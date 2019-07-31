رياضة

مركز التسوية يرفض اعتماد لائحة الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية، حيث أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية بيانا رسميا، علمًا بأن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، كان قد أقام دعوى ضد مجلس اللجنة الأولمبية لإيقاف تنفيذ اللائحة وجاءكالتالي: "أقام ممدوح عباس الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم تداولها بالجلسات وصدر الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي للزمالك".
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، قد اعتمدت لائحة نادي الزمالك الجديدة لعام 2019، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، التي أقيمت بتاريخ 30 و31 أغسطس من العام الماضي، بحضور ما يقرب من 20 ألف عضو. ونشر كافة الخطابات الخاصة باعتماد اللجنة الأولمبية وقرارات الجمعية العمومية
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مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

حكم تونسي لإدارة مباراة الزمالك أمام بطل الصومال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال 2019- 2020 إلى الحكم التونسي يسري بوعلي، حيث يحل الزمالك ضيفا على ديكيداها أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف الزمالك مباراة الإياب. ومن المنتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة كأس السوبر الإفريقي في 16 أو 17 أو 18 أغسطس أمام الترجي التونسي بعدما رفضت "كاس" إعادة مباراة النهائي بين الترجي الوداد، حيث أعلن الترجي تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2018- 2019 بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية طعنه ضد قرار إعادة إياب نهائي.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

كاس تصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسمت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موقفها من الطعون المقدمة من قبل نادي الترجي التونسي، ونظيره الوداد الرياضي المغربي، فيما يخص الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم المنصرم (2018/2019). وذكرت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي، أن القرار النهائي المتعلق بنهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019) سيصدر في 31 من شهر يوليو الجاري. وكشف بيان محكمة التحكيم الرياضية عن أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.
علي جبر-وايفونا‎ (2)

كيف استقبل الجمهور مفاوضات الأهلي مع علي جبر؟ (صور)

ردود أفعال واسعة انتابت جماهير النادي الأهلي، بعد أنباء اهتمام مسؤولي النادي بالتعاقد مع علي جبر، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، في التعاقد معه لدعم خط الدفاع الأحمر، في ظل عدم وجود مدافعين أكفاء بالفريق، الأمر الذي انتهى بتواصل لجنة التعاقدات مع علي جبر والتأكد من رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، وتم الاتفاق على انتقاله للقلعة الحمراء من نادي بيراميدز، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لبيراميدز على سبيل الإعارة.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (3)

في قبرص.. الزمالك يختتم معسكره بالفوز على أمونيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على نظيره أمونيا القبرصي، بهدف دون رد، في رابع اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام، واستطاع الزمالك خلال التجربة الرابعة له أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له، وتعود بعثة الفريق إلى القاهرة غدا السبت. وخاض الزمالك خلال معسكره 4 مباريات ودية، الاولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3، والثانية أمام أنورثوسيس وانتهت بالتعادل 3 – 3، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر.
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