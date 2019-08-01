الخلايا الدهنية ربما تكون السبب في سرطان الجلد

عندما يكون السرطان في مراحلة الأولى، كانت التوقعات للبقاء على قيد الحياة حوالي 5 سنوات قريبة من 100%، ومع ذلك، مع تقدم السرطان، يمكن أن ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة

تحرير:مي فؤاد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الجلد

توصلت أبحاث جديدة، حسب موقع medicalnewstoday، إلى إجابة سؤال أثار اهتمام العلماء لسنوات: ما الذي يجعل ورم سرطان الجلد"عدوانيًا وعنيفًا"؟ الجواب يجلب معه بعض الآثار العلاجية الهامة. على الرغم من أن الورم الميلاني يشكل 1? فقط من جميع سرطانات الجلد، إلا أن سرطان الجلد هو سبب الوفيات المرتبطة بالأورام عمومًا. وفقًا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية، في عام 2019، شخص الأطباء حوالي 96 ألف حالة جديدة من سرطان الجلد، ومات منها حوالي 8 الآف شخصًا من هذا المرض.

عندما يكون السرطان في مراحلة الأولى، كانت التوقعات للبقاء على قيد الحياة حوالي 5 سنوات قريبة من 100%، ومع ذلك، مع تقدم السرطان، يمكن أن ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة إلى 23 %. قام البروفسور كارميت ليفي والدكتور تامار جولان من قسم الوراثة البشرية والكيمياء الحيوية في كلية ساكلر للطب بجامعة تل أبيب