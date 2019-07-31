جدل بعد إلغاء حفل «مشروع ليلى».. وكارول سماحة تدعمهم

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

مشروع ليلى

بعد جدل وضغط كبير في لبنان، أفادت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، في بيان، أنه "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة فرقة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض". وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتصدر الخبر عناوين الصحف، بينها "لوموند" التي نشرت تقريرا تحت عنوان "إلغاء حفلة لفرقة مشروع ليلى لمسّها بالرموز المسيحية"، وبنفس المعنى نشرت "نيويورك تايمز" خبرا بعنوان "مهرجان لبناني يمنع فرقة شعبية بعد ضغوط مسيحية".

كما نددت منظمة العفو الدولية على موقعها بهذا القرار الذي وصفه كثيرون بأنه يعبر عن تقلص هامش الحريات في لبنان. بينما كتبت الفنانة كارول سماحة: "بكل صراحة حزنت على خبر إلغاء حفل مشروع ليلى، لطالما كنت معجبة بهذا الفريق وبالمواضيع التي يختارها، إن كان الفنان مؤمنا أو ملحدا هو حر تماما ويحق له أن يعبر عن