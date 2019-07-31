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دراسة: الارتجاع خلال الحمل يعرضك للفشل الكلوي

تعد مقدمات الارتجاع أحد مضاعفات الحمل التي تسبب ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، كما أنها تؤثر فى ما يصل إلى 6% وقد تكون بعض الحالات خطيرة على الأم والجنين
تحرير:فيروز ياسر ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
مقدمات الارتجاع في الحمل
مقدمات الارتجاع في الحمل
فور حدوث الحمل، قد تصابين ببعض المشكلات الصحية الخاصة بتلك المرحلة، ثم تختفي بعد ولادتك، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يعانين من مقدمات الارتجاع أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وعلى الرغم من ذلك، اعترف العلماء في كلية كورك، الذين قادوا الدراسة، بأنه غير واضح حتى الآن سبب وجود هذا الرابط، لكنهم لاحظوا أن كلا الشرطين مرتبط بانهيار الخلايا التي تصطف داخل الأوعية الدموية، كما قد يكون السبب في حدوث طفرة جينية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تعد مقدمات الارتجاع أحد مضاعفات الحمل التي تسبب ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، كما أنها تؤثر فى ما يصل إلى 6% وقد تكون بعض الحالات خطيرة على الأم والجنين، ولا يمكن علاجها إلا عن طريق ولادة الطفل. الفشل الكلوي هو المرحلة الأخيرة من مرض الكلى المزمن، حيث يحدث عندما تتوقف الكليتان عن العمل بشكل جيد
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آلام الأذن

بالكهرباء.. اكتشاف علاج يحسن من الصحة العامة للكبار

أشارت الأبحاث الحديثة، حسب صحيفة medical news today، إلى أن تحفيز أجزاء معينة من الأذن باستخدام التيارات الكهربائية يمكن أن يعدل توازن الأيض في الجسم، ومن ثم يقلل من مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر. اكتشاف "تحفيز العصب المبهم" هو ممارسة اكتسبت مؤخرا الكثير من الاهتمام من قبَل الباحثين من دول العالم المختلفة. العصب المبهم هو أطول الأعصاب، ويربط الدماغ بأجزاء أخرى من الجسم، كما يوفر رابطا مباشرا بين الدماغ والأمعاء، ويتفاعل أيضا مع الجهاز العصبي.
تقليل-الملح-في-الطعام

دراسة: الملح يتميز بعدة فوائد بالرغم من أضراره

الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال يعمل على ارتفاع ضغط الدم، حيث إن الخلل في توازن المعادن، يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم وزيادة كمية الأملاح، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الضغط، كما إنه يؤدي إلى مشكلات في الكلى ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن جاءت بعض الدراسات الجديدة التي توضح إن الأملاح لا تؤدي إلى أي مشكلات صحية، وما سبق كان مجرد إشاعات فقط، ولا تؤدي إلى أمراض في القلب، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailymail".
نقص-فيتامين-سي

12 طعاما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

يعد فيتامين سي أحد الفيتامينات الأساسية المطلوبة في النظام الغذائي اليومي للفرد، ولا تعد الفيتامينات ضرورية لتقوية الجهاز المناعي فحسب، بل ضرورية أيضًا لتحسين أداء الجسم. فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويعزز النمو الخلوي وكذلك وظيفة الجهاز الدوري. كما أنه مفيد للوقاية من السرطان، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وإبطاء ظهور مرض الشيخوخة، كما يساعد على امتصاص الحديد والكالسيوم ويساعد في تعزيز نظام المناعة ويقلل من مستويات التوتر في الجسم.
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شكل-جسمك-يكشف-عن-صحتك

شكل جسمك يكشف عن صحتك.. الكمثرى عرضة للدوالي

سواء كنت تحملين وزنا زائدا حول معدتك، أو أن الإفراط في تناول الطعام يسبب زيادة الوزن في الفخذين، إذن فكل شخص وبخاصة المرأة لديها مشكلة في جزء من جسمها. لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شكل الجسم له تأثير على الصحة، فكل شكل من أشكال الجسم المعروفة يتسبب في مجموعة من المشكلات، بداية من أمراض القلب إلى الدورة الشهرية، لذلك، سواء كان جسمك على شكل تفاحة أو كمثرى أو ساعة رملية، فإليك كيف يؤثر شكلك على صحتك وما يمكنك القيام به، وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
العيش في الحدائق

العيش في المساحات الخضراء يقلل رغبتك في السجائر

عند فتح التليفزيون ومشاهدة الإعلانات في الفواصل بين المسلسلات أو البرامج ستجد الكثير منها عن الكومباوند أو التي تدعوك لشراء شقة في أحد الأماكن التي تحتوي على المساحات الخضراء التي تجذبك في الحال بعيدا عن الزحام والتمتع بالنظر إليها في كل وقت، ولكن نظرا للتكاليف العالية فإنك تحلم فقط بالجلوس في أحد هذه الأماكن ليوم واحد. وكشفت دراسة أن العيش في مكان ما مع إطلالة على الحديقة أو الحديقة قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة أو السجائر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

تجنب النوبات القلبية بتلك العادات الصحية

أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن باتباع نظام غذائي معين وتحسين العادات الصحية، فإنه يمكن خفض خطر الإصابة بتلك الأمراض لما يقرب من 80% لدى الرجال. وتصدر جمعية القلب الأمريكية إحصائيات أمراض القلب سنويا، ويموت نحو الثلث نتيجة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حالة عدم الإمساك بزمام الأمور حتى عام 2030، سيصل عدد ضحايا هذه الأمراض إلى 23.6 مليون شخص سنويا، وهو رقم مثير للرعب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
التوقف-عن-تناول-الحلويات

تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة. وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا. وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.
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