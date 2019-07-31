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إلغاء «مشروع ليلى» يثير الجدل حول الحريات في لبنان

أثار قرار إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" في لبنان رفضا حقوقيا، حيث اعتبروا أن القرار بمثابة اضطهاد للحريات في الداخل اللبناني، كما لاقى القرار حالة من الرفض الشعبي
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
فرقة مشروع ليلى
فرقة مشروع ليلى
"منعًا لإراقة الدماء" بهذه الكلمات تم تبرير قرار إلغاء حفل موسيقي في لبنان، بعد إعلان لجنة مهرجانات بيبلوس في لبنان إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، إثر تهديدات واعتراض على الفرقة. وأعلنت اللجنة في بيان إلغاء الحفل أمس أنه "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور". وعبر صفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى".
وأضافت أن تلك الخطوة جاءت باتفاق مع الفرقة وأكدت أن سلامة الفنانين والجمهور يجب أن تبقى الأولوية الأولى. قرار إلغاء الحفل جاء بعد أن اتهمت الفرقة اللبنانية في الأيام الأخيرة بالإساءة إلى الديانة المسيحية، وسط مطالبات بإلغاء حفلها، وهو ما تم في النهاية بالفعل. ويعود سبب التهديدات والمنع إلى أغنية قديمة
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«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

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صحف سعودية: إرجاء مفاوضات السودان والبرهان يندد

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صحف الإمارات: ضغوط على الدوحة والبشير خارج السجن

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سيف القذافي.. الطفل المتهم في قضية اختفاء الصدر

بعد مرور 41 عاما على قضية اختفاء اللبناني الإمام موسى الصدر، لا تزال تلك القضية تحمل الكثير من الغموض، إذ اختفى الصدر بعد زيارة إلى ليبيا عام 1978. وكان الأمل في الكشف عن ملابسات اختفاء الصدر قد انتعش بعد سقوط النظام الليبي السابق، إلا أن تصريحات عدد من المسؤولين الليبيين الذين عملوا مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لم تضف أي جديد، بل زادت من غموض القضية. تلك القضية عادت إلى الواجهة مرة أخرى بعد أن أصدر محقق عدلي في لبنان مذكرات توقيف غيابية بحق سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل.
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حجاج

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