ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

تواصل بيونج يانج إظهار قدرتها على تطوير أسلحة جديدة رغم العقوبات الاقتصادية الصارمة، حيث أجرت تجربة لصاروخين باليستيين، وهو الاختبار الثاني من نوعه في أسبوع واحد

تحرير:أحمد سليمان ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

كيم جونج أون

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن كوريا الشمالية وصفت ذلك الاختبار بأنه "تحذير رسمي" لسيول بشأن التدريبات العسكرية المخطط لها مع واشنطن. وقد أعربت في وقت سابق عن غضبها من أن التدريبات السنوية ستمضي قدما الشهر المقبل، وهو الحدث الذي تعتبره استعدادا للحرب. ماذا حدث يوم الأربعاء؟ تم إطلاق