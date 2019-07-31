غرق عبارة إيرانية على متنها طاقم من 5 أشخاص

تحرير:وكالات ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

غرق عبارة - صورة أرشيفية

غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء ميناء دير الإيراني، بحسب "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء. وأفادت الوكالة الروسية، بأنه تم إنقاذ ثلاثة من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين. وأكدت الوكالة العثور على العبارة، مشيرة إلى أنها غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران. وفي 14 مايو الماضي، غرقت عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل وتوفي نحو 124 شخصا، وذلك حسبما صرح مدير عام مديرية الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم بوهان.

فيما صوت مجلس النواب العراقي أثر حادث العبارة التي كانت تقل قرابة 200 شخص، على إقالة محافظ نينوي، نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال زيارة عاجلة إلى الموصل إثر غرق العبارة، الحداد العام في جميع أنحاء