استطاع البرنامج أن يحقق نجاحات جعلته في مقدمة أشهر البرامج التي تقدمها الفضائيات العربية بالسنوات الماضية، فلم يترك شاردة أو واردة تخص المجتمع العربي من المنظور الألماني إلا وتطرق إليها وناقشها بشكل وافٍ.

جعفر عبدالكريم اللبناني- الألماني، واحد من الوجوه العربية الشابة المؤثرة في الإعلام الألماني والعربي، بدايته كانت مع الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، حينها كان يدرس في ألمانيا، وكانت هناك شركة إنتاج تتابع تفاصيل كل ما يجري من أحداث، فقام بمساعدتهم بعد أن عرضوا ذلك عليه، ومن هنا كانت انطلاقته المهنية،

جعفر عبدالكريم اللبناني- الألماني، واحد من الوجوه العربية الشابة المؤثرة في الإعلام الألماني والعربي، بدايته كانت مع الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، حينها كان يدرس في ألمانيا، وكانت هناك شركة إنتاج تتابع تفاصيل كل ما يجري من أحداث، فقام بمساعدتهم بعد أن عرضوا ذلك عليه، ومن هنا كانت انطلاقته المهنية، حيث تم قبوله بعدها للعمل في برنامج بألمانيا، تعرف من خلاله على الإعلام من كل النواحي في ثمانية أشهر، ثم كانت له فرصة الانضمام إلى تليفزيون ألماني، يبث باللغة الألمانية، ثم انتقل للعمل في قناة DW، ليبدأ معها رحلة النجاح.

لسنوات نجح جعفر عبدالكريم من خلال "شباب توك" في أن يعالج هموم الشباب العربي وآماله، يتنقل بسلاسة بين الأماكن والحوادث، من باريس بعد الهجمات الإرهابية حيث استطلع آراء الشباب العربي المهاجر هناك، إلى مولمبيك التي تعتبر معقل للتطرف في أوروبا، ومخيمات اللاجئين في البقاع (لبنان) ومن داخل ألمانيا، ونقل معاناة اللاجئين من الحدود السورية- التركية، ودور المساجد في الحدّ من التطرّف، والإلحاد والمثلية والزواج المدني والتحول الجنسي، وغيرها من الموضوعات المحظورة في الإعلام العربي، بالإضافة لإجرائه العديد من المقابلات المهمة، على رأسها محاورته مرتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما حاور عدة فنانين مصريين، بينهم نيللي كريم، أحمد الفيشاوي، ومحمد رمضان وغيرهم.

حصد برنامج "شباب توك" ومقدمه جعفر عبدالكريم العديد من الجوائز المهمة، فقد اختارته مجلة medium المعنية بالإعلام كأحسن صحفي في ألمانيا فئة "المراسلون" لسنة 2016، وقالت في مسوغات الاختيار عنه: "يتكلم لغات عدة، يعمل في مجالات صحافية متنوعة، ويملك أسلوبا خاصا يتميز به عن الآخرين، شجاع ومقدام متجرد وشغوف بالموضوعية والحياد الإيجابي، عبر برنامجه الشبابي، ومدونته المصورة على موقع "در شبيغل" وعموده الصحافي في جريدة "دي تسايتت"، ويعتبر حلقة وصل ممتازة بين ألمانيا والعالم العربي".

وفي العام 2012 قدّم فيلمه الوثائقي "بعد العاصفة" والذي رُشح كأفضل فيلم وثائقي في عدة مهرجانات، منها مهرجان أفلام لحقوق الإنسان في نيويورك، وحاز البرنامج الجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس عام 2015، والجائزة الثانية في فئة "الومضات التوعوية" لفيديو "شباب يصرخ لا للإرهاب"، بالإضافة إلى جائزة أفضل برنامج حواري في العالم العربي، وصدر له قبل عام كتابه الأول "أصدقاء أم غرباء" الذي يتناول بدايات الصحفي الشاب في ألمانيا ومختارات من أهم القصص الإنسانية والمواضيع الجدلية التي تناولها خلال مسيرته المهنية.

طموح جعفر عبدالكريم الذي عمل مراسلا لـ"دوتشيه فيله" في مصر، ليبيا، وتونس، لم يتوقف يوما، فالآن وبعد تلك النجاحات يطل على الجمهور العربي في إطلالة إعلامية جديدة، من خلال برنامج "جعفر توك" حاملا شعار "الاختلاف بداية الحوار"، استكمالا لمشروعه الأول "شباب توك"، بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور العربي والمهتمين بشأنه، حيث يتناول البرنامج أهم المواضيع التي تمس أطياف المجتمعات العربية المختلفة والمتنوعة، من خلال استعراض آراء ووجهات نظر مختلفة ومتباينة حول القضية الواحدة، فيثمر بذلك ثقافة الحوار بين الأطراف المختلفة ويعززها.

ما يميز برامج جعفر عبدالكريم هو القدر الكبير من التفاعل مع الجماهير واعتبارهم ضلعا أساسيا في محور القضية لطرح أبعاد أخرى، ففي برنامج "جعفر توك" تتم دعوة عدد من الضيوف المختلفين في آرائهم بشأن موضوع ما -محدد سلفا- ليتناقشوا ويتحاوروا حوله ويعرضوا وجهات نظرهم بحرية تامة في الموضوع محل النقاش مهما كانت درجة حساسيته، وفي الخلفية يكون جمهور الاستوديو ومواقع التواصل الاجتماعي، يبنون قناعاتهم حول القضية المثارة، مستعدين للتصويت إلى الرأي الأكثر إقناعا، ويقوم "جعفر" بإدارة الحوار مستعينا بالبيانات والإحصاءات والدراسات المعدة من قبل فريق الإعداد أو الحاصلين عليها حول الموضوع.

يتوقع أن يحقق "جعفر توك" نجاحات تفوق ما أنجزه البرنامج الأول "شباب توك" وفقًا لشهادات المعنين في مؤسسة "دوتشيه فيله"، فمن جانبه قال بيتر ليمبورغ المدير العام للمؤسسة إن "المنطقة العربية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية في السنوات الأخيرة، ونحن نهدف إلى أن نتيح لمتابعينا منصة لحوار حقيقي بعيدًا عن أي محاذير"، كما أشارت غيردا موبير مدير البرامج بالمؤسسة إلى أنها تطمح لأن يصل الجمهور من خلال البرنامج إلى آفاق جديدة على مستوى الفعالية والتأثير، وأن يشكل استمرارا لنجاح "شباب توك".

استطاع جعفر عبدالكريم في برنامجه "شباب توك" أن يصل إلى قلب الجمهور العربي بتعدديته واختلافاته، معتمدا في ذلك على نوعية القضايا المهمة التي أزال عنها الغبار وناقشها بكل جرأة وقدمها للمشاهد العربي، فضلا عن البعد الإنساني الذي لا ينسى في أعماله، وخير دال على هذا الحلقات التي أعدها من داخل الاستوديو أو من أرض الميدان حول المهاجرين العرب وأوضاعهم وأزماتهم والمشكلات التي تعترض اندماجهم في المجتمع الألماني، فهل يستمر طرح تلك القضايا الجدلية في ظل منطقة تزداد اضطرابًا يوما بعد يوم في برنامجه الجديد "جعفر توك"؟