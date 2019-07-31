إقالة وزير العدل الجزائري.. وتعيين بلقاسم زغماتي

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

رئيس الجزائر

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إقالة وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتى خلفا له. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام براهمي، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي. كما أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.

وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، أنه تم إنهاء مهام الغالي بلقصير قائد سلاح الدرك الوطني الجزائري.وأشارت صحيفة "النهار" عبر موقعها الإلكتروني، أن الرئيس عبد القادر بن صالح وقّع مرسوما تم بموجبه إنهاء مهام العميد الغالي بلقصير من على رأس قيادة الدرك الوطني.وأضاف الموقع أن ابن