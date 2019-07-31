مركز التسوية يرفض اعتماد لائحة الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

نادي الزمالك

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية، حيث أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية بيانا رسميا، علمًا بأن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، كان قد أقام دعوى ضد مجلس اللجنة الأولمبية لإيقاف تنفيذ اللائحة وجاءكالتالي: "أقام ممدوح عباس الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم تداولها بالجلسات وصدر الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي للزمالك".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، قد اعتمدت لائحة نادي الزمالك الجديدة لعام 2019، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، التي أقيمت بتاريخ 30 و31 أغسطس من العام الماضي، بحضور ما يقرب من 20 ألف عضو. ونشر كافة الخطابات الخاصة باعتماد اللجنة الأولمبية وقرارات الجمعية العمومية



وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، قد اعتمدت لائحة نادي الزمالك الجديدة لعام 2019، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، التي أقيمت بتاريخ 30 و31 أغسطس من العام الماضي، بحضور ما يقرب من 20 ألف عضو.



ونشر كافة الخطابات الخاصة باعتماد اللجنة الأولمبية وقرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ونشرها في الجريدة الرسمية.



وتضمنت المستندات، خطاب اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، بالموافقة على لائحة النظام الأساسي للزمالك، ونشر اللائحة في جريدة الوقائع الرسمية، وأن يتم العمل بها من اليوم التالي لنشرها، وإلغاء كل حكم يخالف ذلك.