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الفواكه أم المكسرات؟.. أفضل طريقة لفقدان الوزن

المكسرات تحتوي على مكونات تقلل من الشهية، ويساعد ذلك في الشعور بالامتلاء، وعلى الجانب الآخر قال آخرون إن الفواكه مثل الموز والبابايا مصادر جيدة للتخلص من الدهون
تحرير:إسراء سليمان ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الفواكه والمكسرات
الفواكه والمكسرات
لا يخلو أي نظام غذائي صحي من المكسرات والفواكه، فكل منهما يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها، إضافةً إلى الألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن عند النظر في أي منهما يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع، سيحتاج الموضوع إلى كثير من البحث؛ لأنه متعلق بالسعرات الحرارية، والقيمة الغذائية التي يقدمها كل منهما، إضافة إلى سرعة الامتصاص والهضم، وقدرة الجسم على الحرق، حسبما ذكر موقع "times of india".
عند التخطيط لنظام غذائي صحي ومثالي لفقدان الوزن، من المهم أن يشتمل ذلك على كل من الفواكه والخضراوات الورقية والمكسرات، فجميعها مصدر أساسي لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية، إضافة إلى أنها "سناك طبيعي" منخفض من حيث السعرات الحرارية لتتناوله بين الوجبات، ولكن إذا كان يجب عليك الاختيار من بينها، فماذا سيكون
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فوائد-الشوكولاتة-الداكنة

تناول الشوكولاتة الداكنة يحافظ على صحة القلب

ينصح الأطباء دائما بعدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، إضافة إلى العصائر الغنية أيضا بكميات كبيرة من السكر، لتجنب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب. ولكن جاءت بعض الدراسات الحديثة منادية بأهمية الشوكولاتة، خاصة الشوكولاتة الداكنة، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى التحكم في ضغط الدم، إذ يجب تناولها بكميات معتدلة، فالأطعمة الطبيعية تعد أكثر فاعلية بشكل كبير من الأدوية الكيميائية. نقلا عن "daily mail".
زيت-السلمون

معالجة ضعف التركيز.. تعرف على فوائد زيت السلمون

ينصح دائما بتناول سمك السلمون لأنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومن ثم فإن زيت السلمون يحتوي على هذه الأحماض، فالدهون الأولية التي توجد في زيت السلمون تسمى حمض الإيكوسابنتاينويك، وهي تمد الجسم أيضًا بـ80% من الاستهلاك اليومي المتطلب من الأحماض الدهنية؛ لذا دعنا نقول إن زيت السلمون يعد من أهم الزيوت الحيوية التي يحتاج إليها الجسم، كما أنه يمكن استخدامه في الطهي، وذلك للتقليل من أمراض القلب، والتحسين من صحة المخ. وذلك نقلًا عن "times of india".
الموز-الاسود

البني ذو البقع «مسكر».. ماذا تعني ألوان الموز؟

الموز من الفاكهة الشعبية الرخيصة، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا للتخسيس، وعلى الرغم من أن فوائده الصحية معروفة على نطاق واسع، فإن القليل من الأشخاص يدركون كيف يؤثر نضج الموز على مكوناته الغذائية؟ للمساعدة في توضيح الأمر، شارك اختصاصي التغذية الأسترالي، ريان بينتو، مؤخرًا في الكشف عن الفوائد المتنوعة، كما يوضح الأسباب التي تجعل من التناول المفرط للموز فكرة سيئة، حيث كتب على صفحته «إن أفضل طريقة لفهم كيف يمكن أن تتغير مكونات الموز معرفة ما يحدث داخله بمرور الوقت».
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