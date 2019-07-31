السيسي لمذيعة مؤتمر الشباب: «سيبي الأحزاب تتكلم»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقاطعة مذيعة جلسة "التحول الرقمي" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، لـ"بلال حبش" عضو "تنسيقية شباب الأحزاب"، وقال الرئيس: "من فضلك سيبى الأحزاب تتكلم زى ما هى عايزة".
فيما علق بلال "حبش" على مداعبة الرئيس، قائلا: "بنشكر حضرتك سيادة الرئيس على الفرصة اللى بتديهلنا طول الوقت".
كما وجه الرئيس السيسي شكره لتنسيقية الأحزاب والمقترحات التي طرحت سواء التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن الاستفادة منها حاليا.
وقال الرئيس في مداخلة بالجلسة، إن مصر تراجعت للغاية في السنوات الماضية وترتب علي هذا التراجع أشياء وأمور كثيرة، مشيرا إلى أن الشعب المصري شهد أداء متميزا لدول أخرى متقدمة في التعامل مع مواطنيها بينما لم تشهد مصر ذلك آنذاك.وأضاف: "كان لهذا التراجع تأثير سلبي علي المواطن ، وتلبية احتياجاته ومتطلباته بشكل
وقال الرئيس في مداخلة بالجلسة، إن مصر تراجعت للغاية في السنوات الماضية وترتب علي هذا التراجع أشياء وأمور كثيرة، مشيرا إلى أن الشعب المصري شهد أداء متميزا لدول أخرى متقدمة في التعامل مع مواطنيها بينما لم تشهد مصر ذلك آنذاك.
وأضاف: "كان لهذا التراجع تأثير سلبي علي المواطن ، وتلبية احتياجاته ومتطلباته بشكل أو بآخر ، وكان هذا التراجع يمس الأمن القومي والدليل على ذلك ما حدث في عام 2011 ".. مشيرا إلى أن فكرة حدوث ما حدث بدولة بحجم مصر في تلك الفترة أمر يؤكد وجود مشكلة كبيرة في كل قطاعات الدولة المصرية آنذاك دفعت الشعب بالتحرك بهذا الشكل ليتم تغيير الواقع.
وتابع : "سنكون قادرين وعلى دراية بشكل واضح مثل باقي الدول المتقدمة، وسنستطيع بتلك الطريقة أن تتمكن آليات العمل لدينا وللحكومة بأخذ دفعة تليق بمصر، خلال السنوات القادمة، وسنطلق هذا هنا في العاصمة الإدارية اعتبارا من منتصف العام القادم أو نهايته".
وقال :"احتجنا 25 مليار جنيه حتي نستطيع تنفيذ البنية التي أتحدث عنها اليوم"..مضيفا : "إن هناك عقلا جديدا اليوم لم يكن متواجدا في السابق والذي يجمع الدولة المصرية ويتعامل معها ويحقق الذكاء الصناعي والتعامل مع البيانات وينتج مؤشرات، وقرارات، وتحاليل لحياتنا ومواقفنا، وسننطلق إلى الأمام بإذن الله اعتبارا من العام القادم".
وأوضح الرئيس أنه: "بالانطلاق الذي قمنا بإنجازه اليوم ثم باستمرارنا ستحتل مصر المكانة التي تستحقها في هذا المجال"، موجها شكره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ووكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبدالباسط وكل أجهزة الدولة على تنفيذها الواقع "الذي نلمسه الآن في مدة زمنية بسيطة تعد إنجازا كبيرا تم تحقيقه وكنا حريصين تماما علي ضغط تلك الفترة حتي نستفيد بالرقمنة".
وشدد الرئيس في ختام كلمته، على أن شكل الدولة المصرية ومضمونها سيكون مختلفا بإذن الله في المستقبل، وسنتحدث عن دولة جديدة تماما في كل المجالات وعلى رأسها مجال الرقمنة.