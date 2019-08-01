صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

الخلايا الدهنية ربما تكون السبب في سرطان الجلد

عندما يكون السرطان في مراحلة الأولى، كانت التوقعات للبقاء على قيد الحياة حوالي 5 سنوات قريبة من 100%، ومع ذلك، مع تقدم السرطان، يمكن أن ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة
تحرير:مي فؤاد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الجلد
الجلد
توصلت أبحاث جديدة، حسب موقع medicalnewstoday، إلى إجابة سؤال أثار اهتمام العلماء لسنوات: ما الذي يجعل ورم سرطان الجلد"عدوانيًا وعنيفًا"؟ الجواب يجلب معه بعض الآثار العلاجية الهامة. على الرغم من أن الورم الميلاني يشكل 1? فقط من جميع سرطانات الجلد، إلا أن سرطان الجلد هو سبب الوفيات المرتبطة بالأورام عمومًا. وفقًا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية، في عام 2019، شخص الأطباء حوالي 96 ألف حالة جديدة من سرطان الجلد، ومات منها حوالي 8 الآف شخصًا من هذا المرض.
عندما يكون السرطان في مراحلة الأولى، كانت التوقعات للبقاء على قيد الحياة حوالي 5 سنوات قريبة من 100%، ومع ذلك، مع تقدم السرطان، يمكن أن ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة إلى 23 %. قام البروفسور كارميت ليفي والدكتور تامار جولان من قسم الوراثة البشرية والكيمياء الحيوية في كلية ساكلر للطب بجامعة تل أبيب
اقرأ المزيد
السمنة-زيادة-الوزن (1)

دراسة: السمنة تعيق قدرة المرأة على محاربة السرطان

السمنة مشكلة كبيرة ينتج عنها بعض المشكلات الصحية التي تتفاقم في حال عدم الانتباه لها لتتحول إلى أمراض مزمنة وأخرى خطيرة، وكشفت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن لمدة عام واحد تقلل بشكل كبير من فرص النساء في البقاء على قيد الحياة من السرطان. كما أن الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%، والعلاقة بين الوزن الزائد والسرطان النامي راسخة في المقام الأول، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
المراة-الحامل-والتلوث

دراسة: الارتجاع خلال الحمل يعرضك للفشل الكلوي

فور حدوث الحمل، قد تصابين ببعض المشكلات الصحية الخاصة بتلك المرحلة، ثم تختفي بعد ولادتك، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يعانين من مقدمات الارتجاع أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وعلى الرغم من ذلك، اعترف العلماء في كلية كورك، الذين قادوا الدراسة، بأنه غير واضح حتى الآن سبب وجود هذا الرابط، لكنهم لاحظوا أن كلا الشرطين مرتبط بانهيار الخلايا التي تصطف داخل الأوعية الدموية، كما قد يكون السبب في حدوث طفرة جينية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
آلام الأذن

بالكهرباء.. اكتشاف علاج يحسن من الصحة العامة للكبار

أشارت الأبحاث الحديثة، حسب صحيفة medical news today، إلى أن تحفيز أجزاء معينة من الأذن باستخدام التيارات الكهربائية يمكن أن يعدل توازن الأيض في الجسم، ومن ثم يقلل من مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر. اكتشاف "تحفيز العصب المبهم" هو ممارسة اكتسبت مؤخرا الكثير من الاهتمام من قبَل الباحثين من دول العالم المختلفة. العصب المبهم هو أطول الأعصاب، ويربط الدماغ بأجزاء أخرى من الجسم، كما يوفر رابطا مباشرا بين الدماغ والأمعاء، ويتفاعل أيضا مع الجهاز العصبي.
اقرأ المزيد من الأخبار
سرطان الجلد

دراسة: سرطان الجلد ينتقل بين أفراد العائلة

توجد أنواع عديدة للسرطان مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية، ولكن مهما اختلفت الأنواع ستظل الخطورة واحدة، ولن يستطيع السرطان التخفي تحت مسميات، وآخر ما قالته الدراسات فيما يتعلق بتاريخ العائلة من الإصابة حسبما ذكر موقع "dailymail"، إن الأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من سرطان الجلد ربما يكونون عرضة للإصابة، وذلك ربما يرجع إلى بعض العوامل الوراثية والجينات، إذ حاول قدر الإمكان الذهاب للطبيب من وقت لآخر لإجراء بعض من الفحوصات للاطمئنان على صحتك.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org