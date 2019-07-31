ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

تواصل بيونج يانج إظهار قدرتها على تطوير أسلحة جديدة رغم العقوبات الاقتصادية الصارمة، حيث أجرت تجربة لصاروخين باليستيين، وهو الاختبار الثاني من نوعه في أسبوع واحد
يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن كوريا الشمالية وصفت ذلك الاختبار بأنه "تحذير رسمي" لسيول بشأن التدريبات العسكرية المخطط لها مع واشنطن.
وقد أعربت في وقت سابق عن غضبها من أن التدريبات السنوية ستمضي قدما الشهر المقبل، وهو الحدث الذي تعتبره استعدادا للحرب.
ماذا حدث يوم الأربعاء؟
تم إطلاق
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن كوريا الشمالية وصفت ذلك الاختبار بأنه "تحذير رسمي" لسيول بشأن التدريبات العسكرية المخطط لها مع واشنطن.
وقد أعربت في وقت سابق عن غضبها من أن التدريبات السنوية ستمضي قدما الشهر المقبل، وهو الحدث الذي تعتبره استعدادا للحرب.
ماذا حدث يوم الأربعاء؟
تم إطلاق الصواريخ نحو الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي لمنطقة "كالما" بالقرب من ميناء "ونسان".
وقال رؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصواريخ حلقت لمسافة 250 كيلومترا، وارتفاع 30 كيلومترا قبل أن تهبط في بحر اليابان.
وصرح جيونج كيونج دو وزير الدفاع الكوري الجنوبي، بأنه تم التعرف على الصواريخ، وتم تحديدها بأنها نوع مختلف عن النماذج السابقة.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه لم يكن هناك أي تأثير على أمن اليابان بعد إطلاق الصاروخين.
لماذا تخشى كوريا الشمالية من طائرات «F-35»؟
وقبل 6 أيام أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى، وصل أحدهما لمسافة 690 كيلومترا، والآخر 430 كيلومترا.
وكان هذا الإطلاق هو الأول منذ أن عقد ترامب وكيم اجتماعا غير مخطط له في يونيو، بالمنطقة المنزوعة السلاح، التي تقسم الكوريتين، حيث اتفقا على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.
لماذا يحدث هذا الآن؟
أشارت الشبكة البريطانية إلى أن بيونج يانج أعربت مؤخرا -مرة أخرى- عن غضبها إزاء المناورات العسكرية المخطط لها بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهو حدث سنوي يرفض الحلفاء إلغاءه لكنهم قلصوا حجمه بشكل كبير.
وأكد العديد من المحللين أنه يمكننا توقع تنفيذ المزيد من اختبارات الصواريخ في الفترة المقبلة.
وقال هاري كازيانيس من مركز "المصلحة الوطنية" إن "كوريا الشمالية ستواصل التنفيس عن غضبها عن طريق اختبار الصواريخ، في الأيام المقبلة التي ستسبق المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية في أوائل أغسطس".
وأضاف "أنها رسالة إلى واشنطن وسيول تقول: أوقفوا المناورات المشتركة وإلا سنستمر في إظهار قدراتنا العسكرية الهجومية".
وكانت كوريا الشمالية قد وصفت هذه المناورات بأنها "انتهاك لروح" البيان المشترك الذي وقعه ترامب وكيم في أول قمة مشتركة بينهما، والتي استضافتها سنغافورة العام الماضي، كماى حذرت بيونج يانج من أن هذه المناورات قد تؤثر على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.
ماذا قال ترامب لكيم قبل دخوله كوريا الشمالية؟
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال يوم الإثنين الماضي، إنه يأمل أن تبدأ هذه المحادثات "قريبا جدا"، لكن لم يتم التخطيط لعقد قمم أخرى.
آخر التطورات في العلاقات بين البلدين
في العام الماضي قال كيم إن كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء التجارب النووية ولن تجري اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
إلا أنه من الواضح أن النشاط النووي ما زال مستمرا، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية أنشطة في المنشأة النووية الرئيسية لكوريا الشمالية، الشهر الماضي، تشير إلى أن البلاد قد تعيد معالجة المواد المشعة لتحويلها إلى وقود للقنابل.
كما تواصل بيونج يانج إظهار قدرتها على تطوير أسلحة جديدة رغم العقوبات الاقتصادية الصارمة، حيث أجرت تجربة لصاروخ قصير المدى مماثل في وقت سابق من شهر مايو، وهو أول اختبار من نوعه منذ إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عام 2017.
كما عرضت كوريا الشمالية غواصة جديدة الأسبوع الماضي، والتي أكد مسؤولون كوريون جنوبيون أنها قادرة على حمل ما يصل إلى ثلاثة صواريخ باليستية.