الشجار دون توقف.. 6 علامات لانتهاء العلاقة

على الرغم من أن الخلافات جزء لا مفر منه؛ كونكما زوجين، إلا إنه على غير المعتاد أن تشعر بأنك تنتظر دائمًا الانفجار في شريكك، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عدم الاحترام
الحياة أصبحت متقلبة وسريعة، ففي كل يوم نفارق العديد من الأشخاص، وفي نفس الوقت نكون صداقات جديدة، نحاول جاهدين ألا تكون العلاقات مرهقة، فمع عناء الحياة، لا نحتاج سوى صديق وفي أو شريك صبور يكمل معنا رحلتنا، إذ يجب وضع حدود والتعامل بإنسانية مع الجميع، حتى يثبت العكس، ولكن توجد مواقف يجب بعدها الانتهاء من العلاقة أو تعلم درس جديد في الحياة، لا تشعر بالحيرة، توجد معايير لذلك، مثل تضاؤل الثقة في الآخرين، وعدم الشعور بالسعادة معهم، إضافة إلى سرعة الغضب، نقلا عن "healthline".
نحتاج لإعادة حسابتنا في الحياة؛ لنعرف من الذي يستحق ليكمل معنا الطريق، والآخرين الذين لا بد أن يسقطوا من قطار العمر، فبالرغم من أن بعض العلاقات قد تبدو مثالية ورائعة من الخارج، إلا أنه من المحتمل أن توجد بعض الخلافات أو عدم التوافق، هم فقط يحاولون الظهور بشكل لائق، ولكن قد تكون بعض الخلافات الصغيرة
نحتاج لإعادة حسابتنا في الحياة؛ لنعرف من الذي يستحق ليكمل معنا الطريق، والآخرين الذين لا بد أن يسقطوا من قطار العمر، فبالرغم من أن بعض العلاقات قد تبدو مثالية ورائعة من الخارج، إلا أنه من المحتمل أن توجد بعض الخلافات أو عدم التوافق، هم فقط يحاولون الظهور بشكل لائق، ولكن قد تكون بعض الخلافات الصغيرة هي ما يجعل العلاقة صحية، على الجانب الآخر، توجد بعض العلامات التي تشير إلى أن هذه العلاقة على وشك الانتهاء:
1- الانفصال المتكرر
لو رجعنا بالزمن قليلا، كنا لا نعرف شيئًا عن قيمة العلاقات أو بمعنى آخر كانت الأمور أبسط من ذلك، في المدرسة الإعدادية نتشاجر كثيرًا، ولكن نرجع أصدقاء في نهاية اليوم، تغير كل شيء عندما أصبحنا بالغين، وأصبحت بمثابة إشارة إلى أن هذه العلاقة غير نافعة، وستجلب لك العديد من المشكلات، لا يرضى الإنسان بصفة عامة بعلاقات قصيرة المدى، فإذا لم يحمل شريكك معك عناء المحاولة والاستمرارية، فاعلم جيدًا أنه بمنزلة إهدار لطاقتك.
2- التضحيات الكبيرة
كل علاقة مهما اختلفت مسمياتها تحتاج لتضحية، وتعتبر هذه طريقة صحية، لتبين للآخرين الدعم والحب الذي يحتاجونه، وفي بعض الأوقات، يتمثل الأمر في أن تترك لشريكك حرية اختيار المطعم الذي يود تناول الطعام به، أو الفيلم الذي يرغب في مشاهدته، ولكن إذا وجدت نفسك تعطي كل شيء لشريكك دون الحصول على شيء في المقابل، ربما يؤدي إلى علاقة غير متوازنة ومؤذية لأحد الأطراف.
3- فقد الثقة في العلاقة
عندما تتساءل إذا كان شريكك يقول الحقيقة أم لا، أو تشعر بأنك تريد أن تتحقق، والبحث في الهاتف المحمول لأن الشك بدأ يملأ قلبك، إضافة إلى الغش والكذب، كل ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في الشريك تدريجيًّا، وبالتالي هي أول علامات الانفصال عنه.
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4- لا تحب نفسك
عندما تشعر بأنك لا تحب نفسك وأنت مع شريكك، وتحاول جاهدًا أن تنال إعجابه، اعلم أنك في العلاقة الخاطئة، وذلك لأن العلاقة الصحية يجب أن تجلب مزيدا من السعادة والثقة بالنفس، وإذا شعرت بأنه يحاول دائمًا البحث عما يزعجك، أو يحاول التقليل من مظهرك، تعتبر هذه علامة غير صحية، وبالتالي ستعود عليك بالسلب، وأضرار نفسية لا حصر لها.
5- الشجار دون توقف
على الرغم من أن الخلافات جزء لا مفر منه كونكما زوجين، إلا أنه على غير المعتاد أن تشعر بأنك تنتظر دائمًا الانفجار في شريكك، يمكن للصراعات التي لم يتم حلها والتي تتحول إلى عدم الاحترام والمهينة مع مرور الوقت أن تؤثر بشدة على العاطفة، وسينتهي بعدها الأحلام التي بنيت على عواميد هشة.
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6- التفكير المستمر في الانفصال
التفكير الدائم في أن تبقى مع الشريك، أو الرغبة الدائمة في الانفصال، يعني أن هناك أمرا مقلقا، فالشعور بالتحدي والسيطرة على الآخر من أكبر أسباب الفشل، لا تحتاج الحياة لكل هذا العناء، لا نعيش في حلبة مصارعة لنرى من الذي يفوز، تفهم جيدًا معنى العلاقة وفوائدها عليك، ولا تعرض نفسك لمثل هذه المشكلات.
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