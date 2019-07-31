وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

صورة أرشيفية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.

وكان "كامل. أ. م" 71 عامًا، عامل ومقيم فى قرية أبو نور الدين، اتهم زوج ابنته "عبد الله. ت. ج" 27 عامًا، سائقا ومقيما فى السبخاوية بقتل "فاطمة" 21 عامًا، لأنه دائم الخلافات معها والتعدي عليها بالضرب. وعلى الفور تشكل فريق بحث جنائي، وتبين أن الجثة موجودة فى صالة الشقة ولا توجد آثار عنف بالمنزل، وتوجد