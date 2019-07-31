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جدل بعد إلغاء حفل «مشروع ليلى».. وكارول سماحة تدعمهم

تحرير:التحرير ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
مشروع ليلى
مشروع ليلى
بعد جدل وضغط كبير في لبنان، أفادت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، في بيان، أنه "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة فرقة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض". وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتصدر الخبر عناوين الصحف، بينها "لوموند" التي نشرت تقريرا تحت عنوان "إلغاء حفلة لفرقة مشروع ليلى لمسّها بالرموز المسيحية"، وبنفس المعنى نشرت "نيويورك تايمز" خبرا بعنوان "مهرجان لبناني يمنع فرقة شعبية بعد ضغوط مسيحية".
كما نددت منظمة العفو الدولية على موقعها بهذا القرار الذي وصفه كثيرون بأنه يعبر عن تقلص هامش الحريات في لبنان. بينما كتبت الفنانة كارول سماحة: "بكل صراحة حزنت على خبر إلغاء حفل مشروع ليلى، لطالما كنت معجبة بهذا الفريق وبالمواضيع التي يختارها، إن كان الفنان مؤمنا أو ملحدا هو حر تماما ويحق له أن يعبر عن
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
حفل-اليسا (2)

إليسا: «قبل أي حد» أغنية مبهجة.. وأشعر أن نصفي مصري

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة شكر للشعب المصري، معربة فيها عن سعادتها البالغة بعد تحقيق أغنيتها الجديدة "قبل أي حد" نسبة مشاهدة عبر "يوتيوب" تخطت حاجز الـ11 مليونا بعد أسبوع من طرحها. وكتبت إليسا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يا له من صباح إيجابي مع هذه الأغنية المبهجة، أنتم تحطمون الأرقام القياسية بعدد المشاهدات، وقلت لكم من قبل، أشعر بأن نصفي مصري". الأغنية لصالح شركة WE للاتصالات، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي".
هاني-شاكر

هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
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الفنان-ياني

ياني ينشر كواليس استعداداته لحفل الساحل (فيديو)

نشر الفنان العالمي ياني، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ظهر فيه خلال استعداده للحفل الذي سيحييه، مساء اليوم الجمعة، في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلق ياني على الفيديو قائلًا: "أوقات سعيدة في مصر.. استعدادات لحفلي الصيفي.. جمال الساحل الشمالي يخرج أفضل ما لدى الجميع". وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل، والفضية وسعرها 1200 جنيه، و الذهبية وسعرها 2000 جنيه، والبلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـ vip وسعرها 3500 جنيه.
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مثل هذا اليوم.. ولدت المغنية اللبنانية كارول سماحة

في مثل هذا اليوم 25 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1544: ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها. في عام 1790: مولاي اليزيد يأمر بإعدام محمد العربي قادوس، كبير وزراء السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله. في عام 1957: إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية.
مشروع ليلى (2)

مشروع ليلى.. حملة لبنانية تدعو لمنع الفريق بالقوة

"مشروع ليلى" دائمًا ما يثير جدلا في كل أنحاء البلدان العربية، فمن القاهرة منذ سنتين حينما تم رفع علم "الرينبو" المؤيد لمجتمع الميم وحراك المثليين، وعلى أثر ذلك مُنعت الفرقة من دخول الأراضي المصرية بشكل نهائي، وتم منعها أيضًا من إقامة أي حفلات في الأردن وتونس، مرورًا بفعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط للمرة الأولى، حيث تكررت نفس الفعلة مما أثار انتقادات واسعة، وصولًا إلى استنكارات شديدة اللهجة من قِبل رواد سعوديين مؤخرًا حينما ترددت أنباء عن مشاركة الفرقة بحفل غنائي بالمملكة ضمن فعاليات موسم جدة.
دنيا- سمير- غانم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إسناد مهمة إحياء حفل ختام الفعاليات، للفنانة دنيا سمير غانم، بمشاركة أحد نجوم الغناء الإفريقي، ولم يعلن عن اسمه حتى الآن، وذلك يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، قبل المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتقدم النجمة الشابة خلال الحفل أغنية تم تحضيرها من أجل ختام "كان 2019"، وتحمل اسم "وأدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس صوت بيشوي مجدي.
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