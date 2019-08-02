11 % انخفاضا في مبيعات السيارات الملاكي| والشعبة ترد

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكشفت بيانات «أميك» تراجع مبيعات الملاكي بنسبة 11%
كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات تراجع مبيعات الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، بنسبة 11%، عن المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020.. فما أسباب التراجع الحقيقية؟
11 % انخفاضًا في مبيعات السيارات الملاكي
أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تسجيل المبيعات الإجمالية بكل فئاتها «ركوب، شاحنات، وأتوبيسات» خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين انخفاضًا بنحو 6.78%، بحجم بيع 74 ألفا و84 وحدة مقابل 79 ألفا و474 مركبة خلال نفس الفترة
11 % انخفاضًا في مبيعات السيارات الملاكي
أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تسجيل المبيعات الإجمالية بكل فئاتها «ركوب، شاحنات، وأتوبيسات» خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين انخفاضًا بنحو 6.78%، بحجم بيع 74 ألفا و84 وحدة مقابل 79 ألفا و474 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وهبطت مبيعات سيارات الركوب بنحو 11% في فترة الشهور الستة الأولى المنتهية من 2019، حيث تمكنت من بيع 51 ألفا و311 سيارة مقابل 57 ألفا و430 وحدة في 2018.
وحققت فئة الأتوبيسات ارتفاعًا بنحو 4%، بإجمالي بيع 7 آلاف و53 مركبة في الستة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 6 آلاف و805 وحدات في العام الماضي.
في المقابل، سجلت الشاحنات نموًا قُدر بنحو 3%، بعد أن وصل حجم مبيعاتها إلى 15 ألفا و720 شاحنة خلال الفترة المنتهية من 2019 مقابل 15 ألفا و239 ناقلة خلال الفترة المذكورة من 2018.
سبب وحيد
أكد اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب الرئيس في تراجع نسب المبيعات بهذا الشكل هو انتظار الراغبين في الشراء تخفيض الأسعار بشكل أكبر، تزامنًا مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبالتالي تخفيض وكلاء السيارات أسعار سياراتهم، وهذه هي طبيعة البشر.
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وبالنسبة لتأثير حملات مقاطعة شراء السيارات على تراجع المبيعات، وفي مقدمتها الحملة الشعبية «خليها تصدي- زيرو جمارك» والتي تضم أكثر من مليون وثمانمائة ألف عضو، قال درويش لـ«التحرير»: «ليس لها أي دور في هذا التراجع».
وتوقع اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، أن تزيد نسب مبيعات موديلات 2019 و2020 وتعود لسابق عهدها خلال شهر سبتمبر المقبل.
هذه أسباب تراجع المبيعات
«نتيجة طبيعية، بسبب انخفاض مبيعات السوق العالمي، بخلاف أن أولويات المواطن المصري تغيّرت بشكل كبير في السلع الخاصة برفاهيته بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها، وركود سوق السيارات المستعملة، وتأثير حملات المقاطعة ضعيف للغاية» هكذا فسر علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع للسيارات، أسباب تراجع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 11%.
وأضاف علاء السبع في تصريحات لـ«التحرير» أن نسبة هذا التراجع تعد نسبة جيدة في ظل الظروف التي تحيط بسوق السيارات المصري خلال الفترة الماضية، رغم أننا كتجار ووكلاء للسيارات كنا نتمنى أن تزيد المبيعات بعد إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه الذي تسبب في تخفيض أسعار السيارات.
وتابع: «وكلاء وتجار السيارات هم الوحيدون الذين التزموا بتخفيض أسعار منتجاتهم المستوردة بعد تراجع الدولار»، مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار السيارات في صالحنا ولا تضيرنا في شيء؛ حيث إنها ستؤدي إلى زيادة نسب المبيعات.
«لا أتوقع زيادة نسب المبيعات حتى نهاية العام الحالي» هذا ما يراه رئيس مجلس إدارة شركة السبع للسيارات وعضو شعبة السيارات عن موعد تحرك السوق وعودة نشاطه السابق.