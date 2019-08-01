الخلايا الدهنية ربما تكون السبب في سرطان الجلد

عندما يكون السرطان في مراحلة الأولى، كانت التوقعات للبقاء على قيد الحياة حوالي 5 سنوات قريبة من 100%، ومع ذلك، مع تقدم السرطان، يمكن أن ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة
توصلت أبحاث جديدة، حسب موقع medicalnewstoday، إلى إجابة سؤال أثار اهتمام العلماء لسنوات: ما الذي يجعل ورم سرطان الجلد"عدوانيًا وعنيفًا"؟ الجواب يجلب معه بعض الآثار العلاجية الهامة.
على الرغم من أن الورم الميلاني يشكل 1? فقط من جميع سرطانات الجلد، إلا أن سرطان الجلد هو سبب الوفيات المرتبطة بالأورام عمومًا.
وفقًا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية، في عام 2019، شخص الأطباء حوالي 96 ألف حالة جديدة من سرطان الجلد، ومات منها حوالي 8 الآف شخصًا من هذا المرض.
عندما يكون السرطان في مراحلة الأولى، كانت التوقعات للبقاء على قيد الحياة حوالي 5 سنوات قريبة من 100%، ومع ذلك، مع تقدم السرطان، يمكن أن ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة إلى 23 %.
قام البروفسور كارميت ليفي والدكتور تامار جولان من قسم الوراثة البشرية والكيمياء الحيوية في كلية ساكلر للطب بجامعة تل أبيب
عندما يكون السرطان في مراحلة الأولى، كانت التوقعات للبقاء على قيد الحياة حوالي 5 سنوات قريبة من 100%، ومع ذلك، مع تقدم السرطان، يمكن أن ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة إلى 23 %.
قام البروفسور كارميت ليفي والدكتور تامار جولان من قسم الوراثة البشرية والكيمياء الحيوية في كلية ساكلر للطب بجامعة تل أبيب في إسرائيل بقيادة البحث الجديد، و الذي يدور حول كيفية مساعدة الخلايا الدهنية على تقدم مراحل سرطان الجلد.
جمع البروفيسور ليفي وزملاؤه العشرات عينات الأنسجة من أشخاص تم تشخيصهم بسرطان الجلد في مركز ولفسون الطبي ومركز تل أبيب الطبي.
كشف فحص عينات الأنسجة أنه في البداية، تنمو الأورام في مرحلة مبتدئة من الطبقة الجلدية العليا من الجلد، على الرغم من أن هذه المرحلة تتقدم، إلا أنها قابلة للعلاج إلى حد كبير.
مع ذلك، في مرحلة معينة، تدخل الأورام مرحلة أكثر عدوانية، حيث يبدأون في اجتياح الطبقات العميقة من الجلد التي تحتوي على الدهون.
لذلك، تسأل الباحثون، ما الذي يسبب هذا الاجتياح المثير للاهتمام؟.
أظهرت التحاليل السريرية لخلايا سرطان الجلد في مرحلته القابلة للعلاج، أن الخلايا الشحمية، أو الخلايا الدهنية، التي توجد عادة في الطبقات العميقة من الجلد، قد زادت على مقربة من خلايا سرطان الجلد، و ذلك يرتبط مع عدوانية المرض.
علاوة على ذلك، كشفت التجارب المشتركة للخلايا الدهنية وخلايا سرطان الجلد أن الخلايا الدهنية تفرز اثنين من السيتوكينات التي تسببت في ذلك التدهور.
قال البروفيسور ليفي"سألنا أنفسنا عما تفعله الخلايا الدهنية بالقرب من خلايا سرطان الجلد وبدأنا في التحقيق، وضعنا الخلايا الدهنية بالقرب من خلايا سرطان الجلد وتابعنا التفاعلات بينهما".
أضاف ليفي:" أظهرت تجاربنا أنه عندما أزلنا الخلايا الدهنية من جانب الخلايا السرطانية، هدأت الخلايا السرطانية وتوقفت عن الانتشار".
أضاف ليفي:" رأينا مدى تأثير الخلايا الدهنية على الأورام السرطانية و أنه عندما أزلنا تلك الخلايا، عادد الورم إلى حجمه الطبيعي الذي يمكن معالجته بشكل عادي".
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تابع البروفيسور ليفي:" من الممكن علاج سرطان الجلد في مراحله الاولى، نظرًا لأنه يظل مقيدًا في الطبقة الخارجية للجلد و لم يخترق الأوعية الدموية أو ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، و يمكن ببساطة إزالته دون مزيد من الضرر".
أكد ليفي" يصبح سرطان الجلد قاتل عندما يتم تحفيزه، وبعد أن يتم إرسال خلايا سرطانية أسفل البشرة و ينتقل إلى أعضاء حيوية".
ذكر ليفي:" لذا، منع تحول سرطان الجلد هو أحد الأهداف الرئيسية لأبحاث السرطان اليوم، ونحن نعرف الآن أن الخلايا الدهنية تشارك في هذا التغيير".
خلص البروفيسور ليفي إلى أن "النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن تكون أساسًا لتطوير عقاقير جديدة لوقف انتشار سرطان الجلد، وهي علاجات موجودة بالفعل، ولكنها لم تستخدم حتى الآن"، مضيفًا أن الباحثين يخططون في المستقبل إلى التعاون مع شركات الأدوية من أجل تطوير مثل هذه العلاجات.
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