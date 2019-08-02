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إلغاء سعر الضمان..ضربة قاتلة للقطن وخراب بيوت للفلاح

الوزارة: إلغاء سعر الضمان وشراء القطن عن طريق المزايدة.. والفلاحون: ظلم كبير للفلاحين وضربة قاتلة للقطن.. وزراعة البرلمان: مقدمة لخراب آت لا محالة والفلاح يندب حظه
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«الحكومة لن تحدد سعر ضمان مرة أخرى.. هذا النظام انتهى».. بهذه الكلمات أعلنت الحكومة متمثلة في وزير قطاع الأعمال عن إلغائها العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وأن نظام شراء القطن من الفلاحين بداية من الموسم المقبل سيكون عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن. جاء ذلك خلال مؤتمر جمع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مع مزارعي الفيوم، مضيفاً: الحكومة كانت تعلن عن سعر الشراء قبل بداية الموسم، لتشجيعهم على الزراعة، وأن تطبيق النظام الجديد لتداول وتجارة القطن يعد عودة تدريجية لبورصة القطن.
قرار وزير قطاع الأعمال كان محل رفض كبير من قبل الفلاحين، الذين أكدوا أن هذا القرار من شأنه القضاء على زراعة القطن بالكامل، كما أنه يزيد من معاناة الفلاحين التى استمرت على مدى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة محصول القطن، ويعد ظلماً كبيراً للفلاحين، ويأتى هذا في وقت كان
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أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

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مميش: عبور 81 سفينة لأول مرة في تاريخ قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتوجهاته أدت إلى ارتفاع أعداد السفن لأول مرة في تاريخ القناة ليصل إجمالي عبور السفن، اليوم، لـ81 سفينة من الاتجاهين الجنوبي والشمالي، وذلك لأول مرة منذ افتتاح القناة، وليثبت أن لقناة السويس الجديدة دورا كبيرا في تنمية ورفع تصنيف القناة وجعلها تحظى بثقة كل التوكيلات الملاحية، لنكون نحن القناة الجاذبة لكل السفن في العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي الدنفاه المطل على قناة السويس بالإسماعيلية.
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ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح عناصر داعش

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طلق ناري يقتل الجار بسبب خلافات بالبحيرة

لقي، اليوم الجمعة، شخص مصرعه بطلق نارى في البطن فى مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بقرية الوسطانية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على الجاني وتم فرض كردون أمني بالقرية تحسبا لأى أعمال عنف من قبل أسرة القتيل، وتمت السيطرة على الموقف تماما.
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