إلغاء سعر الضمان..ضربة قاتلة للقطن وخراب بيوت للفلاح

الوزارة: إلغاء سعر الضمان وشراء القطن عن طريق المزايدة.. والفلاحون: ظلم كبير للفلاحين وضربة قاتلة للقطن.. وزراعة البرلمان: مقدمة لخراب آت لا محالة والفلاح يندب حظه

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

«الحكومة لن تحدد سعر ضمان مرة أخرى.. هذا النظام انتهى».. بهذه الكلمات أعلنت الحكومة متمثلة في وزير قطاع الأعمال عن إلغائها العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وأن نظام شراء القطن من الفلاحين بداية من الموسم المقبل سيكون عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن. جاء ذلك خلال مؤتمر جمع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مع مزارعي الفيوم، مضيفاً: الحكومة كانت تعلن عن سعر الشراء قبل بداية الموسم، لتشجيعهم على الزراعة، وأن تطبيق النظام الجديد لتداول وتجارة القطن يعد عودة تدريجية لبورصة القطن.

قرار وزير قطاع الأعمال كان محل رفض كبير من قبل الفلاحين، الذين أكدوا أن هذا القرار من شأنه القضاء على زراعة القطن بالكامل، كما أنه يزيد من معاناة الفلاحين التى استمرت على مدى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة محصول القطن، ويعد ظلماً كبيراً للفلاحين، ويأتى هذا في وقت كان

قرار وزير قطاع الأعمال كان محل رفض كبير من قبل الفلاحين، الذين أكدوا أن هذا القرار من شأنه القضاء على زراعة القطن بالكامل، كما أنه يزيد من معاناة الفلاحين التى استمرت على مدى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة محصول القطن، ويعد ظلماً كبيراً للفلاحين، ويأتى هذا في وقت كان الفلاح يطالب بتطبيق العمل بالزراعة التعاقدية على المحاصيل الزراعية للقضاء على مشكلة كل عام بين الفلاحين والحكومة فيما يخص أسعار المحاصيل.

آلية تنفيذ القرار

وفق المنظومة الجديدة التى تنوي الحكومة تطبيقها بشكل تجريبي في محافظتي الفيوم وبنى سويف هذا الموسم، على أن يتم تعميم التجربة على مستوى الجمهورية في الموسم القادم 2020، سيتم شراء القطن من الفلاحين من خلال مزاد علني، بعد أن يقوم الفلاح بتسليم القطن في أكياس «مصنعة من الجوت ومزودة بدوبارة قطنية»، ستصنع خصيصا لهذا الغرض في مراكز تجميع القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

يتم تسلم القطن من المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، وذلك لضمان عدم حدوث أي غش في الأكياس من وسطاء، على أن يتم عمل مزاد للأقطان في اليوم التالي لتسلمها من الفلاح في الساعة الرابعة عصرًا، بعد تسلمها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم.(اقرأ أيضا: انخفضت 3 جنيهات.. انفراجة بأسعار الأرز تهدد الفلاحين)



سيكون للفلاح حرية اختيار بيع محصوله حسب السعر في المزاد أو لا، على أن تكون الشركة القابضة ملزمة بتوريد مستحقات الفلاح خلال أسبوع من بيع القطن في المزاد، الوزارة بدأت في الاستعدادات لهذا النظام من الآن حيث تم تجهيز 18 مركزًا لتجميع القطن بتكلفة 8 ملايين جنيه، هذا وفق ما أكدته الوزارة.

ضربة قاتلة

نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، قال إن قرار وزير قطاع الأعمال بشأن إلغاء العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين سيكون ضربة قاتلة لزراعة القطن وسيدمرها بالكامل، ويأتى بعدما كان الفلاحون يُمنون أنفسهم بمواصلة الصحوة التى شهدتها زراعة القطن العام الماضي من خلال تحديد الحكومة سعر ضمان للقطن بلغ 2700 جنيه لقنطار قطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي.

أوضح نقيب الفلاحين أن محصول القطن هذا العام يُعاني من العديد من المشاكل أهمها تراجع المساحات المنزرعة بنحو 100 ألف فدان مقارنة بمساحة العام الماضي نتيجة عدم تسويق المحصول بالشكل الكافي، وعدم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، مضيفاً: مساواة أسعار بعض المحاصيل بالأسعار العالمية ظلم كبير للفلاحين، فى ظل ارتفاع الأسعار وعدم دعم الفلاحين مثلما يحدث في الدول الأوروبية.

عزوف الفلاحين عن الزراعة

محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال إن الفلاح المصري هذا العام أصيب بكم كبير من الإحباط، وهذا القرار سوف يكون دافعا قويا لعزوفه عن زراعة المحاصيل الزراعية التى ترغب الحكومة في تحقيق الاكتفاء منها، متسائلاً: وزير قطاع الأعمال «عايز قطن يعمل بيه إيه»، فجميع شركات الغزل والنسيج لا تعمل، وإذا عملت تقوم باستيراد نوعيات سيئة للغاية من القطن بثمن بخس، وتترك القطن المصري المصنف على أنه من أفضل أنواع القطن على مستوى العالم من أجل إحباط المزارع المصري.



وأضاف تمراز في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الحكومة لا تقوم بتصدير القطن المصري، ولا يكون أمام الفلاح أى منفذ آخر غير بيع المحصول إليها، فلا يوجد فلاح سيبيع القطن لفلاح آخر أو «هيفرش في الشارع علشان يبيع القطن»، وعدم وجود سعر ضمان يجعل الحكومة تحدد سعر الطن من تلقاء نفسها، ماذا يفعل المزارع ببضاعة لن يشتريها إلا شخص واحد.

وتابع: "الحكومة العام الماضي طالبت الفلاحين بزراعة 250 ألف فدان قطن ووعدت الفلاحين بتسلم القطن بسعر ضمان 3000 جنيه، وعندما حان موعد جمع المحصول أصبح الفلاح في حيرة من أمره لأن الحكومة لم تف بما وعدت به، «الفلاح قعد يدلل على القطن ماعرفش يبيعه»، مضيفاً: بعض الفلاحين لم يتمكنوا من بيع محاصيل العام الماضي حتى الآن. (اقرأ أيضا: استيراد الحكومة أرزا صينيا يضع الأرز المحلي في مأزق)

عملية مدبرة

وأشار تمراز إلى أن أكبر شركة غزل ونسيج في مصر هي «شركة مصر للنسج» في كفر الدوار، تدنى مستوى الخدمة بها وأجبرت العمال على ترك العمل وتسوية المعاش الخاص بهم وأصيب العمال بالأمراض وتوقف العمل وبيعت الماكينات بالملاليم، «هيشتروا القطن لمين»، وأردف: وزير قطاع الأعمال بيصنع منتجات رديئة لا يوجد طلب عليها في الأسواق العالمية والمحلية، إذا ماذا سيفعل بالقطن.



وشدد عضو لجنة الزراعة على أن هذا القرار عملية متفق عليها مسبقاً لإحباط وخراب بيت المزارع المصري، لأن القطن حالياً موجود فى الأرض ولا يتبقى على جمعه سوى شهر أو شهرين على الأكثر، «الفلاح ماقدامهوش غير إنه يقعد فوق الأرض يندب حظه ويلطم.. هيودي القطن فين؟! هيروح فين؟ ما يحدث هو مقدمة لخراب بين آتٍ لا محالة». (اقرأ أيضا: من المسئول عن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية؟)