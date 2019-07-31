خفيف وأكثر سرعة.. إصدار جديد من لعبة PUBG MOBILE
حجم حزمة تثبيت الإصدار الجديد يبلغ 400 ميجابايت فقط، ويمكن تنزيله على الأجهزة والهواتف المحمولة التي تتضمن ذاكرة وصول عشوائي بحجم أقل من 2 جيجابايت
تحرير:أحمد البرماوي
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
لعبة بابجي
كشف مطورو اللعبة العالمية الأشهر PUBG MOBILE عن إطلاق نسخة جديدة أخف وأكثر سرعة للعبة تحت اسم PUBG MOBILE LITE في أسواق شمال إفريقيا، بما يشمل مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل اللعبة الآن عبر متجر التطبيقات Google Play.
وتعد PUBG MOBILE أحد أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة وشعبية في المنطقة، وقد حرص مطوروها على إصدار نسخة PUBG MOBILE LITE لتعزيز إمكانية تشغيلها على عدد أكبر من الأجهزة والهواتف، ما يمكن جميع المستخدمين من الاستمتاع باللعبة في أي وقت ومكان وباستخدام مختلف الأجهزة.
ولهذا عمل المطورون على ابتكار هذه النسخة خصيصا للأجهزة المحمولة والهواتف الذكية ذات المواصفات العادية التي تتضمن ذاكرة وصول عشوائي منخفضة، بهدف تمكين المستخدمين من اختبار تجربة لعب ماتعة وغير مسبوقة.
ويشتمل إصدار PUBG MOBILE LITE، الذي صُمم باستخدام محرك تطوير الألعاب Unreal Engine 4، على خريطة ميدانية
ولهذا عمل المطورون على ابتكار هذه النسخة خصيصا للأجهزة المحمولة والهواتف الذكية ذات المواصفات العادية التي تتضمن ذاكرة وصول عشوائي منخفضة، بهدف تمكين المستخدمين من اختبار تجربة لعب ماتعة وغير مسبوقة.
ويشتمل إصدار PUBG MOBILE LITE، الذي صُمم باستخدام محرك تطوير الألعاب Unreal Engine 4، على خريطة ميدانية أصغر مصممة لنحو 60 لاعبا، ما سيتيح فرصة الاستمتاع بجولات لعب سريعة لمدة 10 دقائق، مع الحفاظ على تجربة اللعب التقليدية المتميزة التي تقدمها PUBG.
وتستأثر دول شمال إفريقيا بواحد من أعلى معدلات امتلاك الهواتف الذكية ذات المواصفات العادية في العالم، وقد تم تصميم مواصفات إصدار PUBG MOBILE LITE لتقديم تجربة لعب من الطراز الأول بصرف النظر عن مواصفات الهواتف. وسيُتاح للاعبين الجدد الحصول على العديد من المكافآت المميزة، بما يشمل إمكانية استخدام معدّات ومركبات جديدة.
المزايا الرئيسية لإصدار PUBG MOBILE LITE
تعزيز الدقة: يتضمن الإصدار الجديد للعبة دعما لتحسين دقة اللعب، وهي ميزة مفيدة للغاية في بيئات الشبكة الضعيفة. وتختلف الدقة بين وضعيتي الزحف والوقوف، ما يسهل عملية التحكم بشكل عام، مع الحفاظ على تجربة PUBG MOBILE الفريدة.
الترقية إلى نمط Winner Pass: سيحل نمط Winner Pass مكان نمط Royale Pass، ما يتيح للمستخدمين تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم بوتيرة أسرع بكثير، والحصول على مكافآت رائعة على مدى شهر كامل.
تحسينات لسرعة الأداء: يتميز إصدار PUBG MOBILE Lite بأداء أسرع بدون وجود أي تأثير للتباطؤ، ما يفسح المجال أمام المستخدمين للحصول على دقة أعلى في اللعب، خاصة عند استخدام اللعبة في بيئات الشبكات الضعيفة.
منع الآثار الجانبية لأداء المعدات فى جودة اللعب: يتميز الإصدار الجديد بمنع التأثيرات الجانبية لأداء المعدات في اللعبة، ما يسهل التحكم في اللعبة ويتيح للمستخدمين تجربة أفضل، خاصة في بيئات الشبكات الضعيفة. وتتميز المعدات المختلفة في اللعبة بتأثيرات مختلفة فى الأداء، ما يتيح تجربة مميزة مع تبديل المعدات.
زيادة الوقت اللازم لتحقيق الفوز: تمت زيادة الوقت اللازم للفوز في هذا الإصدار، لتعزيز قدرة اللاعبين على مواصلة اللعب لأطول فترة، والاستمتاع بتجربة مفعمة بالحماس والتشويق.
عرض الموقع: ستتيح الخريطة في الإصدار الجديد اكتشاف مواقع اللاعبين الآخرين ضمن نطاق خريطة مصغرة، ما يضمن تقديم معلومات مبسطة حول سير اللعبة، وزيادة الحماس.
أدوات مبتكرة تحسن تجربة اللاعبين: بات باستطاعة اللاعبين الآن استعادة مستويات صحتهم في جميع الظروف، باستثناء عندما يكونون في وضعية الانبطاح، وهو ما يمثل إضافة إيجابية، خاصة في بيئات الاتصال الضعيف، حيث يمكن أن يمنع التنقل إمكانية شفاء اللاعبين بسهولة. وستساعد هذه الميزة على تسريع وتيرة اللعب وضمان عدم انقطاع اللعبة في بيئات الشبكة الضعيفة.
تحسين مساحات الأبنية وتواتر جمع المكافآت: إلى جانب توفير خرائط ميدانية مصغّرة، يتميز إصدار PUBG MOBILE LITE بإضافة مزيد من المباني، فضلا عن تحسين معدل جمع الأدوات والمعدات، ما سيساعد المستخدمين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في أثناء اللعب.
تحسين جودة الخرائط: سيتميز الإصدار الجديد للعبة بجودة عالية ومحسنة للخرائط، بالإضافة إلى شاشة العرض الخاص بهبوط اللاعبين باستخدام المظلات.
استخدام معدات جديدة في اللعبة: يمكن لمستخدمي إصدار PUBG MOBILE LITE استكشاف معدات جديدة في أنماط محددة فقط ضمن اللعبة، ما يتيح لهم فرصة إعداد تكتيكات جديدة كليا.
لا يوجد المزيد