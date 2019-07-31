حكم تونسي لإدارة مباراة الزمالك أمام بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

الزمالك

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال 2019- 2020 إلى الحكم التونسي يسري بوعلي، حيث يحل الزمالك ضيفا على ديكيداها أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف الزمالك مباراة الإياب. ومن المنتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة كأس السوبر الإفريقي في 16 أو 17 أو 18 أغسطس أمام الترجي التونسي بعدما رفضت "كاس" إعادة مباراة النهائي بين الترجي الوداد، حيث أعلن الترجي تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2018- 2019 بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية طعنه ضد قرار إعادة إياب نهائي.

وفي حالة تأهل الزمالك لدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا سوف يواجه إل بي أر سي أويلرز (ليبيريا) أو جينيراسيو فوت (السنغال)، على أن تقام مباراة الذهاب خارج ملعبه بالقاهرة. وتوج الزمالك بالكونفيدرالية في الموسم الماضي بالتفوق على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، يمثل مصر في دوري الأبطال ناديا الزمالك