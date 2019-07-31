ماذا قالت صحف المغرب عن قرار «الكاس» بتتويج الترجي

تحرير:محمد جمال ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الترجى والوداد

علقت الصحف المغربية اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الدولية الرياضية "كاس" بتتويج الترجى التونسي بلقب دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2018- 2019 على حساب الوداد المغربى. وألغت "كاس" قرار المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة نهائى دورى الأبطال بين الوداد والترجى، واعتبار الفريق التونسى حامل لقب أبطال إفريقيا، بعد انسحاب الفريق المغربى من اللقاء اعتراضًا على إلغاء الحكم هدفًا صحيحًا بداعى التسلل، وتعطل تقنية الفيديو "الفار" بشكل مفاجئ.

هسبريس أكدت صحيفة هسبريس المغربية أن الوداد كان يأمل فى اعتباره فائزًا بمباراة إياب نهائى دورى الأبطال، وتحميل الترجى مسؤولية غياب تقنية الفيديو، وفقا للوائح المنظمة للمسابقة، دون الاحتكام إلى إعادة المباراة. المغرب 24 ذكرت صحيفة المغرب 24، أن "كاس" أعلنت فوز الترجى الرياضي بالنسخة الماضية من دورى الأبطال. وتابعت: