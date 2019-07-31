السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".

وتابع الرئيس: "العدد ده هيتعلم إزاى وهايبقى ليه بيت بعد كده إزاى؟ بنبذل جهد كبير علشان نجرى ونسبق ظروفنا الصعبة، ولكن إن مكنش تساعدونا كلكم.. اللى قادر واللى يقدر يساهم وأهالينا فى كل حتة، ده تحدي كبير ودول مسلمة وكبيرة استطاعت التغلب على هذه المشكلة وحلت المسألة من غير قوانين ولا حاجة والشعوب تفهمت