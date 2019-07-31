رياضة

محمد صلاح يزين قائمة «THE BEST» لأفضل لاعب

تحرير:كريم مليم ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فرينكي دي يونج، والهولندي ماتياس دي ليخت، والبلجيكي إيدين هازارد، والإنجليزي هاري كين، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان ديك.
وفي ما يلي المرشحات لجائزة أفضل لاعبة: - الإنجليزية لوسي برونز - الأمريكية جولي إرتز - النرويجية كارولين هانسن - النرويجية أدا هيجربيرج - الفرنسية أماندين هنري - الأسترالية سام كير - الأمريكية روز لافيل - الهولندية فيفيان ميديما - الأمريكية أليكس مورجان - الأمريكية ميجان رابينو - الفرنسية
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