دراسة: الارتجاع خلال الحمل يعرضك للفشل الكلوي

تعد مقدمات الارتجاع أحد مضاعفات الحمل التي تسبب ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، كما أنها تؤثر فى ما يصل إلى 6% وقد تكون بعض الحالات خطيرة على الأم والجنين

تحرير:فيروز ياسر ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

مقدمات الارتجاع في الحمل

فور حدوث الحمل، قد تصابين ببعض المشكلات الصحية الخاصة بتلك المرحلة، ثم تختفي بعد ولادتك، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يعانين من مقدمات الارتجاع أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وعلى الرغم من ذلك، اعترف العلماء في كلية كورك، الذين قادوا الدراسة، بأنه غير واضح حتى الآن سبب وجود هذا الرابط، لكنهم لاحظوا أن كلا الشرطين مرتبط بانهيار الخلايا التي تصطف داخل الأوعية الدموية، كما قد يكون السبب في حدوث طفرة جينية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

تعد مقدمات الارتجاع أحد مضاعفات الحمل التي تسبب ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، كما أنها تؤثر فى ما يصل إلى 6% وقد تكون بعض الحالات خطيرة على الأم والجنين، ولا يمكن علاجها إلا عن طريق ولادة الطفل. الفشل الكلوي هو المرحلة الأخيرة من مرض الكلى المزمن، حيث يحدث عندما تتوقف الكليتان عن العمل بشكل جيد