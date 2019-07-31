رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

إطلاق نار - صورة أرشيفية

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي العميد أحمد وحيد مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من إدارة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا داخل سيارته. كشفت المعاينة عن أن المجني عليه يُدعى "محمد.ع" 40 عاما، مقاول، أصل إقامته مركز أبوتشت بمحافظة قنا، مقيم بمنطقة بشتيل في إمبابة، به طلق ناري بالرأس. تبين من التحريات الأولية