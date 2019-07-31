وفاة أول حالة لحجاج الجمعيات الأهلية بـ«هبوط حاد»
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
الحج
أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، وفاة أول حالة من حجاج الجمعيات الأهلية.
وقال "عبد الموجود"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن المتوفي من محافظة الدقهلية ويدعى "علاء الدين جاد الغرباوي"، مشيرا إلى أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
ولفت رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن جميع أحوال الحجاج مطمئنة ويوجد 3 حالات مرضية في المستشفيات السعودية من حجاج الجمعيات يعانون من مشاكل مرضية ويتلقون العلاج.
وأوضح "عبد الموجود" أنه تم تشكيل العديد اللجان لمتابعة أحوال الحجاج منها لجنة مطار جدة لاستقبال الحجاج وتسكينهم والاطمئنان على أحوالهم.وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم ميكنة منظومة الحج كإصدار تأشيرات إلكترونية، ما قلل من انتظار حجاج الجمعيات في المطارات وكذلك تقليل الجهد
وأوضح "عبد الموجود" أنه تم تشكيل العديد اللجان لمتابعة أحوال الحجاج منها لجنة مطار جدة لاستقبال الحجاج وتسكينهم والاطمئنان على أحوالهم.
وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم ميكنة منظومة الحج كإصدار تأشيرات إلكترونية، ما قلل من انتظار حجاج الجمعيات في المطارات وكذلك تقليل الجهد والوقت والنفقات لجميع الحجاج.
وذكرت وزارة الصحة والسكان إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 12065 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 9448 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2617 حالة في المدينة المنورة. وأشارت الوزارة إلى دخول 29 حالة للمستشفيات السعودية، بينما غادرت 7 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 22 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.