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11 % انخفاضا في مبيعات السيارات الملاكي| والشعبة ترد

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكشفت بيانات «أميك» تراجع مبيعات الملاكي بنسبة 11%
تحرير:كريم ربيع ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الركود يسيطر على سوق السيارات
الركود يسيطر على سوق السيارات
كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات تراجع مبيعات الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، بنسبة 11%، عن المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020.. فما أسباب التراجع الحقيقية؟
11 % انخفاضًا في مبيعات السيارات الملاكي أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تسجيل المبيعات الإجمالية بكل فئاتها «ركوب، شاحنات، وأتوبيسات» خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين انخفاضًا بنحو 6.78%، بحجم بيع 74 ألفا و84 وحدة مقابل 79 ألفا و474 مركبة خلال نفس الفترة
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

منها تسريح العاملين والمعاشات| الحكومة تنفي 12 شائعة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه خلال الفترة الماضية انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدا عدم صحة تسريح الدولة لـ25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، مُشدداً على أن نسبة من ثبت تعاطيهم المخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%.
شركات الموبايل الصينية

في عالم الموبايلات.. هل ينقلب الصينيون على المصريين؟

لا يمكن لإحد إنكار أن طرق إدارة «البيزنس» تختلف من شخص لآخر، وكذلك من مؤسسة لأخرى ومن دولة لأخرى، أما وإن كان هذا البيزنس يدار من أجانب في دولة مُضيفة، فمن العرف أن يكون هناك قواعد إدارة حاكمة لهذا البيزنس، من بينها الاعتماد على الكفاءات من ذلك البلد المُضيف، وهو ما قام به الصينيون بالفعل في عالم الموبايل في السوق المصري، حيث اعتمدوا على كفاءات وشباب ذوي حماس كبير، أهَّل كثيرا من تلك الشركات لاقتناص حصص سوقية في دولة يستخدم فيها قرابة 90 مليون الموبايل. وتعمل في مصر شركات صينية مثل "أوبو، إنفينكس، هواوي، وريل مي، شاومي، تكنو".
ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة انخفاضا على خلفية التعاملات المسائية أمس الخميس، وذلك عقب صعودها أول من أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
عقارات

الركود مسيطر.. متى تنجح الحكومة في تصدير العقارات؟

رغم سعي الحكومة لتفعيل وإنعاش ملف تصدير العقارات المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات، إلا أنه لا جديد في هذا الملف طوال الفترة الماضية، رغم وجود المنتج الذى يتم تسويقه وتصديره للخارج، وبات الركود يخيم على القطاع برمته، وكان آخر القرارات «الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
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عقارات

الركود مسيطر.. متى تنجح الحكومة في تصدير العقارات؟

رغم سعي الحكومة لتفعيل وإنعاش ملف تصدير العقارات المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات، إلا أنه لا جديد في هذا الملف طوال الفترة الماضية، رغم وجود المنتج الذى يتم تسويقه وتصديره للخارج، وبات الركود يخيم على القطاع برمته، وكان آخر القرارات «الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
صناعة-السيارات-في-ألمانيا

مركز إقليمي لصناعة السيارات.. حلم مصري ينتظر التنفيذ

تسعى الحكومة بشكل جاد إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، وشهدت الأسابيع الماضية تحركات مكثفة على أرض الواقع لعدد كبير من الوزراء المعنيين وصولا إلى رئيس الحكومة، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، من خلال برنامج يتضمن مجموعة من المحفِّزات المختلفة، لتوطين الصناعة، سواء للسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، أو السيارات الكهربائية.. فهل تنجح الحكومة في ذلك؟ وما هي العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الحلم؟
سوق-السيارات-تصوير-شيماء-سيد (11)

قانون المرور الجديد.. ضربة قاضية لتجار السيارات

«وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن» تلك المادة رقم 19 بقانون المرور الجديد التي تسببت في نشوب أزمة كبيرة، راح يستغيث منها غالبية تجار السيارات المستعملة، جعل رابطة تجار السيارات تصدر مذكرة إلى رئيس الحكومة، تطالب بتعديل هذه المادة.. فمن ينتصر.. التجار أم القانون الجديد؟ ولماذا يعترض التجار عليها؟ وهل تتأثر أسعار السيارات بالسلب أم بالإيجاب؟
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