إلغاء «مشروع ليلى» يثير الجدل حول الحريات في لبنان

أثار قرار إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" في لبنان رفضا حقوقيا، حيث اعتبروا أن القرار بمثابة اضطهاد للحريات في الداخل اللبناني، كما لاقى القرار حالة من الرفض الشعبي
"منعًا لإراقة الدماء" بهذه الكلمات تم تبرير قرار إلغاء حفل موسيقي في لبنان، بعد إعلان لجنة مهرجانات بيبلوس في لبنان إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، إثر تهديدات واعتراض على الفرقة.
وأعلنت اللجنة في بيان إلغاء الحفل أمس أنه "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية، أُجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور".
وعبر صفحتها على فيسبوك، قالت اللجنة "بغضب وحزن، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء حفل مشروع ليلى".
وأضافت أن تلك الخطوة جاءت باتفاق مع الفرقة وأكدت أن سلامة الفنانين والجمهور يجب أن تبقى الأولوية الأولى.
قرار إلغاء الحفل جاء بعد أن اتهمت الفرقة اللبنانية في الأيام الأخيرة بالإساءة إلى الديانة المسيحية، وسط مطالبات بإلغاء حفلها، وهو ما تم في النهاية بالفعل.
ويعود سبب التهديدات والمنع إلى أغنية قديمة
وأضافت أن تلك الخطوة جاءت باتفاق مع الفرقة وأكدت أن سلامة الفنانين والجمهور يجب أن تبقى الأولوية الأولى.
قرار إلغاء الحفل جاء بعد أن اتهمت الفرقة اللبنانية في الأيام الأخيرة بالإساءة إلى الديانة المسيحية، وسط مطالبات بإلغاء حفلها، وهو ما تم في النهاية بالفعل.
ويعود سبب التهديدات والمنع إلى أغنية قديمة للفرقة اعتبرتها الكنيسة ازدراء للدين المسيحي، إضافة لصورة أعاد نشرها رئيس الفرقة حامد سنو للفنانة العالمية مادونا قبل خمس سنوات على صفحته الخاصة، وصفت بأنها تسخر من السيدة العذراء.
ووصفت تغريدات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الفرقة بأنها من عبدة الشيطان وتنتمي للماسونية والصهيونية العالمية.
سبق قرار الإلغاء إعلان إدارة المهرجان الأسبوع الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات الكنسية لإبقاء الحفل في موعده شرط أن تعتذر الفرقة ممن قد تكون "أساءت إلى مشاعرهم الدينية"، إلا أن الفرقة لم تصدر أي اعتذار، مما فاقم الانتقادات التي وصلت حد التهديد بالقتل.
وحث نواب منطقة جيبل المهرجان أمس على إلغاء العرض "احتراما للمقدسات والقيم والمبادئ" بعد أن طالب زعماء مسيحيون بإلغائه، بحسب "فرانس برس".
وتعليقا على إلغاء الحفل، نددت الفرقة في بيان لها بما وصفته بـ"حملة مبرمجة وصلت إلى حد التهديد المباشر وإهدار الدم".
وأكدت الفرقة أن "الأغاني لا تمس أيًّا من المقدسات أو المعتقدات، وأن المس بمشاعره إنما حصل بالدرجة الأولى نتيجة حملات تلفيق وتشهير واتهامات باطلة".
الفريق ذكر كذلك تمسكهم بحق الاختلاف متحدثين عن "هشاشة الوضع في لبنان".
وهذه ليست المرة الأولى التي تقيم فيها الفرقة مهرجانات في لبنان، لكن تم إرجاع مطلقي الحملة ضد "مشروع ليلى" إلى قياديين كانوا أول من بادر بتخوينهم وتهديدهم وتحذير الناس من المشاركة في الحفل.
وفور الإعلان عن إلغاء حفل "مشروع ليلى" تصاعد الجدل حول الحريات والتسامح في لبنان، وانتقد العديد من المعلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار إلغاء الحفل وتهديد الفرقة.
واعتصم العشرات في وسط بيروت رافضين القمع والمنع الممارس من قبل السلطات الدينية في لبنان، واصفين ما يحصل بأنها معركة بين "ليلى والذئب".
واعتبرت منظمة العفو الدولية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر تعليقا على قرار الإلغاء، أن إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" يعتبر "دليلا على تقاعس الحكومة اللبنانية عن أخذ الإجراءات اللازمة لحماية الفرقة ومؤشرا على تردي حرية التعبير في لبنان".
وأضافت المنظمة في تعليقها أن "قرار الإلغاء مؤشر خطير على تردي حرية التعبير في لبنان"، بحسب "دويتشه".
كما اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية الشهيرة أصبحت "أحدث ضحايا" قمع حرية التعبير في لبنان وقوانين الذم والتحقير، ورأت أن ذلك يشير إلى "القمع المفزع لحرية التعبير في بلد كان يفخر يوما بتنوعه".
تجدر الإشارة إلى أن فرقة "مشروع ليلى" تشكلت في فبراير 2008 في الجامعة الأمريكية في بيروت، عندما نشر عازف الكمان هايك بابازيان وعازف الجيتار أندريه شديد وعازفة البيانو أمية ملاعب دعوة مفتوحة للموسيقيين الذين يبحثون عن مساحة للتنفيس عن التوتر الناجم من الكلية والوضع السياسي غير المستقر، من بين عشرات الناس الذين أجابوا الدعوة اختير سبعة لتشكيل "مشروع ليلى".
وظهرت "مشروع ليلى" على الساحة الموسيقية في لبنان من خلال "مهرجان الموسيقى" وهو حدث لبناني سنوي تنظمه بلدية بيروت مما أثار الجدل حول الكلمات الجريئة للأغاني والناقدة للمجتمع اللبناني.