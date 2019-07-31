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إقالة وزير العدل الجزائري.. وتعيين بلقاسم زغماتي

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
رئيس الجزائر
رئيس الجزائر
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إقالة وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتى خلفا له. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام براهمي، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي. كما أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.
وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، أنه تم إنهاء مهام الغالي بلقصير قائد سلاح الدرك الوطني الجزائري.وأشارت صحيفة "النهار" عبر موقعها الإلكتروني، أن الرئيس عبد القادر بن صالح وقّع مرسوما تم بموجبه إنهاء مهام العميد الغالي بلقصير من على رأس قيادة الدرك الوطني.وأضاف الموقع أن ابن
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مشروع ليلى

إلغاء «مشروع ليلى» يثير الجدل حول الحريات في لبنان

"منعًا لإراقة الدماء" بهذه الكلمات تم تبرير قرار إلغاء حفل موسيقي في لبنان، بعد إعلان لجنة مهرجانات بيبلوس في لبنان إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، إثر تهديدات واعتراض على الفرقة. وأعلنت اللجنة في بيان إلغاء الحفل أمس أنه "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور". وعبر صفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى".
تونس

«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

جاء الإعلان عن خطة الانتخابات الرئاسية التونسية ليثير حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، عن قواعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، كشف عن موعد بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل، والتي تنتهي يوم 9 من ذات الشهر، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: إرجاء مفاوضات السودان والبرهان يندد

أبرزت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تناولت تأزم الأوضاع في السودان، كما استعرضت الشأن الإيراني إضافة للعديد من القضايا. وتحت عنوان "شكوى ضد قطر لانتهاكها السموات المفتوحة.. وترامب يستعد لتوقيع عقوبات"، كشفت صحيفة "سبق" في افتتاحيتها عن اجتماع رؤساء معظم شركات الطيران الأمريكية الكبرى مع كل من الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في اجتماع وصف بـ"الاستثنائي"، في وقت سابق من هذا الشهر؛ للتعبير عن شكواهم مما تمارسه قطر من تحايل في قطاع الطيران.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: ضغوط على الدوحة والبشير خارج السجن

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات وأبرزت تطورات الأوضاع في السودان بعد مجزرة مدينة الأبيض، كما تناولت الصحف محاولات واشنطن لتأمين مضيق هرمز. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن مقتل متظاهرين خلال احتجاجات طلابية سلمية شهدتها مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، يعد جريمة غير مقبولة، متعهدا بمحاسبة رادعة للجناة.
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صحف سعودية

صحف السعودية: المملكة توافق على استقبال قوات أمريكية

تصدرت موافقة المملكة العربية السعودية على استقبال قواتٍ أمريكية، مانشيتات صحف المملكة، الصادرة صباح اليوم السبت، كما تناولت العديد من الموضوعات الأخرى، حيث استعرضت التصعيد الإيراني وتطورات الأزمة مع واشنطن. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "عكاظ" عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية، على استقبال المملكة قوات أمريكية؛ لرفع مستوى العمل المشترك للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
السيسى-يشهد-تخريج-دفعات-اكاديمية-الشرطة-(5)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
السيسي-عبد القادر-بن-صالح (1)

السيسي والرئيس الجزائري يحضران نهائي أمم إفريقيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، برفقة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتنطلق المباراة النهائية، في تمام التاسعة مساءً، بين منتخبي الجزائر والسنغال عقب تأهلهما للمباراة النهائية. وتأهل منتخب الخضر، إلى المباراة النهائية بعد التغلب على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، بينما حجز منتخب السنغال مقعده بالفوز بهدف نظيف على تونس.
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