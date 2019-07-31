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الشجار دون توقف.. 6 علامات لانتهاء العلاقة

على الرغم من أن الخلافات جزء لا مفر منه؛ كونكما زوجين، إلا إنه على غير المعتاد أن تشعر بأنك تنتظر دائمًا الانفجار في شريكك، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عدم الاحترام
تحرير:إسراء سليمان ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
علامات انتهاء العلاقات
علامات انتهاء العلاقات
الحياة أصبحت متقلبة وسريعة، ففي كل يوم نفارق العديد من الأشخاص، وفي نفس الوقت نكون صداقات جديدة، نحاول جاهدين ألا تكون العلاقات مرهقة، فمع عناء الحياة، لا نحتاج سوى صديق وفي أو شريك صبور يكمل معنا رحلتنا، إذ يجب وضع حدود والتعامل بإنسانية مع الجميع، حتى يثبت العكس، ولكن توجد مواقف يجب بعدها الانتهاء من العلاقة أو تعلم درس جديد في الحياة، لا تشعر بالحيرة، توجد معايير لذلك، مثل تضاؤل الثقة في الآخرين، وعدم الشعور بالسعادة معهم، إضافة إلى سرعة الغضب، نقلا عن "healthline".
نحتاج لإعادة حسابتنا في الحياة؛ لنعرف من الذي يستحق ليكمل معنا الطريق، والآخرين الذين لا بد أن يسقطوا من قطار العمر، فبالرغم من أن بعض العلاقات قد تبدو مثالية ورائعة من الخارج، إلا أنه من المحتمل أن توجد بعض الخلافات أو عدم التوافق، هم فقط يحاولون الظهور بشكل لائق، ولكن قد تكون بعض الخلافات الصغيرة
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الاطفال والاباء

دراسة: ولادة طفل بعد الأربعين تجعله أقل عدوانية

هناك الكثير من الأزواج الذين يحاولون الحصول على طفل بعد الزواج بفترة كافية من أجل استقرار حياتهم، وأظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يولدون لأبوين أكبر سنا يتصرفون بشكل أفضل، حيث وجد الباحثون أن نسل الأمهات والآباء الأكثر نضجًا يميل إلى أن يكون أقل عدوانية. ودرس الباحثون الهولنديون المشكلات السلوكية الشائعة للأطفال المولودين لأبوين أكبر سنا، كما قام الباحثون بتحليل سلوك آلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما، ثم تم تقييم سلوكهم من قبل الآباء والأمهات والمعلمين والأطفال من خلال سلسلة من التدابير الموحدة.
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الكركم والبطاطس.. علاجات طبيعية لعلامات الحروق

من منا لم يعانِ من أي نوع من أنواع الحروق مرة واحدة على الأقل في حياته وانتهى الأمر به بعلامة على جلده، لذا الحروق لا مفر منها، وكذلك العلامات. لكن، كيف نتخلص من تلك العلامات التي ربما تسبب حرجًا لصاحبها بسبب شكلها، لذا تعتبر العلاجات المنزلية حلا مثاليا واقتصاديا لمعظم المخاوف؛ لأنها آمنة تمامًا وطبيعية للاستخدام. على الرغم من أن تلك العلاجات لا تظهر تأثيرات فورية وسريعة، إلا أنها فعالة جدًّا وتظهر نتائج إيجابية بالتأكيد مع الاستخدام المطول، حسب موقع boldsky.
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لو عندك ضغط شغل.. تعلم أن تقول «لا» لمديرك

الدنيا مسرح كبير، تعلم جيدًا كيف تتعايش فيه، بحيل ذكية وبسيطة، التعامل مع البشر أصبح أصعب ما يكون في هذه الحقبة الزمنية نتيجة للضغوط التي يعيش فيها الجميع، ولكن لا تفقد إنسانيتك مهما حصل، كن على وعي كامل فقط إنك تمثل نفسك كونك بني آدم في هذا العالم، ويظهر ذلك واضحًا في العمل، إذا شعرت بكثرة الأعمال والمهام، لا تتذمر في وجه مديرك، بل عليك بإظهار الاحترام، والبحث عن حلول منطقية لتكون مرضية، وتذكر دائمًا "أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، نقلًا عن "timesofindia".
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