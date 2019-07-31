السيسي: ما أقدرش أشوف الناس محتاجة واسكت

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تستطيع أن تحل جميع مشاكل المواطنين، خصوصا في القرى الفقيرة، دون مشاركة من المجتمع المدني، مضيفا "اتكلمنا على إننا مش هنسيب القرية بعد ما نرفع كفاءتها". وخلال حديث الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، بالعاصمة الإدارية، اليوم، أضاف: "في مصر 4500 قرية، ودا وضع مصر وطول ما إحنا مش هنقدر نسبق الناس، لازم ننهي المشاكل دي مع بعضنا، الدولة لوحدها ما تقدرش، لازم منظمات المجتمع المدني وتحيا مصر".

وتابع الرئيس: "بقول لمنظمات المجتمع المدني، الحجم المطلوب ضخم جدا، ما أقدرش أشوف الناس دي في الحياة اللي هما فيها واسكت"، متسائلا: "هل ينفع أعمل مدرسة لعدد سكان أقل من 10 آلاف نسمة، ينفع أعمل دا ولا محتاجين نحل المسألة بشكل تاني؟". وعن مطالب التعليم في مصر، قال الرئيس: "وزير التربية والتعليم عنده خريطة