رياضة

حكم تونسي لإدارة مباراة الزمالك أمام بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
الزمالك
الزمالك
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال 2019- 2020 إلى الحكم التونسي يسري بوعلي، حيث يحل الزمالك ضيفا على ديكيداها أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف الزمالك مباراة الإياب. ومن المنتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة كأس السوبر الإفريقي في 16 أو 17 أو 18 أغسطس أمام الترجي التونسي بعدما رفضت "كاس" إعادة مباراة النهائي بين الترجي الوداد، حيث أعلن الترجي تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2018- 2019 بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية طعنه ضد قرار إعادة إياب نهائي.
وفي حالة تأهل الزمالك لدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا سوف يواجه إل بي أر سي أويلرز (ليبيريا) أو جينيراسيو فوت (السنغال)، على أن تقام مباراة الذهاب خارج ملعبه بالقاهرة. وتوج الزمالك بالكونفيدرالية في الموسم الماضي بالتفوق على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، يمثل مصر في دوري الأبطال ناديا الزمالك
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مجدى-قفشة-بيراميدز

رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
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نادي الزمالك

مركز التسوية يرفض اعتماد لائحة الزمالك

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية، حيث أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية بيانا رسميا، علمًا بأن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، كان قد أقام دعوى ضد مجلس اللجنة الأولمبية لإيقاف تنفيذ اللائحة وجاءكالتالي: "أقام ممدوح عباس الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم تداولها بالجلسات وصدر الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي للزمالك".
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
الزمالك-وبيراميدز (4)

اتحاد الكرة يخاطب الزمالك لهذا السبب

قرر اتحاد الكرة المصري، مخاطبة نادي الزمالك غدًا الأربعاء، من أجل التعرف على موقفه من تعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية في بطولة الدوري، حيث يرغب اتحاد الكرة في معرفة موقف الزمالك، حتى يتسنى للجنة الحكام البدء في مخاطبة اتحادات أوروبية لترشيح حكام أجانب لمباريات الفريق المتبقية في الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي. وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس.
أمير-عزمى-مجاهد

أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص المقام حاليا استعدادًا لاستئناف الفريق الأبيض مسابقة الدوري، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي. وأضاف المدرب العام لفريق القلعة البيضاء أن المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية.
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