الشجار دون توقف.. 6 علامات لانتهاء العلاقة

على الرغم من أن الخلافات جزء لا مفر منه؛ كونكما زوجين، إلا إنه على غير المعتاد أن تشعر بأنك تنتظر دائمًا الانفجار في شريكك، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عدم الاحترام

تحرير:إسراء سليمان ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

علامات انتهاء العلاقات

الحياة أصبحت متقلبة وسريعة، ففي كل يوم نفارق العديد من الأشخاص، وفي نفس الوقت نكون صداقات جديدة، نحاول جاهدين ألا تكون العلاقات مرهقة، فمع عناء الحياة، لا نحتاج سوى صديق وفي أو شريك صبور يكمل معنا رحلتنا، إذ يجب وضع حدود والتعامل بإنسانية مع الجميع، حتى يثبت العكس، ولكن توجد مواقف يجب بعدها الانتهاء من العلاقة أو تعلم درس جديد في الحياة، لا تشعر بالحيرة، توجد معايير لذلك، مثل تضاؤل الثقة في الآخرين، وعدم الشعور بالسعادة معهم، إضافة إلى سرعة الغضب، نقلا عن "healthline".

نحتاج لإعادة حسابتنا في الحياة؛ لنعرف من الذي يستحق ليكمل معنا الطريق، والآخرين الذين لا بد أن يسقطوا من قطار العمر، فبالرغم من أن بعض العلاقات قد تبدو مثالية ورائعة من الخارج، إلا أنه من المحتمل أن توجد بعض الخلافات أو عدم التوافق، هم فقط يحاولون الظهور بشكل لائق، ولكن قد تكون بعض الخلافات الصغيرة