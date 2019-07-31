جريمة

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
إطلاق نار - صورة أرشيفية
إطلاق نار - صورة أرشيفية
ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي العميد أحمد وحيد مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من إدارة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا داخل سيارته. كشفت المعاينة عن أن المجني عليه يُدعى "محمد.ع" 40 عاما، مقاول، أصل إقامته مركز أبوتشت بمحافظة قنا، مقيم بمنطقة بشتيل في إمبابة، به طلق ناري بالرأس. تبين من التحريات الأولية
اقرأ المزيد
اغتصاب طفلة

«شراعة باب» تكشف اغتصاب أب لطفلته في الدقهلية

تحوّل أب من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية إلى ذئب بشري، واعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، عدة مرات دون علم والدتها، ولم يكتشف السر سوى الجيران في أثناء نزولهم على سلم العقار، إذ لاحظوا أن شراعة باب شقة الأب مفتوح ويصدر أصوات استغاثة، وتبين أنه يحاول اغتصاب الطفلة، واقتحموا المنزل وأنقذوها من يديه، ثم توجهوا بها إلى نقطة الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالبلاغ.
جثة (3)

وفاة خفير خلال تمثيل دور «قتيلة» بالدقهلية

توفي خفير نظامي، اليوم الأربعاء، في أثناء تمثيل دور المجني عليها في واقعة قتل زوج لزوجته بمخدة السرير في قرية السبخاية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، وهرعت به سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبينت وفاته. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بوفاة عاطف فوزى أحمد الشحات، 41 عامًا، مقيم بالستامونى، خلال مشاركته ضمن القوات المكلفة بتأمين متهم بتمثيل الجريمة.
جثة (5)

ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

"خنقتها وارتحت من الجوازة دي"، بهذه الكلمات استهل "عبد الله" من قرية السبخاوي التابعة لمركز الستاموني، اعترافاته أمام نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ قتل زوجته خنقا بعد زواج لم يدم 4 أشهر تخللته خلافات كثيرة، قرر أن يضع حدا لها بالتخلص من تلك الزيجة دون أن يدخل أروقة محكمة الأسرة في قضايا الطلاق، ليكتم أنفاسها بمخدة السرير في أثناء مشاجرتهما معا، حتى لقيت مصرعها، ثم ادعى عودته إلى المنزل فوجدها فاقدة الوعي وطلب الطبيب وأسرتها لنجدته، لإبعاد الشبهات عنه.
جثة

بسبب المصروف.. يضرب زوجته حتى الموت بأوسيم

مشادة كلامية معتادة بين "هدى" وزوجها "هاني"، انصبت تلك المرة على تراجع مصروف المنزل مع قرار رب الأسرة الزواج بسيدة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة ونار الغيرة لدى الزوجة الأولى فكانت تبحث عن افتعال المشكلات ظنا أنها بذلك ستمثل ورقة ضغط على بعلها الذي لم يعبأ بأفعالها بل راح يغدق المال والمشاعر معًا على "العروس الجديدة"، فاختارت "هدى" أزمة المصروف لتكون شرارة تلك المشاحنة دون أن تدري أن فعلتها ستعجل من موتها على يد زوجها الذي كتب المشهد الأخير من حياتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتحار

حزن على صديق وضائفة.. حكاية 3 حالات انتحار في يوم واحد

لقي شاب مصرعه بعد انتحاره غرقا بعد قفزه من أعلى كوبري الساحل في منطقة إمبابة بالجيزة، بعد أن تراكمت عليه الديون في الفترة الأخيرة، ما أدى لإصابته بحالة نفسية سيئة، وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بانتحار شاب من أعلى كوبري الساحل، وانتقلوا على الفور لمكان الواقعة، وتبين قيام شاب يدعى "علي أ." 28 عاما، بإلقاء نفسه في نهر النيل على خلفية مروره بضائقة مالية أدت إلى إصابته بأزمة نفسية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت نيابة شمال الجيزة التحقيق.
جثة-فى-شقة

سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.
جثه -علي-الطريق (2)

طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
طعن-بالسكين

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org