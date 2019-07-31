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خفيف وأكثر سرعة.. إصدار جديد من لعبة PUBG MOBILE

حجم حزمة تثبيت الإصدار الجديد يبلغ 400 ميجابايت فقط، ويمكن تنزيله على الأجهزة والهواتف المحمولة التي تتضمن ذاكرة وصول عشوائي بحجم أقل من 2 جيجابايت
تحرير:أحمد البرماوي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
لعبة بابجي
لعبة بابجي
كشف مطورو اللعبة العالمية الأشهر PUBG MOBILE عن إطلاق نسخة جديدة أخف وأكثر سرعة للعبة تحت اسم PUBG MOBILE LITE في أسواق شمال إفريقيا، بما يشمل مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل اللعبة الآن عبر متجر التطبيقات Google Play. وتعد PUBG MOBILE أحد أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة وشعبية في المنطقة، وقد حرص مطوروها على إصدار نسخة PUBG MOBILE LITE لتعزيز إمكانية تشغيلها على عدد أكبر من الأجهزة والهواتف، ما يمكن جميع المستخدمين من الاستمتاع باللعبة في أي وقت ومكان وباستخدام مختلف الأجهزة.
ولهذا عمل المطورون على ابتكار هذه النسخة خصيصا للأجهزة المحمولة والهواتف الذكية ذات المواصفات العادية التي تتضمن ذاكرة وصول عشوائي منخفضة، بهدف تمكين المستخدمين من اختبار تجربة لعب ماتعة وغير مسبوقة. ويشتمل إصدار PUBG MOBILE LITE، الذي صُمم باستخدام محرك تطوير الألعاب Unreal Engine 4، على خريطة ميدانية
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نظام هواوي الجديد

تجاوزت الأزمة.. هواوي تحقق 58 مليار دولار في 6 أشهر

أعنلت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 لتظهر نمو في إيراداتها بنسبة 23,2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمجمل إيردات بلغ 58,3 مليار دولار خلال الستة أشهر، حيث كانت حصة الربع الثاني من إبريل حتى يونيو 32,2 مليار دولارـ فيما يأتي هذا النمو للعملاق الصنيني في ظل قرار الحظر المفروض عليها منذ مايو الماضي، ولتثبث الشركة مجدداً على أنها قادرة على المضي قدماً في تحقيق التوسع عالمياً ولو على المدى القريب حالياٌ، وأوضحت النتائج المالية للشركة أن صافي ربحها قد بلغ 8,7% من مجمل إيراداتها النصف سنوية لهذا العام.
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بعد المراجعة.. هاتف Honor 20 pro قوة آداء وسعر عادل

بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر منذ تحرير سعر الصرف بات من المألوف لدى الباحثين عن شراء هاتف جديد سماع أسعار هواتف تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين كان أغلى الهواتف ثمنا لا يجاوز 12 ألفا قبل التعويم، ومن هنا بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية وتعمل في السوق المصري إيجاد طرق تسعير تتناسب مع العميل المصري من حيث القيمة التي يحصل عليها مقابل السعر، وفي الفترة الأخيرة ظهرت شركة هونر بتقديم منتجات قوية وبأسعار تنافسية، وها هي اليوم أوشكت على طرح هاتفها الرائد Honor 20 Pro وفي السطور التالية نعرض عليكم إمكانيات الهاتف بعد التجربة.
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كيف تستعيد بياناتك التي سجلتها على تطبيق FaceApp؟

في الفترة الماضية، انتشر تطبيق تعديل الصور FaceApp بشكل غير متوقع عندما استخدمه تقريبًا معظم الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما انتشرت صور المشاهير وهم في سن الـ70، وأصبح أفضل تطبيق مجاني في متجر تطبيقات آبل. على الرغم من ذلك فقد نمت المخاوف المتعلقة بالخصوصية بسرعة حول شروط خدمة التطبيق، حيث أعطى أي شخص وافق على شروطه حق الوصول إلى صوره واسمه وأي بيانات داخل الهاتف. ينص جزء من الشروط على أن المستخدمين يمنحون الشركة "حقًا لا رجعة فيه" للوصول إلى كل بيانات الهاتف سواءً كانت صورا أو معلومات.
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