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هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

ومع رغبة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاحتفاظ بعلاقات دافئة مع الولايات المتحدة، هل يعني ذلك أن حكومة جونسون ستقبل مطالب بولتون؟
تحرير:أحمد سليمان ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.
وأشارت مجلة "أمريكان كونسرفاتيف" الأمريكية، إلى أن الخلاف بين بريطانيا وإيران، تعقد مع إصرار كل من لندن وواشنطن على أن الإجراءات البريطانية ضد الناقلة الإيرانية كانت قانونية وأن إيران هي التي تصرفت بشكل غير قانوني. وكتب الصحفي الأمريكي جاريث بورتر أنه في الوقت الذي تشير فيه الحقائق إلى أن "احتجاز إيران
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غرق-عبرة

غرق عبارة إيرانية على متنها طاقم من 5 أشخاص

غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء ميناء دير الإيراني، بحسب "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء. وأفادت الوكالة الروسية، بأنه تم إنقاذ ثلاثة من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين. وأكدت الوكالة العثور على العبارة، مشيرة إلى أنها غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران. وفي 14 مايو الماضي، غرقت عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل وتوفي نحو 124 شخصا، وذلك حسبما صرح مدير عام مديرية الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم بوهان.
كيم-جونج-أون

ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
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51 قتيلا في انفجار قنبلة لـ«طالبان» بأفغانستان

أفاد مسؤولون أفغان وكذلك المتحدث باسم إدارة ولاية فرح، مهيب الله مهيب، في حصيلة أولية أن 28 شخصا قتلوا وجرح العشرات اليوم، بعد مرور الحافلة التي كانوا يستقلونها فوق «قنبلة لطالبان» وضعت على طريق سريع بين قندهار وهرات، قبل أن تعلن الحكومة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 51 شخصا. ولم تؤكد حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وصرح مسؤولون أن عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال قد قتلوا في غرب أفغانستان الأربعاء عندما مرت الحافلة التي كانوا على متنها فوق قنبلة لطالبان على طريق سريع.
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«طالق بالتلاتة».. الهند تصنف الطلاق الفوري الإسلامي جريمة جنائية

في خطوة مثيرة، أقر البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يحظر "الطلاق الفوري" للمسلمين، ويعتبره بأنه "جريمة جنائية"، وذكرت "تايمز أوف أنديا"، أن 99 عضوا من الهيئة التشريعية في مجلس الولايات المعروف باسم "راجيا سابها" أو "الغرفة العليا"، وافقوا على القانون، في حين صوت 48 عضوا بالرفض، ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون حظى الأسبوع الماضي، بموافقة مجلس الشعب والمسمى "لوك سابها" أو "الغرفة السفلى"، ويتوفغ تطبيق القانون الجديدة رسميا، على خطوة واحدة وهي توقيع رئيس الدولة عليه، بحسب روسيا اليوم.
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ترامب-وجونسون

بعد فوزه.. هل يصبح جونسون «ترامب البريطاني»؟

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس جونسون بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، ووصوله لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الثلاثاء، مشيدا بالرجل الذي يشار إليه باسم "ترامب البريطاني". ودائما ما يصف ترامب جونسون بأنه صديق، ووصفه بأنه رئيس وزراء محتمل حتى أثناء تولي تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة المنصب، كما أشار الرجلان إلى رغبتهما في العمل مع بعضهما البعض في حالة فوز جونسون في الانتخابات. ويبدو أن ترامب كان محقا في الإشارة إلى جونسون بأنه النسخة البريطانية منه، حيث يرى كاس مودي أستاذ العلاقات الدولية، أن أوجه التشابه بينهما مذهلة حقا.
مايك-بومبيو

أمريكا: نسعى لبناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم، إذ أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف ينفذ دوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، وذلك بحسب تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية" الإخبارية. من ناحية أخرى، قال قائد البحرية الإيرانية، في تصريح له، اليوم، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل.
حسن-روحانى

إيران: نراقب كل سفن أمريكا التي تعبر مياه الخليج

قال قائد البحرية الإيرانية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الآليات التي تراقب إيران بها السفن. من ناحية أخرى، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا.
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ترامب يعلن يأسه من إيران: التفاوض أصبح أكثر صعوبة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا، أشارت إلى أنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، إذ قال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران".. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفضه القبض على المواطنين الأمريكيين.
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