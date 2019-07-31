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غرق عبارة إيرانية على متنها طاقم من 5 أشخاص

تحرير:وكالات ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
غرق عبارة - صورة أرشيفية
غرق عبارة - صورة أرشيفية
غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء ميناء دير الإيراني، بحسب "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء. وأفادت الوكالة الروسية، بأنه تم إنقاذ ثلاثة من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين. وأكدت الوكالة العثور على العبارة، مشيرة إلى أنها غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران. وفي 14 مايو الماضي، غرقت عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل وتوفي نحو 124 شخصا، وذلك حسبما صرح مدير عام مديرية الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم بوهان.
فيما صوت مجلس النواب العراقي أثر حادث العبارة التي كانت تقل قرابة 200 شخص، على إقالة محافظ نينوي، نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال زيارة عاجلة إلى الموصل إثر غرق العبارة، الحداد العام في جميع أنحاء
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ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
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هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.
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51 قتيلا في انفجار قنبلة لـ«طالبان» بأفغانستان

أفاد مسؤولون أفغان وكذلك المتحدث باسم إدارة ولاية فرح، مهيب الله مهيب، في حصيلة أولية أن 28 شخصا قتلوا وجرح العشرات اليوم، بعد مرور الحافلة التي كانوا يستقلونها فوق «قنبلة لطالبان» وضعت على طريق سريع بين قندهار وهرات، قبل أن تعلن الحكومة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 51 شخصا. ولم تؤكد حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وصرح مسؤولون أن عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال قد قتلوا في غرب أفغانستان الأربعاء عندما مرت الحافلة التي كانوا على متنها فوق قنبلة لطالبان على طريق سريع.
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«طالق بالتلاتة».. الهند تصنف الطلاق الفوري الإسلامي جريمة جنائية

في خطوة مثيرة، أقر البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يحظر "الطلاق الفوري" للمسلمين، ويعتبره بأنه "جريمة جنائية"، وذكرت "تايمز أوف أنديا"، أن 99 عضوا من الهيئة التشريعية في مجلس الولايات المعروف باسم "راجيا سابها" أو "الغرفة العليا"، وافقوا على القانون، في حين صوت 48 عضوا بالرفض، ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون حظى الأسبوع الماضي، بموافقة مجلس الشعب والمسمى "لوك سابها" أو "الغرفة السفلى"، ويتوفغ تطبيق القانون الجديدة رسميا، على خطوة واحدة وهي توقيع رئيس الدولة عليه، بحسب روسيا اليوم.
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الجيش اليمني يقصف مواقع لميليشيا الحوثي

قصفت مدفعية الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت". ويوم الخميس الماضي، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة الطاقة الذرية تجتمع لبحث انتهاكات إيران

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث الملف الإيراني. وقالت البعثة الأمريكية في الوكالة إن الولايات المتحدة طلبت بعقد اجتماع مجلس الوكالة المؤلف من 35 بلدا لبحث الملف الإيراني، وذلك بعدما انتهكت إيران الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015. وأكدت الوكالة في إخطار للدول الأعضاء أن الاجتماع سينعقد الأربعاء، وذلك بعدما قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
حسن-روحانى

إيران تطالب لندن بالإفراج عن ناقلة نفط بجبل طارق

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانا، تطالب فيه بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة نفط احتجزتها في جبل طارق، متهمة إياها بالتصرف بناء على طلب الولايات المتحدة. وقالت الوزارة، في بيانها: "مسؤول كبير في الوزارة، وصف الخطوة البريطانية بغير المقبولة، في اجتماع مع السفير البريطاني، الذي تم استدعاؤه لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط، بالنظر إلى أنها تم احتجازها بناء على طلب الولايات المتحدة، استنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".
ميليشيات-الحوثى

رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
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