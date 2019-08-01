الفواكه أم المكسرات؟.. أفضل طريقة لفقدان الوزن

المكسرات تحتوي على مكونات تقلل من الشهية، ويساعد ذلك في الشعور بالامتلاء، وعلى الجانب الآخر قال آخرون إن الفواكه مثل الموز والبابايا مصادر جيدة للتخلص من الدهون
لا يخلو أي نظام غذائي صحي من المكسرات والفواكه، فكل منهما يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها، إضافةً إلى الألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن عند النظر في أي منهما يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع، سيحتاج الموضوع إلى كثير من البحث؛ لأنه متعلق بالسعرات الحرارية، والقيمة الغذائية التي يقدمها كل منهما، إضافة إلى سرعة الامتصاص والهضم، وقدرة الجسم على الحرق، حسبما ذكر موقع "times of india".
عند التخطيط لنظام غذائي صحي ومثالي لفقدان الوزن، من المهم أن يشتمل ذلك على كل من الفواكه والخضراوات الورقية والمكسرات، فجميعها مصدر أساسي لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية، إضافة إلى أنها "سناك طبيعي" منخفض من حيث السعرات الحرارية لتتناوله بين الوجبات، ولكن إذا كان يجب عليك الاختيار من بينها، فماذا سيكون
عند التخطيط لنظام غذائي صحي ومثالي لفقدان الوزن، من المهم أن يشتمل ذلك على كل من الفواكه والخضراوات الورقية والمكسرات، فجميعها مصدر أساسي لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية، إضافة إلى أنها "سناك طبيعي" منخفض من حيث السعرات الحرارية لتتناوله بين الوجبات، ولكن إذا كان يجب عليك الاختيار من بينها، فماذا سيكون اختيارك؟
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اقترحت بعض الدراسات أن المكسرات تحتوي على مكونات تقلل من الشهية، ويساعد ذلك في الشعور بالامتلاء لمدة طويلة من الوقت، وعلى الجانب الآخر قال آخرون إن الفواكه مثل الموز والبابايا تعد مصادر جيدة للتخلص من الدهون غير المرغوب فيها في الجسم، ولكن سيكون الأمر محيرا الآن، الفواكه أم المكسرات لفقدان الوزن بشكل صحي وسريع؟
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تحتوي الفواكه على نسبة معقولة من الألياف الغذائية، كما أنها من الحلويات الطبيعية، حيث تمد الجسم بكميات مناسبة من السكر الطبيعي، ومن ثم فلا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، الذي يرتبط بالإصابة بمرض السكري من النوع الأول، وعلى الجانب الآخر، تحتوي المكسرات على الدهون غير المشبعة الأحادية، فمن ثم تعد طعاما رائعا وصحيا للحفاظ على وزن صحي، كما أنها تقلل من الكوليسترول الضار في الجسم، إذ تحمي القلب من الأمراض وتحافظ على صحته.
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إذا قمت باختيار عصير الفواكه بدلا من ثمرة الفاكهة، فلن تكون فكرة جيدة، فكوب من عصير البرتقال يعادل 21 جراما من السكريات، ولا يحتوي على ألياف غذائية على الإطلاق، ولأن العصير يحتوي على معدلات عالية من السكريات المصنعة، يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين أو زيادة الوزن.
وعند الحديث عن المكسرات، ستُدهش أن 100 جرام من اللوز تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، حيث تصل إلى الضعف، وفي نفس الوقت كمية السعرات الحرارية تتضاعف في قطعة الجبن العادية ومحتوى الدسم أربع مرات تقريبا، لذلك بهذه الطريقة يعد اللوز خيارا أفضل.
كما أن الفواكه مثل البطيخ والشمام، لديها معدلات عالية من المياه، وتجعلك تشعر بالترطيب لفترة طويلة، إضافة إلى أن الأنواع الأخرى من الفواكه تعد معبأة بمضادات الأكسدة، التي تعد مفيدة للصحة العامة للجسم، كما أن الفركتوز في الفاكهة لا يرفع مستويات هرمونات قمع الشهية.
وعلى الجانب الآخر، يعد اللوز والجوز والكاجو أفضل المكسرات لفقدان الوزن، وعلى الرغم من أنها تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، فوفقا للعلم، تمنع المكسرات تناول الوجبات الخفيفة الطائشة وتقلل من السعرات الحرارية بنسبة 59 في المئة، حتى الفستق يدعم الهضم ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وهو أمر مفيد عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات.
إذن، الصورة واضحة الآن، يمكنك اختيار الفواكه أو المكسرات، فكل منهما يقدم الكثير للجسم، ولكن المكسرات تعد أفضل من الفواكه إذا تحدثنا عن فقدان الوزن.
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