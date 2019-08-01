الفواكه أم المكسرات؟.. أفضل طريقة لفقدان الوزن

المكسرات تحتوي على مكونات تقلل من الشهية، ويساعد ذلك في الشعور بالامتلاء، وعلى الجانب الآخر قال آخرون إن الفواكه مثل الموز والبابايا مصادر جيدة للتخلص من الدهون

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الفواكه والمكسرات

لا يخلو أي نظام غذائي صحي من المكسرات والفواكه، فكل منهما يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها، إضافةً إلى الألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن عند النظر في أي منهما يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع، سيحتاج الموضوع إلى كثير من البحث؛ لأنه متعلق بالسعرات الحرارية، والقيمة الغذائية التي يقدمها كل منهما، إضافة إلى سرعة الامتصاص والهضم، وقدرة الجسم على الحرق، حسبما ذكر موقع "times of india".

عند التخطيط لنظام غذائي صحي ومثالي لفقدان الوزن، من المهم أن يشتمل ذلك على كل من الفواكه والخضراوات الورقية والمكسرات، فجميعها مصدر أساسي لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية، إضافة إلى أنها "سناك طبيعي" منخفض من حيث السعرات الحرارية لتتناوله بين الوجبات، ولكن إذا كان يجب عليك الاختيار من بينها، فماذا سيكون