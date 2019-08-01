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جعفر عبدالكريم.. صوت الاختلاف في رحلة الوصول لاتفاق

القضايا الحساسة والجريئة والمهمة التي تمس المجتمع العربي على موعد مع برنامج جديد يفتح لها الأبواب المغلقة بكل حرية ودون أية محاذير تفرضها الشاشات
تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
جعفر عبدالكريم
جعفر عبدالكريم
قبل ثماني سنوات، أطلقت مؤسسة "دوتشيه فيله" الألمانية نسختها العربية، وجاء هذا الانطلاق تزامنا مع بدء تزايد أعداد المهاجرين العرب إلى أوروبا وخصوصا نحو ألمانيا، وكان من بين أبرز الوجوه التي أطلت عبر "دوتشيه فيله العربية"، صحفي طموح يدعى جعفر عبدالكريم قدّم برنامجا اجتماعيا مهما يحمل اسم "شباب توك"، وسرعان ما استطاع البرنامج أن يحقق نجاحات جعلته في مقدمة أشهر البرامج التي تقدمها الفضائيات العربية بالسنوات الماضية، فلم يترك شاردة أو واردة تخص المجتمع العربي من المنظور الألماني إلا وتطرق إليها وناقشها بشكل وافٍ.
جعفر عبدالكريم اللبناني- الألماني، واحد من الوجوه العربية الشابة المؤثرة في الإعلام الألماني والعربي، بدايته كانت مع الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، حينها كان يدرس في ألمانيا، وكانت هناك شركة إنتاج تتابع تفاصيل كل ما يجري من أحداث، فقام بمساعدتهم بعد أن عرضوا ذلك عليه، ومن هنا كانت انطلاقته المهنية،
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إليسا تغضب الجمهور بسبب تدوينة عن اللاجئين السوريين

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