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وفاة أول حالة لحجاج الجمعيات الأهلية بـ«هبوط حاد»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
الحج
الحج
أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، وفاة أول حالة من حجاج الجمعيات الأهلية. وقال "عبد الموجود"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن المتوفي من محافظة الدقهلية ويدعى "علاء الدين جاد الغرباوي"، مشيرا إلى أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. ولفت رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن جميع أحوال الحجاج مطمئنة ويوجد 3 حالات مرضية في المستشفيات السعودية من حجاج الجمعيات يعانون من مشاكل مرضية ويتلقون العلاج.
وأوضح "عبد الموجود" أنه تم تشكيل العديد اللجان لمتابعة أحوال الحجاج منها  لجنة مطار جدة لاستقبال الحجاج وتسكينهم والاطمئنان على أحوالهم.وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم ميكنة منظومة الحج كإصدار تأشيرات إلكترونية، ما قلل من انتظار حجاج الجمعيات في المطارات وكذلك تقليل الجهد
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الرئيس-السيسى

السيسي يمازح وزير المالية: العملية ماشية معاك ومنشفها علينا

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، الأربعاء، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا، إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة". وقال الرئيس السيسي: "دولة زى مصر عاوزة موازنة على الأقل تريليون دولار علشان ظروفنا الاقتصادية صعبة مع تراكم المشاكل عبر السنوات، متابعا: "لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تكون دولة تانية".
السيسي-يوقع

السيسي يقر تعديلات قانوني إقامة الأجانب ومنح الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القانون الذي تضمن 5 مواد رئيسة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبالنسبة للمادة الأولى، فقد ألغي من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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معاشات .(2)

التضامن: بدء صرف معاشات شهر أغسطس غدا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الأربعاء، عن بدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارًا من غد الخميس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي. وأضافت الوزارة أن صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي سيبدأ من يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس. كما قررت الوزارة تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم الإثنين المقبل بدلا من يوم 10 أغسطس، لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
بطاقة-خدمات-ذوى-الاعاقة

يبدأ توزيعها اليوم.. ما بطاقة خدمات ذوي الإعاقة؟

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية. ويبدأ اليوم، الأربعاء، توزيع البطاقات في 6 محافظات، وهي بنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والقليوبية، والإسكندرية، كما سيبدأ غدا، الخميس، توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج، وقنا، والغربية، على أن يستكمل يوم الأحد المقبل، بمحافظتي المنوفية والفيوم، ثم محافظتي الجيزة والشرقية، يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، ثم يبدأ توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019.
الزيادة-السكانية

الوزراء: توقعات بتراجع النمو السكاني لـ 0.85% في2052

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه من المتوقع انخفاض معدلات النمو السكاني لتصل إلى 0,85% خلال الفترة من 2047 وحتى 2052، مقارنة بـ1,99% خلال الفترة من 2017 وحتى 2022. وأوضح عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أيضا انخفاض معدل المواليد لتصل إلى 13,4 مولود لكل ألف من السكان عام 2052، مقارنة بـ 24,5 مولود لكل ألف من السكان عام 2018. وأشار إلى أنه من المتوقع وصول عدد السكان في مصر إلى 153,7 مليون نسمة بحلول عام 2052، مقارنة بـ 98,1 مليون نسمة عام 2018.
حجاج

التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.
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