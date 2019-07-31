السيسي لمذيعة مؤتمر الشباب: «سيبي الأحزاب تتكلم»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

السيسي في مؤتمر الشباب

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقاطعة مذيعة جلسة "التحول الرقمي" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، لـ"بلال حبش" عضو "تنسيقية شباب الأحزاب"، وقال الرئيس: "من فضلك سيبى الأحزاب تتكلم زى ما هى عايزة". فيما علق بلال "حبش" على مداعبة الرئيس، قائلا: "بنشكر حضرتك سيادة الرئيس على الفرصة اللى بتديهلنا طول الوقت". كما وجه الرئيس السيسي شكره لتنسيقية الأحزاب والمقترحات التي طرحت سواء التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن الاستفادة منها حاليا.

وقال الرئيس في مداخلة بالجلسة، إن مصر تراجعت للغاية في السنوات الماضية وترتب علي هذا التراجع أشياء وأمور كثيرة، مشيرا إلى أن الشعب المصري شهد أداء متميزا لدول أخرى متقدمة في التعامل مع مواطنيها بينما لم تشهد مصر ذلك آنذاك.وأضاف: "كان لهذا التراجع تأثير سلبي علي المواطن ، وتلبية احتياجاته ومتطلباته بشكل