وفاة أول حالة لحجاج الجمعيات الأهلية بـ«هبوط حاد»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

الحج

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، وفاة أول حالة من حجاج الجمعيات الأهلية. وقال "عبد الموجود"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن المتوفي من محافظة الدقهلية ويدعى "علاء الدين جاد الغرباوي"، مشيرا إلى أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. ولفت رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن جميع أحوال الحجاج مطمئنة ويوجد 3 حالات مرضية في المستشفيات السعودية من حجاج الجمعيات يعانون من مشاكل مرضية ويتلقون العلاج.

وأوضح "عبد الموجود" أنه تم تشكيل العديد اللجان لمتابعة أحوال الحجاج منها لجنة مطار جدة لاستقبال الحجاج وتسكينهم والاطمئنان على أحوالهم.وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم ميكنة منظومة الحج كإصدار تأشيرات إلكترونية، ما قلل من انتظار حجاج الجمعيات في المطارات وكذلك تقليل الجهد