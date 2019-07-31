خفيف وأكثر سرعة.. إصدار جديد من لعبة PUBG MOBILE

حجم حزمة تثبيت الإصدار الجديد يبلغ 400 ميجابايت فقط، ويمكن تنزيله على الأجهزة والهواتف المحمولة التي تتضمن ذاكرة وصول عشوائي بحجم أقل من 2 جيجابايت

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

لعبة بابجي

كشف مطورو اللعبة العالمية الأشهر PUBG MOBILE عن إطلاق نسخة جديدة أخف وأكثر سرعة للعبة تحت اسم PUBG MOBILE LITE في أسواق شمال إفريقيا، بما يشمل مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل اللعبة الآن عبر متجر التطبيقات Google Play. وتعد PUBG MOBILE أحد أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة وشعبية في المنطقة، وقد حرص مطوروها على إصدار نسخة PUBG MOBILE LITE لتعزيز إمكانية تشغيلها على عدد أكبر من الأجهزة والهواتف، ما يمكن جميع المستخدمين من الاستمتاع باللعبة في أي وقت ومكان وباستخدام مختلف الأجهزة.

ولهذا عمل المطورون على ابتكار هذه النسخة خصيصا للأجهزة المحمولة والهواتف الذكية ذات المواصفات العادية التي تتضمن ذاكرة وصول عشوائي منخفضة، بهدف تمكين المستخدمين من اختبار تجربة لعب ماتعة وغير مسبوقة. ويشتمل إصدار PUBG MOBILE LITE، الذي صُمم باستخدام محرك تطوير الألعاب Unreal Engine 4، على خريطة ميدانية