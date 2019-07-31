إلغاء «مشروع ليلى» يثير الجدل حول الحريات في لبنان

أثار قرار إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" في لبنان رفضا حقوقيا، حيث اعتبروا أن القرار بمثابة اضطهاد للحريات في الداخل اللبناني، كما لاقى القرار حالة من الرفض الشعبي

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

فرقة مشروع ليلى

"منعًا لإراقة الدماء" بهذه الكلمات تم تبرير قرار إلغاء حفل موسيقي في لبنان، بعد إعلان لجنة مهرجانات بيبلوس في لبنان إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، إثر تهديدات واعتراض على الفرقة. وأعلنت اللجنة في بيان إلغاء الحفل أمس أنه "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور". وعبر صفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى".

وأضافت أن تلك الخطوة جاءت باتفاق مع الفرقة وأكدت أن سلامة الفنانين والجمهور يجب أن تبقى الأولوية الأولى. قرار إلغاء الحفل جاء بعد أن اتهمت الفرقة اللبنانية في الأيام الأخيرة بالإساءة إلى الديانة المسيحية، وسط مطالبات بإلغاء حفلها، وهو ما تم في النهاية بالفعل. ويعود سبب التهديدات والمنع إلى أغنية قديمة