هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

ومع رغبة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاحتفاظ بعلاقات دافئة مع الولايات المتحدة، هل يعني ذلك أن حكومة جونسون ستقبل مطالب بولتون؟

تحرير:أحمد سليمان ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

بوريس جونسون

مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.

وأشارت مجلة "أمريكان كونسرفاتيف" الأمريكية، إلى أن الخلاف بين بريطانيا وإيران، تعقد مع إصرار كل من لندن وواشنطن على أن الإجراءات البريطانية ضد الناقلة الإيرانية كانت قانونية وأن إيران هي التي تصرفت بشكل غير قانوني. وكتب الصحفي الأمريكي جاريث بورتر أنه في الوقت الذي تشير فيه الحقائق إلى أن "احتجاز إيران